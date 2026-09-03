Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się na rozłożenie na raty składek Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres od lipca do grudnia br., a także zmianę warunków spłaty rat za składki za okres od listopada 2025 r. do czerwca 2026 r. - poinformowała JSW w środowym raporcie bieżącym.

Odraczanie i rozkładanie płatności z tytułu składek ZUS zarząd JSW przyjął jeszcze w ubiegłym roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się na rozłożenie na raty składek Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres od lipca do grudnia br., a także zmianę warunków spłaty rat za składki za okres od listopada 2025 r. do czerwca 2026 r. - poinformowała JSW w środowym raporcie bieżącym.

Jak przekazano, spółka otrzymała zawiadomienie ZUS o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty oraz o zmianie warunków umów o rozłożenie na raty należności z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odraczanie i rozkładanie płatności z tytułu składek ZUS zarząd JSW przyjął jeszcze w ub. roku jako część założeń restrukturyzacji biznesowej grupy, w obszarze jej wsparcia przez Skarb Państwa.

W środowym raporcie zaznaczono, że ZUS po przeanalizowaniu sytuacji finansowej JSW wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres od lipca do września br. w wysokości 50 proc. należności oraz od października do grudnia br. w wysokości 30 proc. należności. Szacowana miesięczna kwota tych składek to ok. 100 mln zł.

Jak zastrzeżono, warunkiem realizacji ulg będą: terminowe regulowanie zobowiązań, tj. 50 proc. należności z tytułu składek za okres od lipca do września br. i 70 proc. należności za okres od października do grudnia br., a także składek bieżących od stycznia 2027 r. w pełnej wysokości i rat zawartych umów oraz złożenie deklaracji DRA za miesiące od lipca do grudnia br.

Najpóźniej 20 stycznia 2027 r. JSW przysługuje możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty należności.

Ponadto ZUS wyraził zgodę na zmianę warunków dla ośmiu umów ratalnych, obejmujących należności z tytułu składek za okres od listopada 2025 r. do czerwca 2026 r. w postaci umożliwienia dalszej spłaty ratalnej należności w pięciu miesięcznych ratach: czterech w wysokości 20 mln zł i jednej obejmującej pozostałe zadłużenie w wysokości około 358 mln zł.

JSW zaznaczyła, że do należności zostanie doliczona opłata prolongacyjna. W tym wypadku możliwość złożenia wniosku o zmianę warunków spłaty należności przypada 20 stycznia 2027 r.

Środowa informacja oznacza kolejną zgodę ZUS na odroczenie składek JSW. W lutym br. spółka podała, że Zakład wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za listopad 2025 r. w wysokości 70 proc. należności oraz za okres od grudnia 2025 r. do czerwca 2026 r. w wysokości 50 proc. należności.

Następnie w lutym br. JSW informowała, że ZUS zgodził się na rozłożenie na 11 rat i odroczenie spłaty składek za okres od maja do października 2025 r. przy założeniu, że należności zostaną rozłożone na 11 rat okresowego układu ratalnego. Założono cztery raty w wysokości po 10 mln zł płatne od marca do czerwca 2026 r., sześć rat po 27 mln zł płatnych od lipca do grudnia 2026 r. i ostatnią, 11. ratę, płatną w styczniu 2027 r., lecz podlegającą dalszej negocjacji.