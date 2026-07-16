Kraj i Świat

Kolej Dużych Prędkości szybciej i taniej? Jest umowa

Szybsza i tańsza realizacja Kolei Dużych Prędkości oraz sieci energetycznych dzięki usunięciu możliwych kolizji infrastruktury. To główny cel porozumienia zawartego przez Port Polska (spółkę CPK) i Energę.

Avatar full

Robert Passia

16 lipca 2026, 10:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PKP PLK

CPK i Energa porozumiały się w sprawie Kolei Dużych Prędkości

fot: PKP PLK

Szybsza i tańsza realizacja Kolei Dużych Prędkości oraz sieci energetycznych dzięki usunięciu możliwych kolizji infrastruktury. To główny cel porozumienia zawartego przez Port Polska (spółkę CPK) i Energę.

Porozumienie podpisane 15 lipca ma regulować kluczowe kwestie na styku inwestycji kolejowych i energetycznych. Na terenie działalności spółki Energa–Operator w północnej i centralnej Polsce znajdują się odcinki linii Kolei Dużych PrędkościCentralna Magistrala Kolejowa Północ od nowego lotniska przez Płock, Włocławek i Toruń do Trójmiasta oraz linia „Y” Warszawa – Łódź – Poznań / Wrocław (m.in. w rejonie Kalisza). 

- Uzgodniliśmy z Energą-Operator mechanizm koordynacji działań i bieżącej wymiany informacji. To pozwoli nam wcześniej identyfikować potencjalne kolizje i uzgadniać aktywności na styku z infrastrukturą – powiedział członek zarządu spółki CPK ds. kolei, Piotr Rachwalski.
 

Jak dodał Rachwalski, linia „Y” jest już na etapie budowy, projektowania i pozyskiwania nieruchomości, a CMK-Północ na etapie zaawansowanych przygotowań do realizacji. 

Kto zapłaci za kolizję? 

Ważnym punktem porozumienia jest precyzyjne rozdzielenie finansowania w przypadku, gdy jedna inwestycja koliduje z drugą. Port Polska zapłaci za dokumentację i przebudowę sieci energetycznej w przypadku, gdy nowa infrastruktura kolejowa będzie kolidować z istniejącą siecią Energi-Operator. Z kolei ta ostatnia sfinansuje usunięcie kolizji we własnym zakresie w momencie, gdy będzie budować lub modernizować sieć na terenie zarezerwowanym wcześniej pod inwestycje Portu Polska.

Nowe sieci energetyczne będą uwzględniać planowaną infrastrukturę spółki Centralny Port Komunikacyjny, np. poprzez odpowiednie prowadzenie linii lub zastosowanie słupów, które zapewnią większą wysokość zawieszenia przewodów.

Powiązane tematy:

cpk port polska energa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Polityka

Hennig-Kloska: Propozycja KE łagodzi wpływ polityki klimatycznej na państwa UE

Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska oceniła, że opublikowane w piątek propozycje reformy systemu ETS przez KE oznaczają złagodzenie obowiązującej polityki klimatycznej. Zadeklarowała, że resort będzie zabiegał o wolniejsze niż chce KE wycofywanie z rynku uprawnień do emisji CO2.

Polityka

Tusk: Polska ma od dzisiaj jeszcze bardziej uprzywilejowaną pozycję w ETS

Po raz kolejny Polska otrzymała pozytywną odpowiedź na swoje oczekiwania, aby pewne regulacje UE były bardziej sprzyjające dla kraju - powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do zaproponowanej przez KE reformy systemu ETS. Jego zdaniem, teraz Polska ma jeszcze bardziej uprzywilejowaną pozycję w tym względzie.

Samorząd i region

Politechnika Śląska wykształci wielu nowych inżynierów. Ale nie tych od górnictwa

Politechnika Śląska ogłosiła najpopularniejsze kierunki tegorocznej rekrutacji. Sprawdziliśmy, jakie jest zainteresowanie studiowaniem tych związanych z górnictwem.

Polityka

Spór o handel emisjami. W tej walce nie jesteśmy sami!

Obywatele Europy nie powinni być narażeni na nowe podatki klimatyczne w obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej