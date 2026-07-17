Mieszkańcy mają dość podtopień. PGG przedstawiła plan

Intensywne opady deszczu powodujące podtopienia to problem, który w miesiącach letnich regularnie powraca w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Powodem jest specyfika tego terenu związana z działalnością górniczą prowadzoną pod tą dzielnicą. O problemie dyskutowano w czasie spotkania przedstawicieli miasta Ruda Śląska, Polskiej Grupy Górniczej i kopalni Ruda z mieszkańcami ulic Szkolnej, Kingi, Szymanowskiego i Twaruszki w Bielszowicach.

W czasie spotkania przedstawiciele spółki przedstawili plan rozwiązania problemu. Zakłada on odwodnienie tego terenu.

- Zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest do końca 2026 roku, a w pierwszym kwartale 2027 roku ma ruszyć postępowanie na wybór wykonawcy robót. Do tego czasu wspólnie z miastem i PWiK pracujemy nad rozwiązaniami doraźnymi. Obniżono już poziom pływaków sterujących pompami przy ul. Szkolnej, dzięki czemu urządzenia będą włączać się wcześniej. Uruchomiono również sygnalizację pracy pomp, widoczną dla mieszkańców – informuje Polska Grupa Górnicza.

21 lipca ma się odbyć spotkanie z udziałem PGG, przedstawicieli miasta, rudzkich wodociągów i projektanta odwodnienia. Z kolei na październik zaplanowano kolejne spotkanie z mieszkańcami.