Rząd w pierwszej kolejności analizuje działania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, ale bierze pod uwagę też działania na rynku energii elektrycznej - poinformował w piątek minister energii Miłosz Motyka.

Rząd w pierwszej kolejności analizuje działania osłonowe dla odbiorców gazu ziemnego, ale bierze pod uwagę też działania na rynku energii elektrycznej - poinformował w piątek minister energii Miłosz Motyka.

- Na ten moment (...) rozmawiamy na temat i pracujemy na temat gazu, ale tak, w zanadrzu mamy kolejne rozwiązania - powiedział Motyka dziennikarzom, pytany, czy planowane przez rząd działania osłonowe będą dotyczyły tylko gazu ziemnego, czy także energii elektrycznej.

- Dzisiaj analizujemy tę sytuację, która jest na rynkach i ta, którą widzimy na rynku gazu, ona jest dość jednoznaczna i tutaj przygotowujemy już pewne kierunki działań, łącznie z tym ewentualnym przygotowaniem działania ustawowego - dodał minister.

To są dopiero dyskusje

Wskazał też, że na temat rynku energii elektrycznej "to są dopiero dyskusje".

- To jest kwestia kilkunastu najbliższych dni, myślę kilkudziesięciu najbliższych dni, kiedy te rozwiązania się zmaterializują i będziemy mogli mówić, czy to o rozwiązaniach ustawowych, czy to rozwiązaniach operacyjnych - powiedział Motyka.

W czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uchronić gospodarstwa domowe przed znaczącym wzrostem rachunków za energię a rozwiązania dotyczące rynku gazu zostaną zaprezentowane jeszcze w listopadzie. Wskazał, że za przygotowanie tych rozwiązań odpowiada Ministerstwo Energii.

Minister Motyka odniósł się w piątek również do kwestii powrotu do obliga giełdowego w handlu energią, czyli obowiązku sprzedaży określonego wolumenu energii przez giełdę. - Jeżeli chodzi o konkretne daty, chciałbym, by w listopadzie jeszcze ta ustawa stanęła na Stałym Komitecie Rady Ministrów - powiedział szef resortu energii.