Energetyka

Motyka: W ciągu dwóch tygodni zaprezentujemy rozwiązania dotyczące cen gazu

Rząd podejmie decyzję o ewentualnej interwencji dotyczącej cen gazu ziemnego w ciągu dwóch tygodni - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka. - Rozmawiamy o tym na poziomie rządu i myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni podejmiemy decyzję dotyczące ewentualnej interwencji.

Pap

4 listopada 2026, 13:27
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/Ministerstwo Energii

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/Ministerstwo Energii

Rząd podejmie decyzję o ewentualnej interwencji dotyczącej cen gazu ziemnego w ciągu dwóch tygodni - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka. - Rozmawiamy o tym na poziomie rządu i myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni podejmiemy decyzję dotyczące ewentualnej interwencji.

Teraz jest czas analizy tej sytuacji i jak ona będzie przekładała się na taryfy - powiedział Motyka dziennikarzom. 

Dodał, że nie poda na razie szczegółów, w tym źródła finansowania ewentualnych działań osłonowych, ponieważ są one przedmiotem dyskusji. 

- Sytuacja na rynku energii elektrycznej także jest przez nas analizowana, ale w tym zakresie pewnie decyzje zapadną później - wskazał także minister. 

W poniedziałek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że decyzje ws. rządowego wsparcia dotyczącego cen gazu dla gospodarstw domowych zapadną w listopadzie, a rząd analizuje i liczy koszty kilku scenariuszy. 

Motyka uczestniczył w środę w konferencji prasowej w związku z zakończeniem rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice, należącego do Orlenu. Po tej inwestycji łączna pojemność magazynów gazu w Polsce wzrosła do ok. 4,1 mld m sześc. 

- Widzimy potrzebę (...) rozbudowy tych magazynów. O tym rozmawiamy i dlatego też dzisiaj poza Orlenem są tu przedstawiciele Gaz-Systemu i Gas Storage Poland (operatora systemu przesyłowego i operatora magazynów gazu) - powiedział minister.

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