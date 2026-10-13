Energetyka

Motyka na Warsaw Security Forum: Energia stała się sprawą bezpieczeństwa narodowego

Energetyka była jednym z kluczowych wątków Warsaw Security Forum 2026. Minister energii Miłosz Motyka oraz wiceministrowie Wojciech Wrochna i Konrad Wojnarowski wzięli udział w debatach o ochronie infrastruktury, rozwoju atomu i bezpieczeństwie systemu energetycznego regionu Morza Bałtyckiego.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

13 października 2026, 10:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ME

Minister Miłosz Motyka na Warsaw Security Forum

fot: ME

Energetyka była jednym z kluczowych wątków Warsaw Security Forum 2026. Minister energii Miłosz Motyka oraz wiceministrowie Wojciech Wrochna i Konrad Wojnarowski wzięli udział w debatach o ochronie infrastruktury, rozwoju atomu i bezpieczeństwie systemu energetycznego regionu Morza Bałtyckiego.

Forum odbywa się w Warszawie 12–13 października i gromadzi przedstawicieli polityki, dyplomacji, wojska, biznesu oraz środowisk eksperckich z około 90 państw. Wśród głównych tematów edycji znalazły się m.in. wojna Rosji przeciwko Ukrainie, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz współpraca nordycko-bałtycko-polska w obszarze energetyki i odporności państw.

Motyka: Infrastruktura może być celem ataku

Minister Energii Miłosz Motyka podkreślił, że energia przestała być wyłącznie tematem gospodarczym i stała się elementem bezpieczeństwa narodowego.

- Energia nie jest już wyłącznie kwestią gospodarczą. Stała się sprawą bezpieczeństwa narodowego – powiedział minister. - Żadna nowoczesna armia nie może funkcjonować bez paliwa i energii elektrycznej. Żaden szpital ani szkoła nie mogą działać bez prądu. Dziś nie wystarczy już pytać, skąd pochodzi nasza energia. Musimy również zapytać, czy nasza infrastruktura energetyczna przetrwa atak – dodał Miłosz Motyka.

Motyka zaznaczył, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie pokazała, iż elektrownie, sieci i inne obiekty energetyczne mogą stać się bezpośrednim celem działań wojennych.

Polska przygotowana na przerwanie dostaw

Szef resortu energii przypomniał, że Polska od lat ostrzegała Europę przed zagrożeniem ze strony Rosji i inwestowała w alternatywne kierunki zaopatrzenia. Wskazał na budowę terminali LNG, nowych połączeń energetycznych z sąsiadami oraz gazociągów.

- Te decyzje nie były łatwe. Nie były też tanie. Ale były słuszne– ocenił Motyka. - Kiedy w 2022 roku Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski, mieliśmy już alternatywne źródła zaopatrzenia. Dziś Polska nie jest już uzależniona od rosyjskiego gazu ani ropy naftowej – dodał minister.

W ocenie ministra bezpieczeństwo energetyczne opiera się przede wszystkim na dywersyfikacji dostaw oraz odporności infrastruktury.

Atom i bezpieczeństwo Europy

Wiceminister energii Wojciech Wrochna, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w dwóch panelach. Pierwszy dotyczył rozwoju energetyki jądrowej – jej doświadczeń i perspektyw – a drugi bezpieczeństwa energetycznego Europy w układzie północ–południe.

Tematy te wpisują się w szerszą debatę forum o roli energetyki jako filaru bezpieczeństwa Polski i Europy, obejmującą zarówno dywersyfikację surowcową, jak i ochronę infrastruktury krytycznej.
 

Bałtyk w centrum debaty

Wiceminister Konrad Wojnarowski wziął udział w dyskusji przy okrągłym stole poświęconej bezpieczeństwu systemu energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego w obliczu współczesnych zagrożeń.

Znaczenie tego obszaru podkreśla również program tegorocznego forum, w którym współpraca nordycko-bałtycko-polska w energetyce i odporności państw została wskazana jako jeden z ważniejszych tematów.

Warsaw Security Forum stanowi międzynarodową przestrzeń rozmów administracji, ekspertów i biznesu o bezpieczeństwie. W tym roku energetyka – obok obronności, cyberzagrożeń i wsparcia Ukrainy – zajęła w tej debacie szczególne miejsce.

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