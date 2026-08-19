Mniej nowych firm, stabilna liczba upadłości. Co mówią dane GUS za II kwartał 2026 r.?
W drugim kwartale 2026 roku Polacy zarejestrowali 80 566 nowych przedsiębiorstw – to o 9,2% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie sądy ogłosiły 94 upadłości firm, czyli o cztery więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
GUS przedstawił dane o rejestracji i upadłości przedsiębiorstw
W drugim kwartale 2026 roku Polacy zarejestrowali 80 566 nowych przedsiębiorstw – to o 9,2% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie sądy ogłosiły 94 upadłości firm, czyli o cztery więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Spadek rejestracji we wszystkich sektorach
Według danych GUS w drugim kwartale 2026 r. najwięcej nowych podmiotów powstało w trzech obszarach:
- usługi (25,7% wszystkich rejestracji),
- budownictwo (19,5%)
- handel i naprawa pojazdów (12,6%).
Spadek liczby rejestracji odnotowano jednak we wszystkich sekcjach gospodarki. Największy dotyczył:
- „pozostałych sekcji” (–13,8%),
- przemysłu (–11,7%)
- handlu i naprawy samochodów (–10,7%).
Eksperci wskazują, że dane nie sygnalizują gwałtownej fali niewypłacalności, lecz raczej osłabienie skłonności do zakładania nowych biznesów.
Jednoosobowe firmy tracą, spółki z o.o. zyskują
W strukturze prawnej nowych firm dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 80,5% wszystkich rejestracji. Ich liczba spadła o 12,8% rok do roku.
Wyraźnym wyjątkiem na tle ogólnego spadku są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią 17,3% rejestracji i zyskały 9,2% w ujęciu rocznym.
Boom na spółdzielnie energetyczne
Bardzo dynamicznie rośnie liczba nowo rejestrowanych spółdzielni – prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej: 129 wobec 67 w II kwartale 2025 r. Aż 112 z nich to spółdzielnie szczególnego rodzaju, czyli spółdzielnie energetyczne, których działalność koncentruje się na wytwarzaniu, magazynowaniu i obrocie energią elektryczną lub cieplną z OZE.
Według danych resortu klimatu, w czerwcu 2026 r. w Polsce działało już 738 takich podmiotów o łącznej mocy przekraczającej 450 MW, co pokazuje, że rejestracje z II kwartału wpisują się w szerszy trend rozwoju energetyki rozproszonej.
Upadłości: niewielki wzrost, zmiany sektorowe
W drugim kwartale 2026 r. ogłoszono 94 upadłości przedsiębiorstw wobec 90 rok wcześniej. Wzrost liczby upadłości odnotowano w sekcjach:
- usługi (+7),
- budownictwo (+2),
- transport i gospodarka magazynowa (+3).
Spadek liczby upadłości wystąpił w:
- handlu i naprawie pojazdów (–6),
- informacji i komunikacji (–1)
- w pozostałych sekcjach (–1).
W przemyśle oraz w zakwaterowaniu i gastronomii liczba upadłości pozostała bez zmian.
W ujęciu według formy prawnej wzrosła liczba upadłości:
- spółek z o.o. (+4),
- spółek akcyjnych (+1),
- prostych spółek akcyjnych (+1) oraz
- spółdzielni (+1).
Spadła natomiast liczba upadłości:
- osób fizycznych (–2)
- spółek jawnych (–1).
Dla pozostałych form prawnych liczba upadłości podmiotów pozostała na tym samym poziomie co w drugim kwartale 2025 r.