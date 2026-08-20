Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę naukową i dydaktyczną z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice. Partnerstwo ma wesprzeć rozwój, bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury lotniska w Pyrzowicach. Studenci uczelni zyskają natomiast możliwość odbywania praktyk i staży w jednym z najważniejszych portów lotniczych w Polsce.

Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę naukową i dydaktyczną z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice. Partnerstwo ma wesprzeć rozwój, bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury lotniska w Pyrzowicach. Studenci uczelni zyskają natomiast możliwość odbywania praktyk i staży w jednym z najważniejszych portów lotniczych w Polsce.

List intencyjny podpisali rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata oraz Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport. Porozumienie zakłada realizację wspólnych badań, projektów wdrożeniowych oraz inicjatyw edukacyjnych i doradczych. Podobne partnerstwa uczelnia rozwija także z innymi podmiotami branży lotniczej, m.in. Kraków Airport.

Wspólne badania nad bezpieczeństwem

Politechnika Krakowska należy do czołowych polskich ośrodków eksperckich w dziedzinie transportu. Uczelnia prowadzi badania dotyczące m.in. projektowania, utrzymania i modernizacji infrastruktury transportowej, bezpieczeństwa, logistyki, nowych technologii oraz ochrony środowiska.

– To jeden z naszych priorytetowych obszarów badań i kształcenia kadr inżynierskich – podkreśla prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

W ramach współpracy naukowcy uczelni będą wykorzystywać infrastrukturę Katowice Airport do testowania rozwiązań, które mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu lotniska. Jednym z najważniejszych obszarów badań będzie technologia LiDAR.

Pozwala ona na precyzyjne skanowanie i analizowanie otoczenia. W Pyrzowicach ma być wykorzystywana m.in. do monitorowania stanu nawierzchni lotniskowych oraz wykrywania ciał obcych na drodze startowej, drogach kołowania i płycie postojowej.

– Jestem przekonany, że połączenie naszej praktycznej wiedzy operacyjnej i biznesowej z eksperckim zapleczem naukowym Politechniki Krakowskiej przyniesie wymierne efekty – mówi Artur Tomasik, prezes GTL. – Na infrastrukturze katowickiego lotniska specjaliści z Politechniki będą m.in. testować nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LiDAR.

Wykrywanie obiektów FOD

Badania w Pyrzowicach rozpoczął już zespół naukowców z Katedry Systemów Transportowych i Logistycznych Politechniki Krakowskiej. Prace koncentrują się na dwóch zagadnieniach: wykrywaniu obiektów FOD oraz ocenie jakości nawierzchni drogi startowej.

FOD, czyli Foreign Object Debris, to wszelkie ciała obce znajdujące się na powierzchni lotniska, które mogą stworzyć zagrożenie dla samolotów. Mogą to być m.in. fragmenty metalu, elementy wyposażenia, kamienie, części nawierzchni lub inne przedmioty pozostawione na drodze startowej.

– Za nami już badania na terenie lotniska skoncentrowane na dwóch zagadnieniach: wykrywaniu obiektów FOD z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz możliwościach oceny jakości nawierzchni drogi startowej z wykorzystaniem nagrań wideo i algorytmów sztucznej inteligencji – informuje dr inż. Anton Pashkevich, kierujący pracami badawczymi.

Naukowcy sprawdzą skuteczność detekcji obiektów, dokładność określania ich lokalizacji oraz możliwości automatyzacji całego procesu. Oceniony zostanie również potencjał wdrożeniowy opracowanego rozwiązania.

Drugim kierunkiem badań jest analiza jakości nawierzchni drogi startowej na podstawie nagrań wideo i algorytmów sztucznej inteligencji. Tego typu rozwiązania mogą w przyszłości ułatwiać identyfikowanie uszkodzeń i planowanie prac utrzymaniowych.

Lepsze oznakowanie terminala

W Pyrzowicach rozpoczęto również badania dotyczące percepcji oznakowania terminala pasażerskiego. Ich celem jest sprawdzenie, jak podróżni odbierają i interpretują informacje umieszczone na lotnisku.

– Naszym celem jest lepsze zrozumienie sposobu, w jaki pasażerowie odbierają i interpretują oznakowanie na lotnisku. Liczymy, że wyniki badań pozwolą wskazać obszary wymagające udoskonalenia i będą cennym wsparciem w dalszym rozwoju infrastruktury oraz poprawie komfortu pasażerów – wyjaśnia dr inż. Anton Pashkevich.

Wyniki analiz mogą pomóc w poprawie czytelności oznaczeń, organizacji ruchu pasażerskiego oraz orientacji w terminalu. Ma to znaczenie szczególnie w portach, które obsługują rosnącą liczbę podróżnych i muszą zapewnić sprawną obsługę osób o różnych potrzebach.

Technologia zabezpieczająca konstrukcje

Jednym z możliwych rozwiązań dla Katowice Airport są także polimerowe złącza podatne opracowane na Politechnice Krakowskiej. Technologia była już testowana m.in. na lotnisku w Balicach.

Zadaniem złączy jest przenoszenie obciążeń przy dużych deformacjach. Dzięki temu mogą ograniczać naprężenia w kruchych materiałach i zwiększać wytrzymałość remontowanych konstrukcji. Rozwiązanie może być stosowane przy zabezpieczaniu obiektów narażonych na szkody komunikacyjne, górnicze, sejsmiczne lub osuwiskowe.

W przypadku infrastruktury lotniskowej tego typu technologie mogą być wykorzystywane podczas modernizacji nawierzchni i innych elementów obiektów szczególnie obciążonych ruchem oraz zmiennymi warunkami eksploatacyjnymi.

Praktyki i prace dyplomowe w Pyrzowicach

Na porozumieniu skorzystają również studenci Politechniki Krakowskiej. Będą mogli odbywać w Katowice Airport praktyki i staże, a także przygotowywać prace inżynierskie i magisterskie poświęcone rzeczywistym problemom związanym z funkcjonowaniem portu lotniczego.

Oferta jest szczególnie istotna dla studentów kierunków:

transport i logistyka;

mechanika i budowa maszyn;

budownictwo;

inżynieria bezpieczeństwa.

– Bezpośredni dostęp do danych, specjalistów i prawdziwych zadań inżynierskich podczas praktyk oraz realizacji prac inżynierskich i magisterskich doda rynkowej wartości dyplomom naszych absolwentów – zaznacza rektor Andrzej Szarata.

Pierwsze prace dyplomowe, przygotowywane przy wsparciu specjalistów śląskiego portu lotniczego, już powstają.

Szeroki zakres współpracy

Współpraca Politechniki Krakowskiej i Katowice Airport obejmie:

wspólne prace badawcze, rozwojowe i testowe;

udział w projektach wdrożeniowych;

konsultacje branżowe i opracowania doradcze;

wymianę wiedzy i doświadczeń;

korzystanie z wzajemnej infrastruktury;

organizację praktyk i staży dla studentów;

wsparcie przy przygotowywaniu prac dyplomowych.

Partnerstwo ma połączyć zaplecze naukowe krakowskiej uczelni z doświadczeniem operacyjnym i biznesowym Katowice Airport. W efekcie prowadzone badania mają nie tylko rozwijać wiedzę, ale także dostarczać rozwiązań możliwych do zastosowania w realnych warunkach lotniskowych.