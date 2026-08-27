Spotkanie odbędzie się w piątek, 28 sierpnia, o godz. 17 w Domu Ludowym w Jarząbkowicach. Mieszkańcy spotkają się z przedstawicielami firmy ESVJ-2 Sp. z o.o., która jest inwestorem planowanej budowy magazynu energii elektrycznej w tej części gminy Pawłowice. Jak informuje urząd gminy, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania informacji dotyczących planowanej inwestycji.

Magazyn energii ma być zlokalizowany na prywatnej działce przy ul. Bąkowskiej. Jak przekazała gmina, inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, bo powstaje na gruncie przeznaczonym pod zabudowę elektroenergetyczną infrastrukturą techniczną.

Raport da odpowiedź?

To wszystko nie uspokaja mieszkańców, którzy pytają o wpływ inwestycji na najbliższe otoczenie. Do tych głosów odniósł się w Radiu 90 Wojciech Bazgier, zastępca wójta gminy Pawłowice.

Rodzi to pewne obawy, że to jest duży magazyn, bo nie łudźmy się, to będzie na powierzchni 4,5 hektara złożone z kilkudziesięciu kontenerów, w których będą znajdować się duże akumulatory. Boją się takich spraw przeciwpożarowych. Obecnie jest to na etapie, że przedłożono do nas raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko, został przekazany też bezpośrednio do konsultacji z udziałem społeczeństwa i też do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, gdzie regionalny dyrektor złożył uwagi co do tego raportu i obecnie ten raport został uzupełniony i ponownie przesłany. Co za tym idzie, będzie też planowane ponownie wyłożenie dokumentacji do konsultacji – powiedział Radiu 90 Wojciech Bazgier.

Zastępca wójta gminy Pawłowice dodał, że magazyn energii w Jarząbkowicach ma być połączony ze stacją elektroenergetyczną „Podborze”, którą projektują Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wspomniany raport powinien dać odpowiedź na pytanie o wpływ inwestycji na najbliższą okolice i jej mieszkańców. Ma też wskazać, jakie oddziaływania będzie generować magazyn energii (np. pole elektromagnetyczne, hałas czy odpady).