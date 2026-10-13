Energetyka była jednym z kluczowych wątków Warsaw Security Forum 2026. Minister energii Miłosz Motyka oraz wiceministrowie Wojciech Wrochna i Konrad Wojnarowski wzięli udział w debatach o ochronie infrastruktury, rozwoju atomu i bezpieczeństwie systemu energetycznego regionu Morza Bałtyckiego.

Energetyka była jednym z kluczowych wątków Warsaw Security Forum 2026. Minister energii Miłosz Motyka oraz wiceministrowie Wojciech Wrochna i Konrad Wojnarowski wzięli udział w debatach o ochronie infrastruktury, rozwoju atomu i bezpieczeństwie systemu energetycznego regionu Morza Bałtyckiego.

Forum odbywa się w Warszawie 12–13 października i gromadzi przedstawicieli polityki, dyplomacji, wojska, biznesu oraz środowisk eksperckich z około 90 państw. Wśród głównych tematów edycji znalazły się m.in. wojna Rosji przeciwko Ukrainie, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz współpraca nordycko-bałtycko-polska w obszarze energetyki i odporności państw.

Motyka: Infrastruktura może być celem ataku

Minister Energii Miłosz Motyka podkreślił, że energia przestała być wyłącznie tematem gospodarczym i stała się elementem bezpieczeństwa narodowego.

- Energia nie jest już wyłącznie kwestią gospodarczą. Stała się sprawą bezpieczeństwa narodowego – powiedział minister. - Żadna nowoczesna armia nie może funkcjonować bez paliwa i energii elektrycznej. Żaden szpital ani szkoła nie mogą działać bez prądu. Dziś nie wystarczy już pytać, skąd pochodzi nasza energia. Musimy również zapytać, czy nasza infrastruktura energetyczna przetrwa atak – dodał Miłosz Motyka.

Motyka zaznaczył, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie pokazała, iż elektrownie, sieci i inne obiekty energetyczne mogą stać się bezpośrednim celem działań wojennych.