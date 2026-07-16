Martwisz się o pracę? Spokojnie, ofert przybywa

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby ogłoszeń o zatrudnieniu, wzrósł w czerwcu o 2,9 pkt w stosunku do maja tego roku - wynika z raportu przygotowanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz BIEC.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby ogłoszeń o zatrudnieniu, wzrósł w czerwcu o 2,9 pkt w stosunku do maja tego roku - wynika z raportu przygotowanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz BIEC.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, miał w czerwcu wartość 261,1 pkt, a więc był wyższy o 2,9 pkt w stosunku do maja tego roku, kiedy jego wartość wyniosła 258,2 pkt - czytamy w raporcie przygotowanym przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wzrosty ofert systematyczne

Autorzy badania wskazują, że po ubiegłorocznych spadkach, w bieżącym roku obserwujemy ożywienie. Z wyjątkiem marca, w którym liczba wakatów nieznacznie spadła, od lutego liczba ogłoszeń o zatrudnieniu systematycznie rośnie.

"W zawodach związanych z pracami fizycznymi nadal utrzymuje się spadkowa tendencja, choć wakatów ukazuje się wciąż dość dużo. W pozostałych kategoriach obserwujemy dalsze ożywienie, ale nie wszędzie jest ono wyraźne. Choć pracodawcy są obecnie bardziej aktywni niż przed rokiem, nie obserwujemy przesłanek wskazujących na utrwalenie się obecnego ożywienia" - dodano w raporcie.

Wojna Trumpa nie pomaga

Jak wskazano, podwyższony poziom bezrobocia, doniesienia medialne o zwolnieniach grupowych oraz utrzymująca się słaba koniunktura gospodarcza tworzą warunki niesprzyjające długoterminowemu planowaniu zwiększania zatrudniania. Ograniczają one skłonność firm do uruchamiania nowych projektów wymagających zwiększenia zatrudnienia.

"Poza tym sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie oraz związane z nią ryzyko nowych szoków podażowych na rynkach energetycznych nie dodają optymizmu. Polska pod tym względem nie jest wyjątkiem. Analogiczne tendencje obserwujemy również w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych" - podano w raporcie.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w maju pozostała na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 6,0 proc. Była ona o 1 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, pozostając jednak na niskim poziomie zarówno na tle ubiegłych lat, jak i państw Unii Europejskiej.

Najwięcej nowych ofert w woj. lubelskim, opolskim oraz śląskim

W raporcie podano, że w czerwcu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia obserwowany był w zdecydowanej większości województw. Skala wzrostów była zbliżona zarówno w województwach o niskiej, jak i wysokiej stopie bezrobocia. Relatywnie najwięcej nowych ofert pracy w ciągu miesiąca przybyło w woj. lubelskim, opolskim oraz śląskim. Spadek wystąpił jedynie w woj. warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

"W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w czerwcu więcej było kategorii ofert w których wakatów ubyło, niż przybyło. Relatywnie największe wzrosty w skali miesiąca notujemy dla prawników, finansistów oraz pracowników działów zakupów firmowych. Największa redukcja wystąpiła z kolei w nieruchomościach, dla grafików oraz marketingowców" - podano w raporcie.

Z kolei w zawodach biurowych oraz dla finansistów obserwowane jest niewielkie ożywienie, choć ogłoszeń zatrudnienia nadal ukazuje się stosunkowo mało, zwłaszcza w tej drugiej kategorii ofert pracy. W wielu obszarach ogłoszeń o pracy, w tym w centrach telefonicznych, marketingu, branży nieruchomości, grafice oraz zawodach związanych z pracą w sprzedaży wakatów wciąż ubywa.