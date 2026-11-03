Miliony ze środków unijnych na katowicką edukację

Ponad 3,66 mln zł zostanie przeznaczone na realizację trzech projektów edukacyjnych ukierunkowanych na podniesienie kompetencji uczniów katowickich szkół. Działania te, finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie ponad 3,11 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, pozwolą na rozszerzenie oferty zajęć w szkołach, zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doposażenie placówek.

Ponad 3,66 mln zł zostanie przeznaczone na realizację trzech projektów edukacyjnych ukierunkowanych na podniesienie kompetencji uczniów katowickich szkół. Działania te, finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie ponad 3,11 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, pozwolą na rozszerzenie oferty zajęć w szkołach, zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doposażenie placówek.

Pierwsze z zaplanowanych przedsięwzięć pod nazwą „W przyjaźni z nauką, pracą i emocjami” zostanie zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach. Całkowity budżet tej inicjatywy wynosi blisko 397 tys. zł, z czego nieco ponad 337 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży oraz stwarzanie warunków do ich pełnego rozwoju osobistego i społecznego. Uczniowie liceum poza standardowym programem nauczania zyskają możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań, a także skorzystają z laboratorium przyszłości o profilu biologiczno-chemicznym.

Większość pozyskanych środków trafi do pięciu katowickich szkół podstawowych w ramach dwóch przedsięwzięć. Projekt „Włącz się z nami – edukacja włączająca”, opiewający na ponad 2,21 mln zł, sfinansowany w większości ze środków unijnych, obejmie Szkoły Podstawowe nr 35, nr 45 i nr 51. Działania skoncentrują się na wsparciu dzieci ze specjalnymi potrzebami, szkoleniach kadry pedagogicznej i rodziców, wyposażeniu placówek oraz montażu platformy przyschodowej w Szkole Podstawowej nr 35 w Ligocie.

Projekt „Razem wyjdźmy naprzeciw potrzebom” o wartości 1,05 mln zł zrealizują Szkoły Podstawowe nr 10 i nr 19. Na powyższy cel zostało przeznaczonych 896 tys. zł z Funduszy Europejskich. Program połączy pomoc wyrównawczą, logopedyczną i korekcyjną z rozwojem pasji uczniów, warsztatami dla rodziców i nauczycieli oraz modernizacją sal lekcyjnych.

– Pozyskanie ponad 3,1 mln zł z funduszy europejskich to efekt przygotowania projektów, które odpowiadają na faktyczne potrzeby katowickich placówek oświatowych. Nasz zespół z dużym zaangażowaniem pracował nad tym, aby środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus mogły realnie trafić do szkół i wesprzeć uczniów – mówi Małgorzata Mondraszek, naczelnik wydziału funduszy europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizacja programu regionalnego

Wskazane przedsięwzięcia stanowią część szerokiej interwencji regionalnej realizowanej w ramach działania 6.2 Kształcenie ogólne programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL), w naborze ukierunkowanym na wsparcie edukacji włączającej, którego rozstrzygnięcie nastąpiło po zakończeniu procedury konkursowej z początku 2026 roku. Realizacja projektów zaplanowana jest na lata 2027-2029.