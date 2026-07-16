Kolej Dużych Prędkości szybciej i taniej? Jest umowa

Szybsza i tańsza realizacja Kolei Dużych Prędkości oraz sieci energetycznych dzięki usunięciu możliwych kolizji infrastruktury. To główny cel porozumienia zawartego przez Port Polska (spółkę CPK) i Energę.

Szybsza i tańsza realizacja Kolei Dużych Prędkości oraz sieci energetycznych dzięki usunięciu możliwych kolizji infrastruktury. To główny cel porozumienia zawartego przez Port Polska (spółkę CPK) i Energę.

Porozumienie podpisane 15 lipca ma regulować kluczowe kwestie na styku inwestycji kolejowych i energetycznych. Na terenie działalności spółki Energa–Operator w północnej i centralnej Polsce znajdują się odcinki linii Kolei Dużych Prędkości: Centralna Magistrala Kolejowa Północ od nowego lotniska przez Płock, Włocławek i Toruń do Trójmiasta oraz linia „Y” Warszawa – Łódź – Poznań / Wrocław (m.in. w rejonie Kalisza).

- Uzgodniliśmy z Energą-Operator mechanizm koordynacji działań i bieżącej wymiany informacji. To pozwoli nam wcześniej identyfikować potencjalne kolizje i uzgadniać aktywności na styku z infrastrukturą – powiedział członek zarządu spółki CPK ds. kolei, Piotr Rachwalski.



Jak dodał Rachwalski, linia „Y” jest już na etapie budowy, projektowania i pozyskiwania nieruchomości, a CMK-Północ na etapie zaawansowanych przygotowań do realizacji.



Kto zapłaci za kolizję?

Ważnym punktem porozumienia jest precyzyjne rozdzielenie finansowania w przypadku, gdy jedna inwestycja koliduje z drugą. Port Polska zapłaci za dokumentację i przebudowę sieci energetycznej w przypadku, gdy nowa infrastruktura kolejowa będzie kolidować z istniejącą siecią Energi-Operator. Z kolei ta ostatnia sfinansuje usunięcie kolizji we własnym zakresie w momencie, gdy będzie budować lub modernizować sieć na terenie zarezerwowanym wcześniej pod inwestycje Portu Polska.



Nowe sieci energetyczne będą uwzględniać planowaną infrastrukturę spółki Centralny Port Komunikacyjny, np. poprzez odpowiednie prowadzenie linii lub zastosowanie słupów, które zapewnią większą wysokość zawieszenia przewodów.