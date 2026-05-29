Knurów otrzymał kolejną działkę od górniczej spółki

SRK przekazała miastu Knurów kolejną nieruchomość. Powstanie tam przestrzeń służąca mieszkańcom - droga, parkingi i strefa małej rekreacji. W planach jest też nowy przystanek kolejowy.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała miastu nieruchomość przy ul. Niepodległości. Działka choć niewielka (2,3 tys. mkw.), to strategiczna i z dużym potencjałem inwestycyjnym - informuje SRK.

- Chcielibyśmy podziękować Spółce Restrukturyzacji Kopalń za nieodpłatne przekazanie miastu Knurów działki. W najbliższej perspektywie chcielibyśmy rozpocząć prace zmierzające do zagospodarowania i uporządkowania tego obszaru - tłumaczy Krzysztof Stryczek, naczelnik Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów.

Gmina ma w planach przebudowę drogi łączącej teren z ul. Niepodległości, wykonanie miejsc parkingowych i strefy małej rekreacji. Przedsięwzięcie wspomóc mają m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co istotne działka sąsiaduje z linią kolejową, co otwiera kolejne możliwości. W planach Kolei Śląskich jest odbudowa przystanku kolejowego w tym rejonie, a przekazany przez SRK teren pomoże usprawnić komunikację w tej części miasta.

To kolejny przykład udanej współpracy Spółki Restrukturyzacji Kopalń z knurowskim samorządem. W lutym do gminy trafiły prawie 4 ha, które miasto także planuje przeznaczyć pod inwestycje drogowe.