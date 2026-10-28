Energetyka

Motyka: Polska chce do końca listopada przygotować harmonogram uwolnienia rezerw paliw

Polska chce do końca listopada przygotować własny harmonogram uwolnienia rezerw ropy i paliw, który będzie efektem koordynacji z innymi państwami - poinformował minister energii Miłosz Motyka.

Pap

28 października 2026, 07:35
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: FB/Ministerstwo Energii

Miłosz Motyka, minister energii

fot: FB/Ministerstwo Energii

Polska chce do końca listopada przygotować własny harmonogram uwolnienia rezerw ropy i paliw, który będzie efektem koordynacji z innymi państwami - poinformował minister energii Miłosz Motyka.

- Rozmawiamy (o uwolnieniu rezerw - przyp. PAP Biznes), ale nie mamy przyjętego harmonogramu - powiedział dziennikarzom minister Miłosz Motyka. 

Jak wskazał, na ostatnim posiedzeniu Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej Polska zgłosiła zdanie odrębne, wskazując na specyficzną sytuację i ryzyka związane z dostawami paliw na Ukrainę. 

- Przekazaliśmy, że będziemy przyjmowali oddzielny harmonogram, ale jeszcze dzisiaj nie mamy go opracowanego. Tak jak do tej pory, nie widzimy nadmiernej potrzeby tego, by dzisiaj te zapasy uwolnić - powiedział. - Myślę, że to się wydarzy, ale chcemy to zrobić w sposób skoordynowany. (...) Będziemy rozmawiali z pozostałymi państwami, także nordyckimi, pewnie z Holandią, co jeszcze planują i kiedy uwolnić. Dzisiaj te rozmowy się toczą - powiedział Motyka.  

Pytany, czy to oznacza, że w tym roku już nie nastąpi uwolnienie rezerw ze strony Polski, odpowiedział: “Trudno powiedzieć, bo nie mamy dzisiaj harmonogramu.(...) Do końca listopada ten harmonogram powinien być“. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) poinformowała w październiku, że łączna ilość zapasów paliwa, które mają zostać uwolnione, przekroczy uzgodnione w marcu, w odpowiedzi na wybuch wojny USA i Izraela z Iranem, 400 milionów baryłek.

Powiązane tematy:

paliwo rezerwy paliw

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Prąd

„Akademia Magii” rozbłysła w Poznaniu. Enea ponownie wspierała Lumina Park

Już po raz piąty Lumina Park zaprasza do Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. 23 października park zamienił się w pełną światła i niezwykłych historii „Akademię Magii”! Sponsorem projektu jest Enea, która rozświetla cały teren milionem świateł.

Prąd

Prąd szyty na miarę. Jak taryfy G13 i G13s pomagają przejąć kontrolę nad domowym budżetem?

Wspólne porządki, wieczorny relaks przed telewizorem, pranie wstawiane po powrocie z pracy czy gotowanie w weekend to codzienność w każdym domu. Choć rzadko o tym na co dzień myślimy, rytm naszego życia bezpośrednio przekłada się na rachunki za energię. Coraz więcej gospodarstw domowych szuka jednak oszczędności nie poprzez rezygnację z wygody, ale dzięki lepszemu, bardziej świadomemu planowaniu. Odpowiedzią na te potrzeby są trzystrefowe grupy taryfowe – G13 oraz jej nowoczesna ewolucja, G13s.

Paliwo

W środę na stacjach benzyna tańsza niż we wtorek, ale olej napędowy nieco droższy

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,55 zł, benzyny 98 - 7,24 zł, a diesla - 8,28 zł - wynika z opublikowanego we wtorek obwieszczenia Ministra Energii. To niższe ceny benzyny niż we wtorek, ale wyższa jest cena oleju napędowego.

OZE

Morskie farmy Bałtyk 2 i 3 rosną. Kluczowy etap budowy za nami

Na morzu i lądzie postępuje budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowanych wspólnie przez Polenergię i norweski Equinor. Jak poinformowała spółka Polenergia, po III kwartale 2026 r. zainstalowano już fundamenty wszystkich 100 turbin oraz dwóch morskich stacji elektroenergetycznych, a na dnie Bałtyku ułożono 120 km kabli eksportowych - informują w Polenergii.