Już w najbliższy piątek poznamy laureatów tegorocznej edycji rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Przeglądu Sportowego. Kto zdobędzie Złote Kolce, najbardziej prestiżową nagrodę w polskiej lekkiej atletyce, dowiemy się w trakcie gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2026, która odbędzie się w gościnnych murach Superauto.pl Stadionu Śląskiego.

Już w najbliższy piątek poznamy laureatów tegorocznej edycji rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Przeglądu Sportowego. Kto zdobędzie Złote Kolce, najbardziej prestiżową nagrodę w polskiej lekkiej atletyce, dowiemy się w trakcie gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2026, która odbędzie się w gościnnych murach Superauto.pl Stadionu Śląskiego.

Wręczenie Złotych Kolców od lat tradycyjnie wieńczy sezon lekkoatletyczny w Polsce. Nie inaczej będzie w tym roku. W piątkowy wieczór na Superauto.pl Stadionie Śląskim odbędzie się gala podsumowująca tegoroczne występy polskich lekkoatletów. Jej kulminacyjnym momentem będzie wręczenie charakterystycznych statuetek Złotych Kolców – przyznawanej od 1970 roku najbardziej prestiżowej nagrody w polskiej lekkiej atletyce.

– Zdobycie Złotych Kolców to prestiż. Po tę nagrodę sięgali w historii najwybitniejsi lekkoatleci. Historię zaczęli pisać przeszło 55 lat temu Teresa Sukniewicz i Henryk Szordykowski. Najbardziej utytułowaną lekkoatletą rankingu jest Anita Włodarczyk, dziesięciokrotna triumfatorka. W piątkowy wieczór do bogatej listy triumfatorów dopiszemy kolejne dwa nazwiska. Czyje? Tego nie mogę teraz zdradzić, wszystko będzie jasne na zakończenie gali Orlen Złote Kolce Śląskie 2026 – mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa śląskiego.

Podczas gali okolicznościowe podziękowania zostaną przekazane sponsorom polskiej lekkiej atletyki w tym firmie Orlen oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki. W trakcie dwugodzinnego wydarzenia wręczone zostaną także nagrody w kategoriach takich jak masters roku, paralekkoatleta roku, najlepszy zawodnik biegów ulicznych, specjalista od biegów górskich i ultra, nadzieja roku czy trener roku.

– Nie ma sukcesu sportowego bez trenera. Często tej trudnej pracy kibice nie dostrzegają, a przecież za każdym medalem, rekordem stoi też szkoleniowiec – zauważa Chmara. Nominowanymi do tytułu trenera roku są Iwona Krupa, Mikołaj Justyński i Jarosław Skrzyszowski. Miano nadziei roku uzyska ktoś z kwartetu Karina Niżyńska, Anastazja Kuś, Jan Delewski, Jakub Rodziak.

Od 2022 roku gospodarzem finałowej gali sezonu lekkoatletycznego jest Superauto.pl Stadion Śląski, a jej organizację aktywnie wspiera lokalny samorząd.

– Województwo śląskie od lat buduje swoją renomę między innymi przez organizację wydarzeń lekkoatletycznych. Ten sport jest mocno zakorzeniony w naszym regionie. Organizujemy tutaj mityng Diamentowej Ligi, jeden z najlepszych na świecie, za dwa lata zaprosimy sportowy świat na mistrzostwa Europy. Jestem dumny, że możemy także co roku witać u nas lekkoatletów w trakcie gali Złote Kolce. Dzięki temu w wyjątkowy sposób dziękujemy im za starty w danym sezonie i godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej – mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Od wielu lat podsumowanie sezonu jest też znakomitą okazją do podziękowań za bogate kariery i wieloletnie reprezentowanie Polski lekkoatletom kończącym wyczynowe uprawianie sportu.

– Rokrocznie na gali dziękujemy utytułowanym zawodnikom, którzy w ostatnim czasie zakończyli kariery. W piątkowy wieczór specjalne upominki będą czekać na Kornelię Lesiewicz, Sofię Ennaoui, Karola Zalewskiego, Artura Nogę, Pawła Wiesiołka i Dawida Tomalę. To z pewnością będzie wieczór pełen wzruszeń i wspomnień – mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski.

Partnerem głównym Gali ORLEN Złote Kolce Śląskie 2026 jest województwo śląskie, a sponsorem ORLEN. Gala ORLEN Złote Kolce Śląskie 2026 odbędzie się 23 października. Transmisję telewizyjną z wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.

Złote Kolce to wspólna nagroda Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Przeglądu Sportowego. Inicjatorem jej powstania był nieżyjący już redaktor Andrzej Gowarzewski, wręczana jest od 1970 roku. Jej pierwszymi laureatami byli Teresa Sukniewicz i Henryk Szordykowski. W kolejnych latach triumfatorami rankingu były takie sławy polskiej lekkiej atletyki jak Irena Szewińska, Władysław Kozakiewicz, Jacek Wszoła, Robert Korzeniowski, czy Szymon Ziółkowski. W ostatnich latach absolutną dominatorką była Anita Włodarczyk, która od 2009 do 2021 roku sięgała po nagrodę aż dziesięciokrotnie. W 2025 roku po statuetki Złotych Kolców sięgnęli Maria Żodzik oraz Maksymilian Szwed.