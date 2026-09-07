Nowy wiceminister jest przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem i samorządowcem. W 2023 roku został posłem na Sejm X kadencji. Jest również członkiem zarządu partii Unia Centrum Pauliny Hennig-Kloski.

Sławomir Ćwik ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował jako prawnik i menedżer w spółkach prawa handlowego. Był pozaetatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego. Prowadził również własną działalność gospodarczą w branży odnawialnych źródeł energii.

Sławomir Ćwik został powołany w miejsce Mikołaja Dorożały, który 4 września złożył rezygnację z funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody. Jak podała wcześniej Polska Agencja Prasowa, tę ostatnią funkcję ma jednak przejąć inna osoba.

Sławomir Ćwik obejmie obowiązki sekretarza stanu od 14 września.