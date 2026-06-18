Przedstawicieli samorządów, świata nauki, instytucji publicznych oraz biznesu spotkali się na I Forum Spółdzielni Energetycznych i Liderów Transformacji w województwie śląskim. - Spółdzielnie energetyczne budują bezpieczeństwo lokalnych społeczności – podkreślił Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach, na Forum Spółdzielni Energetycznych i Liderów Transformacji

Przedstawicieli samorządów, świata nauki, instytucji publicznych oraz biznesu spotkali się na I Forum Spółdzielni Energetycznych i Liderów Transformacji w województwie śląskim. - Spółdzielnie energetyczne budują bezpieczeństwo lokalnych społeczności – podkreślił Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Forum Spółdzielni Energetycznych i Liderów Transformacji odbyło się 18 czerwca 2026 r. w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawili tam ofertę funduszu i możliwości wsparcia spółdzielni energetycznych.

– Do tego, jak ważna jest spółdzielczość energetyczna, już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Spółdzielnie energetyczne budują bezpieczeństwo lokalnych społeczności, przekładają się na obniżenie rachunków za prąd, zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstw oraz osób fizycznych – zaznaczył Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program wsparcia spółdzielni energetycznych

Do 15 lipca 2026 r. WFOŚiGW w Katowicach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakładaniu spółdzielni energetycznych lub inwestycji w ramach już istniejących spółdzielni energetycznych.

Dofinansowanie może dotyczyć zarówno opracowania wariantów miksu energetycznego, bilansu i diagnozy energetycznej oraz analizy ekonomiczno-finansowanej, jak i budowy instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz magazynów energii.

WFOŚiGW w Katowicach przewidział na dotacje 3 mln zł. Dotychczas otrzymał 26 wniosków na 2,4 mln zł. 10 wniosków dot. założenie spółdzielni energetycznych, a 16 inwestycji w ramach już istniejących spółdzielni energetycznych.

