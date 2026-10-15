Ministrowie radzą nad rewizją ważnej dyrektywy

Ryszard Pawlik: Istotne jest by w tym swoistym wyścigu z czasem oraz próbach łączenia trochę przysłowiowego ognia z wodą – godzenia odmiennych interesów i punktów widzenia – nie stracić z pola widzenia tego, co jest w reformie ETS kluczowe czyli ograniczenie wpływu tego systemu na ceny energii elektrycznej w UE.

Ryszard Pawlik: Istotne jest by w tym swoistym wyścigu z czasem oraz próbach łączenia trochę przysłowiowego ognia z wodą – godzenia odmiennych interesów i punktów widzenia – nie stracić z pola widzenia tego, co jest w reformie ETS kluczowe czyli ograniczenie wpływu tego systemu na ceny energii elektrycznej w UE.

Prace nad rewizją dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w Unii Europejskiej weszły na kolejny poziom. W trakcie poniedziałkowej Rady ds. Środowiska byliśmy świadkami pierwszej politycznej dyskusji na ten temat – odbywającej się z udziałem ministrów z krajów członkowskich.

ETS to dziś jedna z najbardziej pilnych i ważnych kwestii w Unii

- Zarówno przebieg obrad w Luksemburgu, jak i fakt zgłoszenia kilka dni wcześniej przez europosłów w wiodącej komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego rekordowej ilości ponad 3 000 poprawek do propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, pokazują jednoznacznie: reforma systemu ETS to dziś jedna z najbardziej pilnych i ważnych kwestii w Unii, budząca skrajnie inne oczekiwania, pytania czy obawy w różnych jej częściach. W tym kontekście dodatkowym wyzwaniem pozostaje niewątpliwie bardzo ambitny kalendarz prac obydwu instytucji: zarówno Rada, jak i PE planują bowiem przyjąć swoje stanowiska w sprawie rewizji do połowy grudnia – tak, aby na początku przyszłego roku rozpocząć negocjacje (tzw. trialogi) i zakończyć je już w I kwartale 2027 r. – komentuje Ryszard Pawlik, doradca europosła Jerzego Buzka w latach 2009-2024. Od 2024 r. kieruje biurem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) w Brukseli.

Istotne jest – jak dodaje - by w tym swoistym wyścigu z czasem oraz próbach łączenia trochę przysłowiowego ognia z wodą – godzenia odmiennych interesów i punktów widzenia – nie stracić z pola widzenia tego, co jest w reformie ETS kluczowe czyli ograniczenie wpływu tego systemu na ceny energii elektrycznej w UE.

- Mówią o tym wprost m.in. konkluzje z marcowego szczytu Rady Europejskiej. Wydaje się jednak, że to jasno sformułowane oczekiwanie unijnych szefów państw i rządów nie znajduje odzwierciedlenia w przedstawionej przez KE w lipcu propozycji rewizji EU ETS. To niepokoi, bo chociażby w Polsce koszt uprawnień do emisji stanowi obecnie 40-50% całkowitych rachunków za energię elektryczną dla przemysłu. Trudno w takich warunkach mówić o zwiększaniu konkurencyjności gospodarki czy o przyśpieszaniu jej elektryfikacji – a przypomnijmy, że opublikowany także w lipcu Plan Działania na rzecz Elektryfikacji (Electrification Action Plan) zakłada podwojenie udziału elektryczności w zużyciu końcowym energii w UE (z 23% dzisiaj do 46 proc. w 2040 r.). To się nie powiedzie, jeśli energia elektryczna będzie nadal produktem „premium” – drogim i nie dla każdego dostępnym – wskazuje dalej Ryszard Pawlik..

Jak można temu zaradzić w ramach trwającej reformy dyrektywy ETS?