Otwarcie Areny Katowice, rozpoczęcie budowy Dzielnicy Nowych Technologii, EuroBasket, ale też liczne inwestycje mieszkaniowe i działania na rzecz jakości powietrza – Katowice przygotowały Raport o stanie miasta za 2025 rok.

Otwarcie Areny Katowice, rozpoczęcie budowy Dzielnicy Nowych Technologii, EuroBasket, ale też liczne inwestycje mieszkaniowe i działania na rzecz jakości powietrza – Katowice przygotowały Raport o stanie miasta za 2025 rok.

Raport o stanie miasta Katowice 2025 został stworzony z myślą o mieszkańcach, aby dostarczyć im kompleksowej wiedzy na temat sytuacji finansowej miasta, realizacji kluczowych zadań, programów i strategii w 2025 roku oraz budżetu obywatelskiego. W piątek 29 maja dokument został przekazany radnym Rady Miasta Katowice.

Właściwy kierunek rozwoju Katowic znajduje odzwierciedlenie w wynikach konkursów i rankingów. W 2025 r. Katowice znalazły się m.in. w gronie 15 wyróżnionych miast z całego świata w konkursie promującym zrównoważony rozwój miast otrzymując Shanghai Award. Miasto zajęło też 6. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2025 w kat. miast na prawach powiatu oraz uzyskało Gold Award w konkursie LivCom Awards promującym najlepsze praktyki w zarządzaniu środowiskiem oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i regionów (organizatorami są Komitet LivCom wspierany przez ONZ i jej wyspecjalizowane agendy). Ubiegły rok to także 1. miejsce Katowic w rankingu najlepszych miast do życia wg Business Insider (sierpień 2025).

Łącznie wydatki Katowic wyniosły w 2025 r. nieco ponad 3,7 mld zł i były wyższe od zrealizowanych w roku 2024 o blisko 269 mln zł. Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 219 mln zł (o 7,4 proc.), przy wzroście dochodów bieżących o ponad 241 mln zł (o 7,9 proc.), co skutkowało zwiększeniem wyniku operacyjnego do poziomu 145,8 mln zł (w roku poprzednim nadwyżka bieżąca wynosiła 123,9 mln zł). Na efekt zwiększenia wyniku operacyjnego wpływ m.in. miało otrzymanie przez Miasto wyższych wpływów z PIT i CIT, które w oparciu o nową ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone w całkowicie odmienny sposób niż dotychczas i obecnie od 2025 r. stanowią główne źródło finansowania JST.

- Rok 2025 był czasem wyzwań, intensywnego rozwoju oraz licznych sportowych emocji. Wypełniona po brzegi hala Spodka, gwiazdy NBA oraz fantastyczny doping kibiców, który zaprowadził KoszKadrę do fazy pucharowej – tym żyły Katowice na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku podczas EuroBasketu 2025, zaraz po tym świętowaliśmy 160-lecie nadania Katowicom praw miejskich. Wcześniej, w marcu zainaugurowaliśmy wydarzenia na Arenie Katowice, która w 2025 r. była świadkiem rekordu frekwencyjnego na ligowym spotkaniu piłkarek GieKSy oraz licznych pasjonujących spotkań GKS-u Katowice w Ekstraklasie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Niewątpliwym kołem zamachowym dalszego rozwoju Katowic będzie rozpoczęta w ubiegłym roku budowa Dzielnicy Nowych Technologii.

W 2025 r. w fazę realizacji weszło najważniejsze dla miasta przedsięwzięcie z zakresu transformacji gospodarczej, tj. projekt pn.: „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny” (Shaft K - Silesian Hub for Advanced Future Technologies - Śląski Hub Zaawansowanych Technologii Przyszłości). Projekt jest dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

W 2025 roku Miasto Katowice i Województwo Śląskie uzgodniły z Komisją Europejską warunki finansowania projektu. Uzyskano notyfikację wniosku, co skutkowało podpisaniem umowy o dofinansowanie na kwotę 309,4 mln zł. Projekt został zatwierdzony jako uzasadniony, proporcjonalny i niezbędny dla transformacji regionu. Pod koniec roku, dofinansowanie unijne projektu zostało dodatkowo zwiększone o 93,5 mln zł do poziomu blisko 403 mln zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych I etapu inwestycji, w którym wpłynęło 8 ofert, 1 sierpnia 2025 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawcą została firma Strabag Sp. z o.o., a wartość oferty wybranej w przetargu wynosi ponad 577 mln zł. W sierpniu na terenie Szybu Pułaski rozpoczęły się prace budowlane, które są realizowane zgodnie z dokumentacją projektową.

W 2025 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji, którego celem jest budowa wielofunkcyjnego obiektu przestrzeni technologicznych z przestrzenią do organizacji wydarzeń gamingowych oraz studiami telewizyjnymi i filmowymi, położonej na południowy wschód od zabudowań szybu Pułaski.

Shaft K ma zostać otwarty w 2028 r.