Wprowadzenie maksymalnej ceny gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, w 2027 r. - przewidują opublikowane w piątek założenia projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Energii.

Wprowadzenie maksymalnej ceny gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, w 2027 r. - przewidują opublikowane w piątek założenia projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Energii.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, którego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Uzasadnieniem dla proponowanego rozwiązania są rosnące ceny gazu ziemnego na światowych rynkach, wynikające z trwających działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Szczególnym czynnikiem ryzyka są zakłócenia w transporcie gazu skroplonego (LNG) przez Cieśninę Ormuz.

"W pierwszych tygodniach października 2026 r. ceny gazu na holenderskim rynku TTF, stanowiącym podstawowy punkt odniesienia dla rynku europejskiego, wynosiły średnio około 85 EUR/MWh, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rozpoczęciem kryzysu. Wzrost cen kontraktów terminowych na IV kwartał 2026 r. i na 2027 r. wskazuje ponadto, że uczestnicy rynku spodziewają się utrzymania napiętej sytuacji podażowej również w kolejnych miesiącach" - napisano w założeniach.

Jak dodano, utrzymanie podwyższonych cen może wpłynąć na koszty zabezpieczenia dostaw przez przedsiębiorstwa energetyczne, a w konsekwencji na ceny uwzględniane w ofertach handlowych i taryfach.

Maksymalna cena gazu

Przygotowywany przez resort energii projekt zakłada zagwarantowanie w 2027 r. maksymalnej ceny paliw gazowych stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi, w tym gospodarstwami domowymi oraz podmiotami realizującymi ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Maksymalna cena zostanie ustalona na podstawie poziomu ceny wynikającej z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla sprzedawcy z urzędu w 2026 r. - wskazano w założeniach projektu.

"Rozwiązanie to ma zapewnić odbiorcom objętym ochroną przewidywalność kosztów oraz ograniczyć ryzyko bezpośredniego przeniesienia na nich wzrostu cen występującego na rynku hurtowym" - dodano.

Projekt przewiduje też system rekompensat dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem paliwami gazowymi. Rekompensata będzie przysługiwać przedsiębiorstwom stosującym w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi cenę maksymalną określoną w ustawie i będzie służyć pokryciu skutków finansowych wynikających z jej stosowania - wyjaśniono. Projektowane rozwiązania będą miały charakter czasowy i będą stosowane w 2027 r. - podkreślono.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2026 r. Wprowadzenie rozwiązań osłonowych dla odbiorców gazu zapowiadali w ostatnich tygodniach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz minister energii Miłosz Motyka.

Szef resortu energii wskazał, że rozwiązania dotyczące rynku gazu są priorytetem, a na temat rozwiązań dotyczących rynku energii elektrycznej dopiero trwają dyskusje.

Ceny maksymalne gazu ziemnego dla gospodarstw domowych i niektórych innych odbiorców obowiązywały także od początku 2023 r. do połowy 2024 r., natomiast ceny maksymalne energii elektrycznej - w latach 2023-2025. Rozwiązania te wprowadzono w 2022 r. ze względu na wzrost cen hurtowych energii elektrycznej i gazu po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę