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Miliony na termomodernizację czy OZE. Ruszył nabór w programie „Eko Wspólnota”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór w programie „Eko Wspólnota”. Wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dotacje oraz preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków czy odnawialne źródła energii.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

3 lipca 2026, 09:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

Dom wiielorodzinny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór w programie „Eko Wspólnota”. Wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dotacje oraz preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków czy odnawialne źródła energii.

Nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Eko Wspólnota” trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. (lub do wyczerpania środków). Pula środków w programie wynosi:

  • na dotacje - 5 mln zł
  • na pożyczki – bez limitu alokacji

Na co można otrzymać dotacje z programu „Eko Wspólnota”?

W ramach programu wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na:

  • termomodernizację budynków,
  • instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii,
  • pompy ciepła,
  • modernizację źródeł ciepła,
  • modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • energooszczędne oświetlenie.

Jakie wsparcie można otrzymać w programie „Eko Wspólnota”?

Program zakłada dwa rodzaje wsparcia:

  • dotację do 66 500 zł, do 15% kosztów kwalifikowanych
  • finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych w formie:
    preferencyjnej pożyczki,
    dotacji do 35% udzielonego dofinansowania, maksymalnie 250 000 zł.
    (warunkiem udzielenia dofinansowania w formie dotacji do 35% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki). 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19 w Katowicach) poprzez e-Doręczenia lub Portal beneficjenta.

- Zadbaj o nowoczesny, energooszczędny budynek i wspólnie z nami buduj zielone województwo śląskie – zachęcają w WFOŚiGW w Katowicach.

Cele programu „Eko Wspólnota” to m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii, upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji czy zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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