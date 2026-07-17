Górnictwo

Mieszkańcy mają dość podtopień. PGG przedstawiła plan

Kopalnia fedruje, woda zalewa. Polska Grupa Górnicza ma plan, jak rozwiązać problem.

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Opracował: Robert Passia

17 lipca 2026, 14:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Michał Pierończyk FB

Spotkanie dotyczące podtopień w Bielszowicach.

fot: Michał Pierończyk FB

Kopalnia fedruje, woda zalewa. Polska Grupa Górnicza ma plan, jak rozwiązać problem.

Intensywne opady deszczu powodujące podtopienia to problem, który w miesiącach letnich regularnie powraca w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Powodem jest specyfika tego terenu związana z działalnością górniczą prowadzoną pod tą dzielnicą. O problemie dyskutowano w czasie spotkania przedstawicieli miasta Ruda Śląska, Polskiej Grupy Górniczej i kopalni Ruda z mieszkańcami ulic Szkolnej, Kingi, Szymanowskiego i Twaruszki w Bielszowicach. 

W czasie spotkania przedstawiciele spółki przedstawili plan rozwiązania problemu. Zakłada on odwodnienie tego terenu.

- Zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest do końca 2026 roku, a w pierwszym kwartale 2027 roku ma ruszyć postępowanie na wybór wykonawcy robót. Do tego czasu wspólnie z miastem i PWiK pracujemy nad rozwiązaniami doraźnymi. Obniżono już poziom pływaków sterujących pompami przy ul. Szkolnej, dzięki czemu urządzenia będą włączać się wcześniej. Uruchomiono również sygnalizację pracy pomp, widoczną dla mieszkańców – informuje Polska Grupa Górnicza.

21 lipca ma się odbyć spotkanie z udziałem PGG, przedstawicieli miasta, rudzkich wodociągów i projektanta odwodnienia. Z kolei na październik zaplanowano kolejne spotkanie z mieszkańcami. 

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