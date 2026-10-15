Kraj i Świat

Ministrowie radzą nad rewizją ważnej dyrektywy

Ryszard Pawlik: Istotne jest by w tym swoistym wyścigu z czasem oraz próbach łączenia trochę przysłowiowego ognia z wodą – godzenia odmiennych interesów i punktów widzenia – nie stracić z pola widzenia tego, co jest w reformie ETS kluczowe czyli ograniczenie wpływu tego systemu na ceny energii elektrycznej w UE.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

15 października 2026, 08:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

- Kwestia wpływu ETS na ceny energii będzie ważnym elementem prac nad obecną rewizją dyrektywy – podkreśla Ryszard Pawlik.

Ryszard Pawlik: Istotne jest by w tym swoistym wyścigu z czasem oraz próbach łączenia trochę przysłowiowego ognia z wodą – godzenia odmiennych interesów i punktów widzenia – nie stracić z pola widzenia tego, co jest w reformie ETS kluczowe czyli ograniczenie wpływu tego systemu na ceny energii elektrycznej w UE.

Prace nad rewizją dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w Unii Europejskiej weszły na kolejny poziom. W trakcie poniedziałkowej Rady ds. Środowiska byliśmy świadkami pierwszej politycznej dyskusji na ten temat – odbywającej się z udziałem ministrów z krajów członkowskich. 

ETS to dziś jedna z najbardziej pilnych i ważnych kwestii w Unii

- Zarówno przebieg obrad w Luksemburgu, jak i fakt zgłoszenia kilka dni wcześniej przez europosłów w wiodącej komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego rekordowej ilości ponad 3 000 poprawek do propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, pokazują jednoznacznie: reforma systemu ETS to dziś jedna z najbardziej pilnych i ważnych kwestii w Unii, budząca skrajnie inne oczekiwania, pytania czy obawy w różnych jej częściach. W tym kontekście dodatkowym wyzwaniem pozostaje niewątpliwie bardzo ambitny kalendarz prac obydwu instytucji: zarówno Rada, jak i PE planują bowiem przyjąć swoje stanowiska w sprawie rewizji do połowy grudnia – tak, aby na początku przyszłego roku rozpocząć negocjacje (tzw. trialogi) i zakończyć je już w I kwartale 2027 r. – komentuje Ryszard Pawlik, doradca europosła Jerzego Buzka w latach 2009-2024. Od 2024 r. kieruje biurem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) w Brukseli.

Istotne jest – jak dodaje - by w tym swoistym wyścigu z czasem oraz próbach łączenia trochę przysłowiowego ognia z wodą – godzenia odmiennych interesów i punktów widzenia – nie stracić z pola widzenia tego, co jest w reformie ETS kluczowe czyli ograniczenie wpływu tego systemu na ceny energii elektrycznej w UE. 

- Mówią o tym wprost m.in. konkluzje z marcowego szczytu Rady Europejskiej. Wydaje się jednak, że to jasno sformułowane oczekiwanie unijnych szefów państw i rządów nie znajduje odzwierciedlenia w przedstawionej przez KE w lipcu propozycji rewizji EU ETS. To niepokoi, bo chociażby w Polsce koszt uprawnień do emisji stanowi obecnie 40-50% całkowitych rachunków za energię elektryczną dla przemysłu. Trudno w takich warunkach mówić o zwiększaniu konkurencyjności gospodarki czy o przyśpieszaniu jej elektryfikacji – a przypomnijmy, że opublikowany także w lipcu Plan Działania na rzecz Elektryfikacji (Electrification Action Plan) zakłada podwojenie udziału elektryczności w zużyciu końcowym energii w UE (z 23% dzisiaj do 46 proc. w 2040 r.). To się nie powiedzie, jeśli energia elektryczna będzie nadal produktem „premium” – drogim i nie dla każdego dostępnym – wskazuje dalej Ryszard Pawlik..

Jak można temu zaradzić w ramach trwającej reformy dyrektywy ETS?

- Po pierwsze – poprawić, przewidziany w art. 29a, mechanizm mający przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi i wahaniom cen uprawnień. Obecnie, ze względu na swoją konstrukcję i sposób aktywowania, kompletnie nie spełnia on bowiem – niestety – swojej roli: nawet w trakcie kryzysu cen energii w Unii w latach 2021-2023 nie został on uruchomiony. Potrzebny jest więc instrument działający efektywnie – „zawór bezpieczeństwa” realnie chroniący przez zmiennością cen uprawnień EU ETS. Po drugie – wyraźnie zwiększyć budżet Funduszu Modernizacyjnego, do co najmniej 4,5 proc. całkowitego pułapu EU ETS. Jego wielkość musi być proporcjonalna do rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych krajów takich, jak Polska. 

Pozwoli to ograniczyć przenoszenie kosztów koniecznej transformacji energetycznej na rachunki odbiorców końcowych – zarówno przemysłowych, jak i gospodarstw domowych. I po trzecie w końcu – dla dyspozycyjnych jednostek szczytowych, pracujących do 1 500 godzin w roku, należy wprowadzić dedykowany mechanizm zwalniający ich z obowiązku zakupu i umarzania uprawnień do emisji. To rozwiązanie bazujące na istniejących już zapisach dyrektywy ETS czy IED. Fakt, że postulaty te znajdują pewne odzwierciedlenie w niektórych poprawkach zgłaszanych w Parlamencie Europejskim czy wybrzmiewały w wystąpieniach wybranych ministrów na poniedziałkowym posiedzeniu Rady, niczego jeszcze nie przesądza. Daje jednak nadzieję, że kwestia wpływu ETS na ceny energii będzie ważnym elementem prac nad obecną rewizją dyrektywy – podsumowuje Ryszard Pawlik.

 

 

Powiązane tematy:

ets energetyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Pilne
Geopolityka i bezpieczeństwo

Były prezes Orlenu straci immunitet i trafi do aresztu? Jest wniosek

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, poinformował w mediach społecznościowych, że  skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu.

Samorząd i region

Szukasz pracy? Trwa rekrutacja do fabryki po dawnym Rafako

Jelcz szuka pracowników do fabryki w Raciborzu, która ma rozpocząć produkcję w przyszłym roku. 

Finanse i inwestycje

Znowu winny węgiel i jego ceny. Droższa energia podbiła inflację we wrześniu

Droższa energia podbiła inflację we wrześniu; ponad połowa rocznego wskaźnika inflacji w ubiegłym miesiącu to droższe paliwa i energia - zauważyli ekonomiści banku ING w komentarzu do zrewidowanych danych GUS o inflacji. Zaznaczyli, że szok energetyczny nie rozlewa się na inne kategorie cenowe.

Geopolityka i bezpieczeństwo

Cyberprzestępczość stanowi potężną gospodarkę świata

Przybywa ataków na systemy informatyczne. Zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo, że każdy wkraczający na rynek przedsiębiorca padnie ofiarą cyberataku jest niemalże pewne. Wielu z nich w przeszłości straciło w ten sposób dane i zostało zmuszonych do zaprzestania działalności. Jak chronić się przed takim scenariuszem? Na ten temat dyskutowano13 października w Katowicach w ramach Forum Nowego Przemysłu.