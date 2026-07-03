Miliony na termomodernizację czy OZE. Ruszył nabór w programie „Eko Wspólnota”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór w programie „Eko Wspólnota”. Wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dotacje oraz preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków czy odnawialne źródła energii.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór w programie „Eko Wspólnota”. Wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dotacje oraz preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków czy odnawialne źródła energii.
Nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Eko Wspólnota” trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. (lub do wyczerpania środków). Pula środków w programie wynosi:
- na dotacje - 5 mln zł
- na pożyczki – bez limitu alokacji
Na co można otrzymać dotacje z programu „Eko Wspólnota”?
W ramach programu wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na:
- termomodernizację budynków,
- instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii,
- pompy ciepła,
- modernizację źródeł ciepła,
- modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej,
- energooszczędne oświetlenie.
Jakie wsparcie można otrzymać w programie „Eko Wspólnota”?
Program zakłada dwa rodzaje wsparcia:
- dotację do 66 500 zł, do 15% kosztów kwalifikowanych
- finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych w formie:
preferencyjnej pożyczki,
dotacji do 35% udzielonego dofinansowania, maksymalnie 250 000 zł.
(warunkiem udzielenia dofinansowania w formie dotacji do 35% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki).
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19 w Katowicach) poprzez e-Doręczenia lub Portal beneficjenta.
- Zadbaj o nowoczesny, energooszczędny budynek i wspólnie z nami buduj zielone województwo śląskie – zachęcają w WFOŚiGW w Katowicach.
Cele programu „Eko Wspólnota” to m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii, upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji czy zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.
Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.
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