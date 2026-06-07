Trybuna Górnicza” i portal netTG.pl patronują XXXII Międzynarodowemu Spotkaniu Biznesu Czech, Polski i Słowacji, które odbędzie się 11 czerwca br.

Trybuna Górnicza” i portal netTG.pl patronują XXXII Międzynarodowemu Spotkaniu Biznesu Czech, Polski i Słowacji, które odbędzie się 11 czerwca br.

Przyszłość obszarów przemysłowych, sprawiedliwa transformacja regionów pogórniczych, bezpieczeństwo energetyczne, projekt Trójmorza, użeglowienie Odry oraz wizja katowicko-ostrawskiej megalopolis – to główne tematy XXXII Spotkania Biznesu Czech, Polski i Słowacji, zaplanowanego na 11 czerwca br. w ostrawskim magistracie.

Konferencja zgromadzi liczną reprezentację liderów politycznych i gospodarczych sąsiadujących ze sobą krajów. Poruszone zostaną tematy mające fundamentalny wpływ na przyszłość obszarów przemysłowych. Program konferencji będzie koncentrował się wokół trzech kluczowych bloków tematycznych. Pierwszym z nich jest wizja projektu Megalopolis Ostrawa-Katowice, którego ambicją jest połączenie morawsko-śląskiego i śląskiego obszaru przemysłowego w jeden z najważniejszych ośrodków gospodarczych Europy Środkowej. Drugi blok poświęcony będzie procesowi sprawiedliwej transformacji regionów górniczych oraz wspólnym działaniom regionów morawsko-śląskiego, usteckiego i karlowarskiego w procesie transformacji do nowej gospodarki. Trzeci temat to strategiczny projekt Trójmorza, wzmacniający infrastrukturę, bezpieczeństwo energetyczne i współpracę gospodarczą w regionie.

Spodziewane jest też ogłoszenie wspólnego memorandum gmin górniczych.

Największe zainteresowanie towarzyszy projektowi Megalopolis Ostrawa-Katowice, którego inicjatorem jest Jan Dohnal, prezydent Ostrawy.

– Celem megalopolis jest stworzenie wspólnego obszaru gospodarczego zamieszkałego przez ponad 5 mln obywateli, który po stronie czeskiej pod względem liczby siły roboczej i innych możliwości chciałby konkurować z Pragą. Czesko-Polska Izba Handlowa w pełni popiera tę inicjatywę i jest zainteresowana aktywnym udziałem w przygotowaniu i realizacji projektu – podkreśla Józef Toboła, członek zarządu Czesko-Polskiej Izby Handlowej.

Problem omawiany był już na Walnym Zgromadzeniu CPIH wraz z kilkoma innymi dotyczącymi zacieśnienia współpracy gospodarczej pomiędzy Czechami a Polską, w tym transformacji regionów węglowych.

CPIH poparło też wspólny apel regionów węglowych o kontynuację procesu sprawiedliwej transformacji. Przedstawiciele regionów usteckiego, karlowarskiego i morawsko-śląskiego już wcześniej wezwali Komisję Europejską, Parlament Europejski, rząd Republiki Czeskiej i odpowiednie organy administracji państwowej do zachowania ciągłości procesu sprawiedliwej transformacji regionów dotkniętych restrukturyzacją przemysłu. Zaproponowali opracowanie strategii transformacji wraz z odpowiednią alokacją środków budżetowych. Z kolei projekt Trójmorza obejmuje ze strony czeskiej użeglownienie Odry z Kędzierzyna-Koźla do Ostrawy. Przypomnijmy zatem, że podczas ostatniego wspólnego posiedzenia rządów Czech i Polski w Pradze minister transportu RC Martin Kupka wraz z ministrem infrastruktury RP Andrzejem Adamczykiem podpisali wspólne memorandum w tej intencji. Odcinek rzeki ma być włączony do międzynarodowych sieci transportowych TEN-T, co w konsekwencji umożliwi wykonanie go ze środków Unii Europejskiej.

Spotkanie przedsiębiorców Czech, Polski i Słowacji stanowi wyjątkową okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zapoznania się z aktualnymi informacjami o rozwoju bliźniaczych regionów i dyskusji o ich przyszłości. Każdego roku otwiera nową przestrzeń do wymiany doświadczeń, zacieśniania współpracy transgranicznej i poszukiwania konkretnych rozwiązań dla rozwoju regionów Europy Środkowej.

Głównym organizatorem XXXII Spotkania Biznesu Czech, Polski i Słowacji jest Czesko-Polska Izba Handlowa we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie. Kaj