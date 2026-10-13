Konin czy Bełchatów? Jest porozumienie w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej
Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.
fot: wikipedia.org
Elektrownie atomowe uważane są obecnie za jedną z najczystszych form produkcji energii elektrycznych
fot: wikipedia.org
Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.
"Polska jest 20. gospodarką świata, ale nasze ambicje sięgają wyżej. Nie będzie silnej, niezależnej gospodarki bez energetyki jądrowej. Budujemy już pierwszą elektrownię jądrową, a równolegle przyspieszamy przygotowania do realizacji drugiej" - napisał Motyka na platformie X.
Dodał, że PEJ będą inwestorem i koordynatorem projektu, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności.
"Łączymy kompetencje obu spółek, aby sprawnie przygotować inwestycję. Chcemy, aby na rozwoju polskiego atomu korzystały polskie firmy, pracownicy i przemysł. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo, suwerenność i rozwój gospodarczy" - dodał minister.
Zgodnie z przyjętym przez rząd zaktualizowanym Programem polskiej energetyki jądrowej, w 2027 r. ma zostać wybrany partner strategiczny i dostawca technologii dla drugiej elektrowni jądrowej.
Na około 2032 r. planowane jest rozpoczęcie budowy
Na około 2032 r. planowane jest rozpoczęcie budowy a około 2040 r. - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego. Preferowanymi lokalizacjami pozostają Bełchatów i Konin, ale ostateczny wybór lokalizacji ma zostać dokonany przez inwestora po szczegółowych analizach i badaniach terenowych.
Jak podaje Ministerstwo Energii, obecnie trwa dialog konkurencyjny w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji. Przystąpiły do niego Stany Zjednoczone, Francja i Kanada.
Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.