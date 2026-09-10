Do końca 2026 r. ministerstwo energii chce skierować do rządu projekt ustawy przyspieszającej inwestycje w energetyce - poinformował w środę na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister energii Miłosz Motyka. Powstać mają też odrębne projekty ustaw o zapasach ropy i gazu.

Do końca 2026 r. ministerstwo energii chce skierować do rządu projekt ustawy przyspieszającej inwestycje w energetyce - poinformował w środę na Forum Ekonomicznym w Karpaczu minister energii Miłosz Motyka. Powstać mają też odrębne projekty ustaw o zapasach ropy i gazu.

Energetyka przyspieszyła

W rozmowie na głównej scenie wydarzenia szef ME został zapytany na jakich pracach parlamentarnych chciałby się skupić w najbliższym roku. Odpowiedział, że przede wszystkim na ustawie, która będzie przyspieszyła inwestycje w energetyce.

- Uważamy, że jesteśmy w takim momencie geopolitycznym, gospodarczym, w którym bez skrócenia niektórych procesów, pewnie też skrócenia decyzyjności w niektórych instytucjach, nie będziemy w stanie przeprowadzić naszej transformacji energetycznej. Bo ona przyspiesza, a zjawiska klimatyczne, które widzimy, przyspieszają, mając na nią bezpośredni wpływ - wskazał.

Motyka wyjaśnił, że ma być to duża ustawa przyspieszająca wszystkie inwestycje w energetykę: w jednostki wytwórcze, przesył i dystrybucję. Podał, że pod jej kątem powołano już odpowiedni zespół, jako że resort chce ją wypracować ze spółkami energetycznymi, przesyłowymi, zarówno podlegającymi ME, jak i MAP.

- Chcemy, aby najlepiej do końca tego roku, jeżeli te prace będą przyspieszone, a taka nasza determinacja jest, ta ustawa trafiła do rządu - zadeklarował minister.

Dodał, że ME będzie też pracowało nad ustawami o zapasach - zarówno gazu, jak i ropy. Wyjaśnił, że resort odchodzi od modelu jednej dużej ustawy, która w poprzednim roku została zawetowana przez prezydenta.

Rekordowe plany inwestycyjne

- Jeżeli chodzi o paliwa, produkty naftowe: dwie ustawy, jedna, która w najbliższym czasie trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Kolejne ustawy dot. zapasów gazu i ropy to już kolejne miesiące - powiedział Motyka.

Zapowiedział też przedstawienie - jak zaznaczył - rekordowych planów inwestycyjnych dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Gaz-Systemu.

- Chcemy pokazać, że ten plan, który mamy, budowy hubu gazowego, który chcemy rozwijać w kolejnych miesiącach i wierzę, że będzie też jednym z głównych tematów zbliżającego się największego wydarzenia energetycznego w Europie, jakim jest Szczyt Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej współpracy energetycznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą, który odbędzie się w Warszawie - zasygnalizował.

Zaznaczył, że głównym tematem szczytu, który ma odbyć się w listopadzie br. będzie współpraca w sektorze gazu. Jak wyjaśnił, Polska chce pokazać, że jest gotowa stać się hubem gazowym dla regionu pod kątem przesyłu i magazynowania gazu, aby wypchnąć na trwałe rosyjskie surowce z tej części Europy.