Lotnisko Katowice rozpoczęło rozbudowę terminala przylotowego C

Lotnisko Katowice przed sezonem wakacyjnym 2027 ma zakończyć rozpoczętą teraz rozbudowę i reorganizację terminala przylotowego C - przekazał we wtorek rzecznik lotniska Piotr Adamczyk. Dzienna przepustowość terminala ma wzrosnąć z 21,9 tys. do 37 tys. osób.

Lotnisko Katowice przed sezonem wakacyjnym 2027 ma zakończyć rozpoczętą teraz rozbudowę

Lotnisko Katowice przed sezonem wakacyjnym 2027 ma zakończyć rozpoczętą teraz rozbudowę i reorganizację terminala przylotowego C - przekazał we wtorek rzecznik lotniska Piotr Adamczyk. Dzienna przepustowość terminala ma wzrosnąć z 21,9 tys. do 37 tys. osób.

O przetargu na to zadanie w formule projektuj i buduj Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, które zarządza portem, informowało w połowie września ub. roku. W połowie grudnia władze lotniska podpisały umowę: rozbudowę terminala C wykonuje Budimex za 34,7 mln zł netto. Teraz rozpoczęły się fizyczne prace w obiekcie.

Obecna przepustowość terminala przylotowego o długości 156 metrów i szerokości 45,5 metra wynosi rocznie 2,37 mln pasażerów, dziennie 21,9 tys., a godzinowo (szczytowo) 1 tys. 218 osób.

Po rozbudowie powierzchnia terminala wzrośnie z 6,9 tys. m kw. do ponad 10,4 tys. m kw., a jego długość ze 156 do 235 metrów. Przewidywana przepustowość po rozbudowie ma wynosić rocznie 4,5 mln podróżnych, dziennie 37 tys., a godzinowo (szczytowo) 2 tys.

Zaprojektowano rozbudowę istniejącej hali terminala C na zachód, przewidując: usytuowanie obsługi kierunku non Schengen w części rozbudowanej (przeniesienie tej funkcji z części wschodniej do części zachodniej terminala), a także powiększenie powierzchni hali odbioru bagażu i rozbudowę bagażowni.

W hali przylotów liczba karuzel bagażowych wzrośnie z trzech do pięciu. Jedna z nich zostanie przystosowana do obsługi rejsów realizowanych samolotami szerokokadłubowymi.

Od podstaw powstanie nowa strefa kontroli granicznej. Liczba stanowisk wzrośnie z ośmiu do 16, z czego 10 zostanie przeznaczonych do automatycznej kontroli paszportowej (bramki ABC). Ich montaż zostanie sfinansowany z rządowej dotacji celowej. Powstanie też nowy węzeł sanitarny.

Cytowany przez Adamczyka prezes GTL Artur Tomasik wyjaśnił, że lotnisko wraz z rosnącym ruchem pasażerskim prowadzi inwestycje, których celem jest poprawa jakości obsługi i zwiększenie przepustowości infrastruktury.

“Rozbudowa terminalu C to nie wszystko. Podpisaliśmy umowę na dostawę czterech linii kontroli bezpieczeństwa w standardzie C3. Od przyszłorocznych wakacji pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu podręcznego, a dopuszczalna pojemność pojedynczego pojemnika z płynem wzrośnie do 2 litrów“ - zasygnalizował Tomasik.

Rozbudowa terminalu pasażerskiego C to część programu rozwoju infrastruktury na lata 2024-32 o łącznej wartości ok. 1,5 mld zł. Kluczowym jego punktem jest budowa głównego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: nowym układem drogowym, centrum przesiadkowym oraz łącznikiem między stacją kolejową a terminalem. W końcowej fazie jest przetarg na projektanta tej inwestycji.