Energetyka

Motyka: Przedstawimy strategię dla sektora ciepłownictwa

Ministerstwo Energii przedstawi w najbliższy piątek nową strategię dla ciepłownictwa - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

Pap

24 czerwca 2026, 11:39
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/Miłosz Motyka

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/Miłosz Motyka

Ministerstwo Energii przedstawi w najbliższy piątek nową strategię dla ciepłownictwa - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

- W najbliższy piątek przedstawimy zaktualizowaną strategię dla ciepłownictwa - zapowiedział Motyka podczas konferencji Energize EU, organizowanej przez think tank Forum Energii.

Podkreślił, że transformacja ciepłownictwa w kierunku obniżenia emisji CO2 jest koniecznością. 

- Wspólnie z samorządami przygotujemy taki plan, który sprawi, że to będzie proces, który nie będzie przerzucał kosztów na odbiorców w taryfie - dodał minister.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono założenia projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 r.

Zgodnie z założeniami, głównym celem strategii jest transformacja sektora ciepłownictwa systemowego przez stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz źródeł nisko- i bezemisyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz akceptowalnych kosztów dla odbiorców.

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