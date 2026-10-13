Energetyka

Konin czy Bełchatów? Jest porozumienie w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej

Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

Pap

13 października 2026, 12:10
źródło: Polska Agencja Prasowa

Atomowa wikipedia

fot: wikipedia.org

Elektrownie atomowe uważane są obecnie za jedną z najczystszych form produkcji energii elektrycznych

fot: wikipedia.org

Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej - poinformował we wtorek minister energii Miłosz Motyka.

"Polska jest 20. gospodarką świata, ale nasze ambicje sięgają wyżej. Nie będzie silnej, niezależnej gospodarki bez energetyki jądrowej. Budujemy już pierwszą elektrownię jądrową, a równolegle przyspieszamy przygotowania do realizacji drugiej" - napisał Motyka na platformie X. 

Dodał, że PEJ będą inwestorem i koordynatorem projektu, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności. 

"Łączymy kompetencje obu spółek, aby sprawnie przygotować inwestycję. Chcemy, aby na rozwoju polskiego atomu korzystały polskie firmy, pracownicy i przemysł. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo, suwerenność i rozwój gospodarczy" - dodał minister. 

Zgodnie z przyjętym przez rząd zaktualizowanym Programem polskiej energetyki jądrowej, w 2027 r. ma zostać wybrany partner strategiczny i dostawca technologii dla drugiej elektrowni jądrowej. 

Na około 2032 r. planowane jest rozpoczęcie budowy

Na około 2032 r. planowane jest rozpoczęcie budowy a około 2040 r. - uruchomienie pierwszego bloku energetycznego. Preferowanymi lokalizacjami pozostają Bełchatów i Konin, ale ostateczny wybór lokalizacji ma zostać dokonany przez inwestora po szczegółowych analizach i badaniach terenowych. 

Jak podaje Ministerstwo Energii, obecnie trwa dialog konkurencyjny w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji. Przystąpiły do niego Stany Zjednoczone, Francja i Kanada. 

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

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