W drugim kwartale 2026 roku Polacy zarejestrowali 80 566 nowych przedsiębiorstw – to o 9,2% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie sądy ogłosiły 94 upadłości firm, czyli o cztery więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

GUS przedstawił dane o rejestracji i upadłości przedsiębiorstw

W drugim kwartale 2026 roku Polacy zarejestrowali 80 566 nowych przedsiębiorstw – to o 9,2% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie sądy ogłosiły 94 upadłości firm, czyli o cztery więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Spadek rejestracji we wszystkich sektorach

Według danych GUS w drugim kwartale 2026 r. najwięcej nowych podmiotów powstało w trzech obszarach:

usługi (25,7% wszystkich rejestracji),

budownictwo (19,5%)

handel i naprawa pojazdów (12,6%).

Spadek liczby rejestracji odnotowano jednak we wszystkich sekcjach gospodarki. Największy dotyczył:

„pozostałych sekcji” (–13,8%),

przemysłu (–11,7%)

handlu i naprawy samochodów (–10,7%).

Eksperci wskazują, że dane nie sygnalizują gwałtownej fali niewypłacalności, lecz raczej osłabienie skłonności do zakładania nowych biznesów.

Jednoosobowe firmy tracą, spółki z o.o. zyskują

W strukturze prawnej nowych firm dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 80,5% wszystkich rejestracji. Ich liczba spadła o 12,8% rok do roku.

Wyraźnym wyjątkiem na tle ogólnego spadku są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią 17,3% rejestracji i zyskały 9,2% w ujęciu rocznym.

Boom na spółdzielnie energetyczne

Bardzo dynamicznie rośnie liczba nowo rejestrowanych spółdzielni – prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej: 129 wobec 67 w II kwartale 2025 r. Aż 112 z nich to spółdzielnie szczególnego rodzaju, czyli spółdzielnie energetyczne, których działalność koncentruje się na wytwarzaniu, magazynowaniu i obrocie energią elektryczną lub cieplną z OZE.

Według danych resortu klimatu, w czerwcu 2026 r. w Polsce działało już 738 takich podmiotów o łącznej mocy przekraczającej 450 MW, co pokazuje, że rejestracje z II kwartału wpisują się w szerszy trend rozwoju energetyki rozproszonej.

Upadłości: niewielki wzrost, zmiany sektorowe

W drugim kwartale 2026 r. ogłoszono 94 upadłości przedsiębiorstw wobec 90 rok wcześniej. Wzrost liczby upadłości odnotowano w sekcjach:

usługi (+7),

budownictwo (+2),

transport i gospodarka magazynowa (+3).

Spadek liczby upadłości wystąpił w:

handlu i naprawie pojazdów (–6),

informacji i komunikacji (–1)

w pozostałych sekcjach (–1).

W przemyśle oraz w zakwaterowaniu i gastronomii liczba upadłości pozostała bez zmian.

W ujęciu według formy prawnej wzrosła liczba upadłości:

spółek z o.o. (+4),

spółek akcyjnych (+1),

prostych spółek akcyjnych (+1) oraz

spółdzielni (+1).

Spadła natomiast liczba upadłości:

osób fizycznych (–2)

spółek jawnych (–1).

Dla pozostałych form prawnych liczba upadłości podmiotów pozostała na tym samym poziomie co w drugim kwartale 2025 r.