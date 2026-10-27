Morskie farmy Bałtyk 2 i 3 rosną. Kluczowy etap budowy za nami

Na morzu i lądzie postępuje budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowanych wspólnie przez Polenergię i norweski Equinor. Jak poinformowała spółka Polenergia, po III kwartale 2026 r. zainstalowano już fundamenty wszystkich 100 turbin oraz dwóch morskich stacji elektroenergetycznych, a na dnie Bałtyku ułożono 120 km kabli eksportowych - informują w Polenergii.

Na morzu i lądzie postępuje budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, realizowanych wspólnie przez Polenergię i norweski Equinor. Jak poinformowała spółka Polenergia, po III kwartale 2026 r. zainstalowano już fundamenty wszystkich 100 turbin oraz dwóch morskich stacji elektroenergetycznych, a na dnie Bałtyku ułożono 120 km kabli eksportowych - informują w Polenergii.

Inwestycja o łącznej mocy 1,44 GW ma po uruchomieniu dostarczać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu ponad 2 mln gospodarstw domowych. Pierwszy prąd z farm ma popłynąć w 2027 r., a pełne uruchomienie jest planowane na 2028 r.

Komplet fundamentów na morzu

Od początku maja do końca sierpnia 2026 r. w dnie Morza Bałtyckiego osadzono fundamenty pod wszystkie 100 turbin oraz konstrukcje wsporcze dwóch morskich stacji elektroenergetycznych. Polenergia wskazuje, że na obszarze obu farm widać już docelowy układ przyszłych turbin i infrastruktury elektroenergetycznej.

Prace prowadzono m.in. z wykorzystaniem półzanurzalnej jednostki dźwigowej Thialf – jednej z największych tego typu na świecie, o wymiarach ponad 200 na 88 metrów. Po raz pierwszy działała ona w polskiej części Bałtyku i wróci jeszcze do Polski, aby zainstalować główne części morskich stacji elektroenergetycznych.

Kable eksportowe i międzyturbinowe

Duży postęp osiągnięto także w systemie wyprowadzania energii na ląd. Pod plażą i wydmami wykonano cztery przewierty metodą bezwykopową, a przygotowane trasy wyłożono rurami HDPE. Następnie wciągnięto w nie kable eksportowe farmy Bałtyk 2.

Kable eksportowe zostały zainstalowane na całej długości 120 km i wprowadzone do infrastruktury lądowej. Obecnie trwają prace związane z ich pogrążaniem w dnie morskim oraz zabezpieczaniem narzutami kamiennymi.

Równolegle rozpoczęto instalację kabli międzyturbinowych o napięciu 66 kV, które połączą poszczególne turbiny. W 2027 r. podobne prace mają dotyczyć farmy Bałtyk 3.

Stacja koło Ustki i baza w Łebie

Zaawansowane są również prace na lądzie. Na trasach linii kablowych 220 kV i 400 kV ułożono już większość odcinków. Budowa lądowej stacji elektroenergetycznej koło Ustki osiągnęła istotny etap – na miejscu znajdują się wszystkie cztery transformatory o mocy 450 MVA i masie ponad 350 ton każdy.

Dwa pierwsze transformatory, przeznaczone dla Bałtyku 2, zostały zainstalowane wcześniej. Pod koniec sierpnia dostarczono pozostałe dwa, dla Bałtyku 3. Transport prowadzono etapami: koleją z Łodzi do Szczecina, następnie morzem do Ustki, a finalnie nocnym transportem drogowym na teren stacji.

W Łebie dobiega końca budowa bazy operacyjnej, która ma stać się centrum sterowania pracą morskich farm. Powstała na zrewitalizowanym terenie dawnej stoczni i już obecnie wspiera działania na morzu. Po uruchomieniu projektów będzie zapleczem ich codziennej eksploatacji, tworząc miejsca pracy oraz zapotrzebowanie na usługi lokalnych firm.

Co dalej?

Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to wspólna inwestycja Equinora i Polenergii, która zwiększy moc zainstalowaną w polskim systemie elektroenergetycznym o 1,44 GW. Kolejnym kluczowym etapem będzie montaż wież i turbin na przygotowanych fundamentach, planowany na 2027 r.

Polenergia podkreśla, że realizacja projektu przebiega równolegle na morzu i lądzie – od instalacji kabli, przez budowę stacji, po przygotowanie infrastruktury serwisowej.