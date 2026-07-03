Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór w programie „Eko Wspólnota”. Wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dotacje oraz preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków czy odnawialne źródła energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi nabór w programie „Eko Wspólnota”. Wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dotacje oraz preferencyjne pożyczki na termomodernizację budynków czy odnawialne źródła energii.

Nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Eko Wspólnota” trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. (lub do wyczerpania środków). Pula środków w programie wynosi:

na dotacje - 5 mln zł

na pożyczki – bez limitu alokacji

Na co można otrzymać dotacje z programu „Eko Wspólnota”?

W ramach programu wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na:

termomodernizację budynków,

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii,

pompy ciepła,

modernizację źródeł ciepła,

modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,

podłączenie do sieci ciepłowniczej,

energooszczędne oświetlenie.

Jakie wsparcie można otrzymać w programie „Eko Wspólnota”?

Program zakłada dwa rodzaje wsparcia:

dotację do 66 500 zł, do 15% kosztów kwalifikowanych

finansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych w formie:

preferencyjnej pożyczki,

dotacji do 35% udzielonego dofinansowania, maksymalnie 250 000 zł.

(warunkiem udzielenia dofinansowania w formie dotacji do 35% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki).

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19 w Katowicach) poprzez e-Doręczenia lub Portal beneficjenta.

- Zadbaj o nowoczesny, energooszczędny budynek i wspólnie z nami buduj zielone województwo śląskie – zachęcają w WFOŚiGW w Katowicach.

Cele programu „Eko Wspólnota” to m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii, upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji czy zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.