W Katowicach szykują się duże zmiany w komunikacji – dla kierowców, pasażerów i pieszych. Wróci ruch pod dwoma wiaduktami w centrum miasta, a pod jednym zostanie zamknięty. To kolejny etap modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Zmiany wpłyną na funkcjonowanie ponad 50 linii autobusowych.

W Katowicach szykują się duże zmiany w komunikacji – dla kierowców, pasażerów i pieszych. Wróci ruch pod dwoma wiaduktami w centrum miasta, a pod jednym zostanie zamknięty. To kolejny etap modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Zmiany wpłyną na funkcjonowanie ponad 50 linii autobusowych.

Wraca pełny ruch pod dwoma wiaduktami w Katowicach, pod jednym zostanie zamknięty

W poniedziałek, 31 sierpnia 2026 r., pod wiaduktem nad ul. Mikołowską wróci ruch dwukierunkowy. Kierowcy będą mieć do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku, a piesi chodniki po obu stronach jezdni. Na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed przebudowy wiaduktu

- Nad ul. Mikołowską, w miejscu dwóch równoległych wiaduktów, wybudowaliśmy jeden obiekt. Od września 2025 r. pociągi kursują po nowej konstrukcji. Druga strona wiaduktu zyskała stalowe belki, a przyczółki wypełnił beton. Ostatnim etapem inwestycji będzie ułożenie nowych torów, po którym wiadukt osiągnie docelowy układ 9-torowy. Efektem prac będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym – mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.

Kolejna zmiana szykuje się pod wiaduktem nad ul. Damrota – od wtorku, 1 września 2026 r., zostanie tam przywrócony ruch pieszy i samochodowy. Jak informują w Polskich Liniach Kolejowych prace przy wiadukcie będą kontynuowane, ale na tym etapie prac nie wpłyną na ruch drogowy pod obiektem.

- W efekcie powstanie zupełnie nowy wiadukt z większym prześwitem między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości dla samochodów i usprawni przejazd – zaznacza Katarzyna Głowacka z PLK.

Od 1 września 2026 r. wstrzymany zostanie z kolei ruch pieszy i drogowy pod wiaduktem nad ul. Francuską, gdzie rozpocznie się kolejny etap przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Objazd z ul. Francuskiej do ul. Warszawskiej poprowadzony zostanie ul. Wojewódzką i Damrota.

Zmiany w funkcjonowaniu ponad 50 linii autobusowych

Zmiany na ul. Mikołowskiej oznaczają rewolucję w komunikacji publicznej – wprowadzenie licznych zmian tras i rozkładów jazdy. W styczniu pod wiaduktem na tej ulicy autobusy zaczęły przejeżdżać tylko w kierunku północnym, teraz dopuszczone zostaną również przejazdy w kierunku południowym

- Z racji tego, że to centrum miasta i jednocześnie bardzo ważny odcinek dla całego systemu komunikacji miejskiej, przywrócenie przejazdów w drugim kierunku, m.in. Ligoty, wpłynie na funkcjonowanie ponad 50 linii – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego.



Zaplanowane zmiany oznaczają przede wszystkim modyfikacje tras poszczególnych linii autobusowych oraz inne godziny odjazdów w rozkładach jazdy. Do tej pory, większość autobusów, jadących z północnej do południowej części miasta, jechała objazdem przez ul. Dworcową i Kościuszki. Od poniedziałku, 31 sierpnia, będą one mogły po wyjeździe z dworca kolejowego od razu kierować się na ul. Mikołowską. Jednocześnie pasażerowie powinni zwrócić uwagę, że część autobusów nadal będzie jeździć po dotychczasowych trasach, czyli m.in. obsługując Plac Miarki i znajdujące się tam przystanki.

Wprowadzenie tych zmian oznacza jednocześnie wyłączenie z obsługi niektórych przystanków. Taka sytuacja dotyczy stanowisk Katowice Skłodowskiej Dworzec 01, 02, 03 i 04. Zmiany wprowadzone zostaną również w podziemiach dworca kolejowego. Od 31 sierpnia będzie obowiązywał nowy przydział linii do stanowisk.

Modernizacja katowickiego węzła kolejowego

Jak wyliczają w Polskich Liniach Kolejowych w ramach modernizacji katowickiego węzła kolejowego przy stacji Katowice, od strony Załęża i Brynowa, wybudowano osiem nowych wiaduktów kolejowych. Pociągi kursują po trzech z nich, a od 30 sierpnia pojadą po kolejnych trzech – dwóch kratownicowych i jednym żelbetowym. Jak zaznaczają w PLK usprawni to połączenie stacji Katowice i katowickiej Ligoty.

Wiadukty są częścią nowego układu torowego i zmieniają otoczenie Katowic. Przeploty torowe umożliwią bezkolizyjny ruch kolejowy, co zwiększy przepustowość stacji i więcej pociągów będzie mogło wyjechać na tory. Usprawnią ruch w kierunku zachodnim - do Gliwic, Opola i Wrocławia oraz południowym - do Tychów, Bielska-Białej i granicy kraju.

- W efekcie prac na katowickim węźle kolejowym podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów oraz sprawniejszą i bezpieczniejszą komunikację kolejową. Głównym założeniem zadania jest dobudowa nowych torów i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na węźle katowickim, co poprawi przepustowość, usprawni ruch kolejowy i zwiększy częstotliwość kursowania pociągów. Na całym odcinku od Szopienic do Piotrowic wybudujemy łącznie 100 km nowych torów – wskazuje Katarzyna Głowacka z PLK.

W sumie na terenie Katowic powstaną cztery nowe przystanki kolejowe: Katowice Morawa, Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec. Zmodernizowane zostaną stacje: Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice Ligota oraz przystanki: Katowice Szopienice Południowe i Katowice ASP. Na wszystkich przebudowana zostanie infrastruktura, a w Katowicach Ligocie i Katowicach Szopienicach Płd. dobudowane zostaną dodatkowe perony.

- W zakres zadania wchodzi 140 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty i wiadukty. W ramach prac wybudujemy nowoczesne centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni zadbają o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów – dodaje Katarzyna Głowacka z PLK.

Modernizacja katowickiego węzła kolejowego to część wielkiej inwestycji realizowanej na odcinkach linii kolejowej E 65: Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – Goczałkowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice, której wartość to łącznie ok. 7 mld zł. Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Zakończenie inwestycji na linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice planowane jest w 2028 r.