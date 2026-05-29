Transformacja od A do Z

Knurów otrzymał kolejną działkę od górniczej spółki

SRK przekazała miastu Knurów kolejną nieruchomość. Powstanie tam przestrzeń służąca mieszkańcom - droga, parkingi i strefa małej rekreacji. W planach jest też nowy przystanek kolejowy.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

29 maja 2026, 08:42
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK/M. Tomalik

SRK wspomaga rozwój lokalnych samorządów

fot: SRK/M. Tomalik

SRK przekazała miastu Knurów kolejną nieruchomość. Powstanie tam przestrzeń służąca mieszkańcom - droga, parkingi i strefa małej rekreacji. W planach jest też nowy przystanek kolejowy.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała miastu nieruchomość przy ul. Niepodległości. Działka choć niewielka (2,3 tys. mkw.), to strategiczna i z dużym potencjałem inwestycyjnym - informuje SRK.

- Chcielibyśmy podziękować Spółce Restrukturyzacji Kopalń za nieodpłatne przekazanie miastu Knurów działki. W najbliższej perspektywie chcielibyśmy rozpocząć prace zmierzające do zagospodarowania i uporządkowania tego obszaru - tłumaczy Krzysztof Stryczek, naczelnik Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów.

Gmina ma w planach przebudowę drogi łączącej teren z ul. Niepodległości, wykonanie miejsc parkingowych i strefy małej rekreacji. Przedsięwzięcie wspomóc mają m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co istotne działka sąsiaduje z linią kolejową, co otwiera kolejne możliwości. W planach Kolei Śląskich jest odbudowa przystanku kolejowego w tym rejonie, a przekazany przez SRK teren pomoże usprawnić komunikację w tej części miasta.

To kolejny przykład udanej współpracy Spółki Restrukturyzacji Kopalń z knurowskim samorządem. W lutym do gminy trafiły prawie 4 ha, które miasto także planuje przeznaczyć pod inwestycje drogowe.

Powiązane tematy:

srk knurów tereny inwestycyjne działki

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorządowy transformator

Rajd Polski wraca w wielkim stylu. Historyczna zmiana: po raz pierwszy zawita do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Ponad 180 kilometrów tras, 15 odcinków specjalnych, europejska czołówka kierowców i widowiskowy SUPER OS GZM Katowice w samym centrum miasta. 82. edycja Rajdu Polski, która w dniach 24-26 lipca 2026 roku otworzy nowy rozdział w historii jednej z najstarszych imprez motorsportowych świata, zapowiada się obiecująco.

Samorządowy transformator

Kierunek to rewitalizacja miejsc i terenów poprzemysłowych

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Żelazny ocenił w czwartek, że woj. śląskie powinno zmierzać od tradycyjnej tożsamości przemysłowej w kierunku przemysłowo-technologicznej, z dużą rolą usług wiedzochłonnych.

Katowicekamilkalkowski
Samorządowy transformator

Katowice: Cztery oferty w przetargu na budowę nowego basenu miejskiego

W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego basenu miejskiego w Katowicach-Kostuchnie złożono cztery oferty, których otwarcie nastąpiło w czwartek; kwoty wynoszą od 56,1 do 70,9 mln zł. Do ogrzewania obiektu mają być wykorzystywane wody dołowe z dawnej Kopalni Boże Dary.

Alfabet transformacji

Specustawa dla Turowa? Samorządowcy apelują do premiera

„Apelujemy o przygotowanie specustawy i powołanie specjalnej instytucji zarządzającej transformacją w związku z wygaszaniem elektrowni i kopalni Turów oraz uruchomienie środków z Funduszu Modernizacyjnego, co ocali nasz region przed katastrofą na miarę Wałbrzycha lat 90" - mówili na konferencji prasowej przedstawiciele samorządów z powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego oraz przedstawiciele organizacji społecznych.