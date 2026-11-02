Jak przypomniał w poniedziałek rzecznik lotniska Piotr Adamczyk, inwestycja na parkingu P5 jest częścią programu rozwoju infrastruktury lotniskowej na lata 2024-32. Parking nr 5, który znajduje się w południowo-wschodniej części lotniska, naprzeciw strefy obsługi technicznej samolotów, po pierwszym etapie budowy liczył 863 miejsca postojowe, a po zakończonym teraz drugim - 1950.

“Po zakończeniu tej inwestycji w Katowice Airport dostępnych jest ok. 8,4 tys. miejsc parkingowych“ - zaznaczył rzecznik.

Nowa infrastruktura, podobnie jak dotychczasowa, jest oświetlona i wyposażona w systemy parkingowy i monitoringu. Parking jest połączony z sąsiednim parkingiem P4, oddanym do użytku w połowie 2024 r. GTL zapewnia korzystającym z parkingów P4 i P5 bezpłatny transfer elektrycznymi busami pod terminale pasażerskie.

Adamczyk przypomniał, że program inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024-32, o całkowitej szacowanej wartości ok. 1,5 mld zł, zakłada m.in. znaczącą rozbudowę oferty parkingowej. Latem 2024 r. zakończył się pierwszy etap budowy parkingu P4, a w maju br. zakończono drugi etap, obejmujący 496 miejsc. Trwa powiększanie parkingu P1 (przed terminalami) w kierunku zachodnim, gdzie powstaje 400 nowych miejsc postojowych. Lotnisko planuje rozwijać własną ofertę parkingową, nie tylko parkingów terenowych. Planuje budowę przy terminalu pasażerskim parkingu wielopoziomowego. Do 2032 r. GTL chce zarządzać ogółem ok. 13 tys. miejsc parkingowych.

Głównym celem programu inwestycyjnego Katowice Airport jest wzmocnienie infrastruktury lotniska w trzech istniejących obszarach: związanych z obsługą pasażerską, serwisowaniem samolotów oraz operacjami cargo. Najważniejszym punktem programu jest budowa nowego, głównego terminalu pasażerskiego z infrastrukturą towarzyszącą. Do 2032 r. GTL zaplanowało również dużą rozbudowę układu komunikacyjnego. Nowy główny terminal będzie połączony ze stacją kolejową tunelem, z którego będzie można też wyjść do węzła autobusowego.

Powstanie też drugi terminal cargo. Porozumienie ws. jego budowy z przyszłym najemcą podpisano w maju br. W programie zakończono już kilka inwestycji. Największą z nich jest czwarty hangar do obsługi technicznej samolotów. Do użytku oddano też nową bazę dla służb utrzymania lotniska. Istotnym przedsięwzięciem, którego realizacja już ruszyła, jest rozbudowa terminalu C, dzięki której pojawi się więcej karuzel do odbioru bagażu i zamontowane zostaną bramki do automatycznej kontroli granicznej.

Trwa też budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - z instrumentu “Łącząc Europę“ (CEF) 2021-27 Military Mobility. Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego połączeń skorzystało 7,3 mln pasażerów. Prognoza na 2026 r. zakłada obsłużenie 7,8 mln podróżnych, a na 2030 r. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych krajowych lotnisk cargo.