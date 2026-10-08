Energetyka

Motyka: poparcie dla Nord Stream to poparcie dla Putina

Poparcie projektu Nord Stream jest sprzeczne z interesem Polski i oznacza wsparcie Rosji Putina - ocenił w środę minister energii Miłosz Motyka.

Pap

8 października 2026, 09:35
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/Ministerstwo Energii

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/Ministerstwo Energii

Poparcie projektu Nord Stream jest sprzeczne z interesem Polski i oznacza wsparcie Rosji Putina - ocenił w środę minister energii Miłosz Motyka.

“Nie ma bardziej sprzecznego z polskim interesem energetycznym i naszą racją stanu projektu niż Nord Stream. Poparcie Brauna i jego partii dla tego projektu to dyskwalifikacja i zapisanie się do grona zwolenników bycia pod putinowskim butem. Nie można nazywać się patriotą i wspierać projekty zagrażające żywotnym interesom Polski. Wstyd!“ - napisał Motyka na X. 

Szef resortu zareagował w ten sposób na opublikowany przez Grzegorza Brauna w mediach społecznościowych film, w którym prezes Konfederacji Korony Polskiej wyraża poparcie dla ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Wskazuje przy tym, że Polska powinna stać się jego udziałowcem. Braun wyraził tę opinię w niemieckim Lubminie w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze przednie, gdzie odbywała się konwencja AfD. Polityk wystąpił wraz z przedstawicielami tej partii.  

We wrześniu AfD wygrała w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wybory, zdobywając ponad 38 proc. głosów. AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna czy antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także “normalizację“ stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

 Jesienią 2022 roku w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm doszło do eksplozji trzech z czterech nitek gazociągów, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec.

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