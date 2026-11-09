L4 najczęściej z powodu chorób psychicznych i bolącego kręgosłupa

Równowartość wydatków na zasiłki i wynagrodzenia chorobowe w 2025 r. wyniosła 0,9 proc. PKB - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Równowartość wydatków na zasiłki i wynagrodzenia chorobowe w 2025 r. wyniosła 0,9 proc. PKB - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Między III kwartałem 2012 r. a III kwartałem 2026 r. liczba dni zwolnień wzrosła o 20 proc., a liczba zaświadczeń o 35,2 proc. PIE przekazał, że w 2025 r. wydatki na zasiłki i wynagrodzenia chorobowe wyniosły 34,9 mld zł, czyli o 12,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wypłaty za czas niezdolności do pracy osiągnęły zatem równowartość około 0,9 proc. PKB.

Zaświadczenia chorobowe najczęściej wystawiano na okres do 5 dni

Z raportu Instytutu wynika, że zaświadczenia chorobowe najczęściej wystawiano na okres do 5 dni i stanowiły one 43,9 proc. ogółu takich zaświadczeń. Natomiast przeciętna długość zwolnienia wyniosła 10,82 dnia.

PIE zwrócił uwagę, że w perspektywie ostatnich kilkunastu lat zmieniły się również przyczyny absencji. Większą część dni zwolnień stanowią te związane z zaburzeniami psychicznymi i chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, a mniejszą m.in. z ciążą, porodem i połogiem.

PIE zauważył, że zmieniła się też struktura absencji. Między III kwartałem 2012 r. a III kwartałem 2026 r. liczba dni zwolnień wzrosła o 20 proc., a liczba zaświadczeń o 35,2 proc. W ocenie Instytutu, zmiany skali i struktury absencji należy odczytywać w kontekście procesów społecznych, demograficznych oraz rosnącej liczby osób objętych ubezpieczeniem.

Między II kwartałem 2012 r. a II kwartałem 2026 r. liczba osób objętych ubezpieczeniem chorobowym zwiększyła się z 13,23 mln do 14,54 mln, czyli o 9,9 proc.

"W dostępnych tablicach brakuje jeszcze porównywalnego odczytu za III kwartał 2026 r. Przedstawione zmiany liczby dni i zaświadczeń dotyczą łącznych wielkości, bez korekty o liczbę ubezpieczonych. W długim okresie zwiększeniu liczby zwolnień towarzyszyła jednak także wyraźna zmiana ich struktury - większą część dni absencji stanowią zwolnienia związane z zaburzeniami psychicznymi i chorobami układu mięśniowo-szkieletowego" - dodał PIE.

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