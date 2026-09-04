Plenerowy spektakl teatralny „Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku” odbędzie się 20 września 2026 r. o godz. 20.00 na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. To wydarzenie łączy sport, teatr, muzykę, film i nowoczesne efekty multimedialne, tworząc poruszającą opowieść o pasji, odwadze i sile sportowych marzeń – osnutą wokół legendarnego meczu Polska–ZSRR z października 1957 roku.

Plenerowy spektakl teatralny „Łącznik – pieśń o Gerardzie Cieśliku” odbędzie się 20 września 2026 r. o godz. 20.00 na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. To wydarzenie łączy sport, teatr, muzykę, film i nowoczesne efekty multimedialne, tworząc poruszającą opowieść o pasji, odwadze i sile sportowych marzeń – osnutą wokół legendarnego meczu Polska–ZSRR z października 1957 roku.

Gwiazdorska obsada i reżyseria

W roli tytułowej, czyli legendy Ruchu Chorzów i reprezentacji Polski, wystąpi Maciej Musiał, znany m.in. z serialu Rodzinka.pl. Spektakl reżyseruje duet Janusz Zaorski i Robert Talarczyk, którzy wcześniej stworzyli piłkarską opowieść „Ezi” o Ernestie Wilimowskim.

- Patrząc na zdjęcia młodego Gerarda Cieślika, widzę Macieja Musiała. To podobieństwo jest naprawdę duże, a Maciej to dziś absolutny, światowy top aktorski – ocenia reżyser Janusz Zaorski, dodając, że spektakl będzie „przenikaniem się epok i dekad”.

Maciej Musiał przyznał, że wcześniej nie znał szczegółów kariery Cieślika ani okoliczności tamtego meczu, ale po zapoznaniu się z historią podjął wyzwanie. Zwraca uwagę na dramatyczny kontekst.

- Generałowie i agenci bezpieki wchodzący do szatni polskich piłkarzy, nakazując im przegrać mecz, bo w przeciwnym razie może to źle się skończyć, to pewnie był dość osobliwy widok – mówi Maciej Musiał.

Obok Musiała na scenie zobaczymy m.in.:

Jacka Belera (Czesław Szymański, funkcjonariusz SB),

Dariusza Szpakowskiego (Wieczny Komentator),

Katarzynę Hołub (Carmen Moreno),

Dorotę Pomykałę (Marta Cieślik, matka Gerarda),

Olka Krupę (Jerzy Ziętek),

Bogdana Kalusa (trener),

Dariusza Niebudka (Henryk Reyman, trener reprezentacji Polski).

- Ten stadion zawsze niósł do zwycięstw. Myślę, że ten spektakl też będzie sukcesem, bo jest to przecież opowieść o tym, co wydarzyło się naprawdę i zostało w pamięci na dekady – mówi Dariusz Szpakowski, który w tym spektaklu wystąpi w swojej zawodowej roli, czyli komentatora.

Stadion jako teatr: Kocioł Czarownic zmienia rolę

Organizatorzy zamierzają wykorzystać potencjał słynnego Kotła Czarownic, przekształcając go w przestrzeń na kształt antycznego amfiteatru: widzowie zajmą trybuny, a płyta stadionu stanie się sceną. To pierwsze w Polsce tak duże przedsięwzięcie, w którym stadion piłkarski staje się wielką sceną teatralną.

- Obchodząc 70-lecie naszego stadionu, chcieliśmy stworzyć wydarzenie, które w wyjątkowy sposób połączy jego historię z nowoczesnością. Po raz pierwszy stadion stanie się wielką sceną teatralną – podkreśla dyrektor Superauto.pl Stadionu Śląskiego Adam Srzyżewski.

Widowisko nie będzie jednak typowym spektaklem biograficznym. Twórcy zapowiadają wielowymiarową formę, w której narrację teatralną wzbogacą muzyka, obrazy filmowe i efekty multimedialne.

- To wydarzenie jest wyjątkowe nie tylko dla województwa śląskiego, ale i w skali całej Polski. Połączenie wielkiej historii sportu, teatru i nowoczesnych technologii w przestrzeni stadionu to przedsięwzięcie, jakiego jeszcze w naszym kraju nie było. Cieszę się, że możemy opowiedzieć o losach Gerarda Cieślika właśnie tutaj – na Superauto.pl Stadionie Śląskim, gdzie tworzyła się nie tylko jego legenda, ale również całego polskiego futbolu – akcentuje członek zarządu województwa śląskiego, Waldemar Bojarun.