Kraj i Świat

Jest nowy wiceminister klimatu i środowiska. Należy do partii Pauliny Hennig-Kloski

Sławomir Ćwik został nowym sekretarzem stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

7 września 2026, 15:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Sławomir Ćwik i Paulina Hennig-Kloska.

fot: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Sławomir Ćwik został nowym sekretarzem stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.

Nowy wiceminister jest przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem i samorządowcem. W 2023 roku został posłem na Sejm X kadencji. Jest również członkiem zarządu partii Unia Centrum Pauliny Hennig-Kloski.

Sławomir Ćwik ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował jako prawnik i menedżer w spółkach prawa handlowego. Był pozaetatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego. Prowadził również własną działalność gospodarczą w branży odnawialnych źródeł energii. 

Sławomir Ćwik został powołany w miejsce Mikołaja Dorożały, który 4 września złożył rezygnację z funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody. Jak podała wcześniej Polska Agencja Prasowa, tę ostatnią funkcję ma jednak przejąć inna osoba. 

Sławomir Ćwik obejmie obowiązki sekretarza stanu od 14 września.

Powiązane tematy:

sławomir ćwik wiceminister środowiska sekretarz stanu

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Pełne otwarcie odcinka S1 Bieruń–Oświęcim

We wtorek, 8 września 2026 r., kierowcy zyskają pełny dostęp do 2,9‑km odcinka drogi ekspresowej S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim – zakończono wszystkie kluczowe roboty, co pozwala wprowadzić docelową organizację ruchu – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Samorząd i region

Mural „Paciorków jednego różańca” odsłonięty w Giszowcu. Pierwsza odsłona Śląskiego Szlaku Filmowego

Na ścianie 11-piętrowego bloku przy ul. Miłej 3 w katowickim Giszowcu odsłonięto mural inspirowany filmem „Paciorki jednego różańca” Kazimierza Kutza. To pierwsza realizacja Śląskiego Szlaku Filmowego, projektu Instytucji Filmowej Silesia Film, uruchomionego w roku jej 80-lecia.

Z ostatniej chwili
Samorząd i region

Pożar złomowiska samochodów w Chorzowie

W poniedziałek 7 września po południu doszło do pożaru złomowiska samochodów przy Wiejskiej w Chorzowie Starym. Ogień ze składowiska przeniósł się także na halę magazynową. Trwa akcja gaśnicza.

Samorząd i region

Rozebrano pomnik żołnierzy Armii Czerwonej w Bytomiu. Decyzja PINB i bezpieczeństwo na cmentarzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę pomnika żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu komunalnym przy ul. Kwiatowej w Bytomiu. Prace zakończyły się 4 września 2026 r., a bezpośrednią przyczyną był zły stan techniczny konstrukcji i realne zagrożenie dla odwiedzających cmentarz.