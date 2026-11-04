W ocenie ME, obecnie nie ma również w Polsce "kryzysu cenowego" na rynku energii elektrycznej.

"W odniesieniu do sektora gazu ziemnego należy zauważyć, że dostawy na krajowy rynek są zdywersyfikowane pod względem źródeł, kierunków oraz dostawców. Ponadto rokrocznie podziemne magazyny są zapełniane do maksymalnych możliwości technicznych. Dzięki zrealizowanym inwestycjom i odpowiedzialnej polityce kontraktowej, wstrzymanie dostaw z Kataru do Polski dotychczas w żaden sposób nie zagroziło bezpieczeństwu dostaw do krajowych odbiorców gazu ziemnego, a Ministerstwo Energii aktualnie nie identyfikuje ryzyka możliwych ograniczeń dostaw także w najbliższym sezonie zimowym" - przekazał resort.

"Natomiast w aspekcie cenowym, notowania na zorganizowanym giełdowym rynku hurtowym w Polsce pozostają bezpośrednio powiązane z notowaniami na kluczowych giełdach europejskich. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana" - dodano.

Obecnie nie ma również w Polsce kryzysu cenowego

Resort energii wskazał w dokumencie, że specyfika rynku energii elektrycznej sprawia, że nie ma ryzyka braku dostaw tej energii związanym z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

"Obecnie nie ma również w Polsce kryzysu cenowego na rynku energii elektrycznej. Kluczowe znaczenie dla cen energii elektrycznej dla odbiorców w perspektywie przyszłego roku będzie miał poziom cen na rynkach hurtowych, na którym sytuacja pozostaje względnie stabilna w ostatnich dwóch latach. Decyzja w zakresie mrożenia cen energii byłaby konieczna tylko w sytuacji wystąpienia znacznych wzrostów cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych, które przełożyłyby się również na gospodarstwa domowe i w konsekwencji zagrażałoby to zdolności tych odbiorców do regulowania rachunków za energię" - wskazano w odpowiedzi na interpelację.

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