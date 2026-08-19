Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro? Można głosować!

Europejski Bank Centralny rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro, a w jednej z propozycji - na banknocie 20 euro - widnieje wizerunek polskiej noblistki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli.

Europejski Bank Centralny rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące wyglądu nowej serii banknotów euro, a w jednej z propozycji - na banknocie 20 euro - widnieje wizerunek polskiej noblistki. Teraz wszystko zależy od poparcia obywateli.

Europejski Bank Centralny zaprezentował dziesięć wizualizacji kolejnej serii banknotów euro i uruchomił internetową ankietę, w której mieszkańcy Europy mogą wyrazić opinię na temat przedstawionych propozycji.

W jednej z nich, poświęconej europejskiej kulturze i nauce, na banknocie o nominale 20 euro, widnieje wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie – wybitnej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla i jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii europejskiej nauki. To szansa, by jedna z najwybitniejszych postaci światowej nauki zyskała trwałe miejsce w codziennym życiu milionów Europejczyków - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zaprezentowane przez Bank Centralny wizualizacje to prace zakwalifikowane do finału europejskiego konkursu na wygląd nowych banknotów. Projekty oparte są na dwóch motywach: „Kultura europejska” oraz „Rzeki i ptaki”.

Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie – do pierwszego etapu wpłynęło ponad 1200 zgłoszeń. Spośród nich wyłoniono grupę grafików, którzy opracowali wizualizację nowych banknotów. Następnie niezależne jury, złożone z ekspertów z zakresu projektowania graficznego, komunikacji, neuronauki i historii oraz przedstawicieli banków centralnych krajów strefy euro, wyłoniło dziesięć propozycji, które przeszły do finałowego etapu.

Teraz, prezes Europejskiego Banku Centralnego oddaje głos mieszkańcom Europy. Do 21 września 2026 r. mogą oni wziąć udział w internetowej ankiecie i ocenić zaprezentowane propozycje.

Warto wspomnieć, że w zeszłym roku zaproponowany przez EBC zapis nazwiska polskiej noblistki – zredukowany do członu „Curie” – był przedmiotem interwencji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Marcina Kulaska. Minister, w liście skierowanym do prezes EBC podkreślił konieczność oddania szacunku zarówno dla naukowych osiągnięć, jak i kulturowych korzeni wybitnej Polki, postulując by na banknocie o nominale 20 euro widniał zapis „Maria Skłodowska-Curie”. Jeśli Europejczycy zdecydują, że na banknocie 20 euro będzie widniał wizerunek polskiej noblistki, zapis nazwiska będzie wyglądał następująco: Maria Curie-Skłodowska.

Ostateczny wybór motywu poznamy pod koniec 2026 r.