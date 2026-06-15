Energetyka

Koniec wojny. Ceny gazu w Europie najniższe od ponad 5 tygodni

Ceny gazu w Europie mocno spadają i są najniższe od ponad 5 tygodni. USA i Iran doszły do porozumienia w sprawie zakończenia wojny, co na rynkach budzi nadzieje na rychłe ponowne otwarcie cieśniny Ormuz i odblokowanie przepływów nośników energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.

Pap

15 czerwca 2026, 11:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Czy gaz podrożeje?

fot: Pixabay.com

Ceny gazu w Europie mocno spadają i są najniższe od ponad 5 tygodni. USA i Iran doszły do porozumienia w sprawie zakończenia wojny, co na rynkach budzi nadzieje na rychłe ponowne otwarcie cieśniny Ormuz i odblokowanie przepływów nośników energii z Zatoki Perskiej - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 5,0 proc. do 44,43 euro za MWh, po zniżce wcześniej o 6,8 proc. - do najniższego poziomu od ponad 5 tygodni.

Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shebhaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe.

Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. "Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump na swoim portalu Truth Social.

Informacje o zawarciu umowy podał pośredniczący w rozmowach premier Pakistanu Shebhaz Sharif, który zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie.

Nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie - poinformował z kolei wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera.

Przekazał, że Iran zgodził się na porozumienie ramowe (memorandum of understanding), dopiero gdy znalazły się w jego treści "ostateczne żądania" Teheranu.

Gharibabadi stwierdził, że irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu. Ogłosił też, że tekst zostanie opublikowany po podpisaniu porozumienia.

Do formalnego podpisania umowy USA z Iranem ma dojść 19 czerwca w Szwajcarii.

Żadna ze stron nie opublikowała jeszcze tekstu porozumienia, co pozostawia kluczowe kwestie sporne do omówienia na kolejnym etapie rozmów USA z Iranem.

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