Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

Elektrownie atomowe uważane są obecnie za jedną z najczystszych form produkcji energii elektrycznych

Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

"Polska jest 20. gospodarką świata, ale nasze ambicje sięgają wyżej. Nie będzie silnej, niezależnej gospodarki bez energetyki jądrowej. Budujemy już pierwszą elektrownię jądrową, a równolegle przyspieszamy przygotowania do realizacji drugiej" - napisał Motyka na platformie X.

Dodał, że PEJ będą inwestorem i koordynatorem projektu, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności.

"Łączymy kompetencje obu spółek, aby sprawnie przygotować inwestycję. Chcemy, aby na rozwoju polskiego atomu korzystały polskie firmy, pracownicy i przemysł. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo, suwerenność i rozwój gospodarczy" - dodał minister.

Zgodnie z przyjętym przez rząd zaktualizowanym Programem polskiej energetyki jądrowej, w 2027 r. ma zostać wybrany partner strategiczny i dostawca technologii dla drugiej elektrowni jądrowej.

Na około 2032 r. planowane jest rozpoczęcie budowy

Na około 2032 r. planowane jest rozpoczęcie budowy a około 2040 r. - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego. Preferowanymi lokalizacjami pozostają Bełchatów i Konin, ale ostateczny wybór lokalizacji ma zostać dokonany przez inwestora po szczegółowych analizach i badaniach terenowych.

Jak podaje Ministerstwo Energii, obecnie trwa dialog konkurencyjny w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji. Przystąpiły do niego Stany Zjednoczone, Francja i Kanada.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.