Motyka na Warsaw Security Forum: Energia stała się sprawą bezpieczeństwa narodowego
Energetyka była jednym z kluczowych wątków Warsaw Security Forum 2026. Minister energii Miłosz Motyka oraz wiceministrowie Wojciech Wrochna i Konrad Wojnarowski wzięli udział w debatach o ochronie infrastruktury, rozwoju atomu i bezpieczeństwie systemu energetycznego regionu Morza Bałtyckiego.
fot: ME
Minister Miłosz Motyka na Warsaw Security Forum
fot: ME
Energetyka była jednym z kluczowych wątków Warsaw Security Forum 2026. Minister energii Miłosz Motyka oraz wiceministrowie Wojciech Wrochna i Konrad Wojnarowski wzięli udział w debatach o ochronie infrastruktury, rozwoju atomu i bezpieczeństwie systemu energetycznego regionu Morza Bałtyckiego.
Forum odbywa się w Warszawie 12–13 października i gromadzi przedstawicieli polityki, dyplomacji, wojska, biznesu oraz środowisk eksperckich z około 90 państw. Wśród głównych tematów edycji znalazły się m.in. wojna Rosji przeciwko Ukrainie, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz współpraca nordycko-bałtycko-polska w obszarze energetyki i odporności państw.
Motyka: Infrastruktura może być celem ataku
Minister Energii Miłosz Motyka podkreślił, że energia przestała być wyłącznie tematem gospodarczym i stała się elementem bezpieczeństwa narodowego.
- Energia nie jest już wyłącznie kwestią gospodarczą. Stała się sprawą bezpieczeństwa narodowego – powiedział minister. - Żadna nowoczesna armia nie może funkcjonować bez paliwa i energii elektrycznej. Żaden szpital ani szkoła nie mogą działać bez prądu. Dziś nie wystarczy już pytać, skąd pochodzi nasza energia. Musimy również zapytać, czy nasza infrastruktura energetyczna przetrwa atak – dodał Miłosz Motyka.
Motyka zaznaczył, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie pokazała, iż elektrownie, sieci i inne obiekty energetyczne mogą stać się bezpośrednim celem działań wojennych.
Polska przygotowana na przerwanie dostaw
Szef resortu energii przypomniał, że Polska od lat ostrzegała Europę przed zagrożeniem ze strony Rosji i inwestowała w alternatywne kierunki zaopatrzenia. Wskazał na budowę terminali LNG, nowych połączeń energetycznych z sąsiadami oraz gazociągów.
- Te decyzje nie były łatwe. Nie były też tanie. Ale były słuszne– ocenił Motyka. - Kiedy w 2022 roku Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski, mieliśmy już alternatywne źródła zaopatrzenia. Dziś Polska nie jest już uzależniona od rosyjskiego gazu ani ropy naftowej – dodał minister.
W ocenie ministra bezpieczeństwo energetyczne opiera się przede wszystkim na dywersyfikacji dostaw oraz odporności infrastruktury.
Atom i bezpieczeństwo Europy
Wiceminister energii Wojciech Wrochna, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, uczestniczył w dwóch panelach. Pierwszy dotyczył rozwoju energetyki jądrowej – jej doświadczeń i perspektyw – a drugi bezpieczeństwa energetycznego Europy w układzie północ–południe.
Tematy te wpisują się w szerszą debatę forum o roli energetyki jako filaru bezpieczeństwa Polski i Europy, obejmującą zarówno dywersyfikację surowcową, jak i ochronę infrastruktury krytycznej.
Bałtyk w centrum debaty
Wiceminister Konrad Wojnarowski wziął udział w dyskusji przy okrągłym stole poświęconej bezpieczeństwu systemu energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego w obliczu współczesnych zagrożeń.
Znaczenie tego obszaru podkreśla również program tegorocznego forum, w którym współpraca nordycko-bałtycko-polska w energetyce i odporności państw została wskazana jako jeden z ważniejszych tematów.
Warsaw Security Forum stanowi międzynarodową przestrzeń rozmów administracji, ekspertów i biznesu o bezpieczeństwie. W tym roku energetyka – obok obronności, cyberzagrożeń i wsparcia Ukrainy – zajęła w tej debacie szczególne miejsce.