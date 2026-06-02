Jak zmienia się Elektrociepłownia Szombierki? Będzie Dzień Otwarty

Już 20 czerwca Grupa Arche organizuje II Dni Otwarte EC Szombierki, dzięki którym będzie możliwość nie tylko zobaczenia, jak zmienia się wnętrze dawnej elektrociepłowni, ale również poznać plany inwestora związane z zagospodarowaniem jednego z najpiękniejszych postindustrialnych zabytków w Bytomiu. Jak wielkie jest zainteresowanie takimi obiektami świadczy fakt, że bezpłatne wejściówki rozeszły się jak świeże bułeczki. Przydałoby się przynajmniej kilka takich dni...

Grupa Arche po raz kolejny otwiera bramy tego monumentalnego zabytku architektury przemysłowej. Zwiedzanie EC Szombierki zaplanowane zostało w sobotę 20 czerwca od 9:00 do 15:00. Limit miejsc niestety został bardzo szybko wyczerpany.

Teren Elektrociepłowni Szombierki jest wielkim placem budowy. Zgodnie z projektem, powstanie tu 230 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne i strefa sportowa z dwoma kortami do padla, czterema kortami do squasha oraz pięcioma do badmintona. Planowane są również powstanie gabinetów SPA, restauracji oraz punktów gastronomicznych.

W dalszych planach Grupa Arche ma realizację robót budowlanych w pozostałych obiektach, w tym konserwację dwóch kominów - 112-metrowego i 117-metrowego oraz zabudowę nowego trzpienia żelbetowego na wysokości około 50 metrów wewnątrz 115-metrowego komina EC Szombierki. Te prace pozwolą nie tylko na zachowanie stabilności kominów, ale przede wszystkim zapobiegną konieczności ich obniżenia ze względu na stan techniczny.

Warto wspomnieć, że Grupa Arche planuje także remont i uruchomienie zegara na wieży zegarowej, którego mechanizm jest w dobrym stanie technicznym, ale prac remontowych wymaga m.in. elewacja wieży zegarowej oraz okna.

Trochę historii

Na stronie UM w Bytomiu można przeczytać, że początki Elektrociepłowni Szombierki sięgają jeszcze czasów przed wybuchem I wojny światowej, kiedy to Hrabiowskie Zakłady Schaffgotschów podjęły decyzję o budowie Kraftwerk Bobrek (Elektrowni Bobrek), zlecając projekt architektoniczny Emilowi i Georgowi Zillmannom. Pierwsze rysunki powstały już w 1917 roku, a wybudowany obiekt został uruchomiony 29 listopada 1920 roku. O wielkości elektrowni niech świadczy nie tylko fakt, że na jej terenie znajdowało się kilkadziesiąt budynków, z czego największym spośród pomieszczeń obiektu była dawna hala maszynowni (o powierzchni prawie 2800 mkw. i kubaturze ponad 52000 m sześc.), ale również to, że dostarczała prąd do kopalń, hut i zakładów przemysłowych w Bytomiu i w sąsiednich miastach.

Obiekt ostatecznie nazwany Kraftwerk Oberschlesien był stale poddawany modernizacji. W 1925 roku w wieży wodnej uruchomiono zegar firmy Siemens und Halske, który posiadał czterostronne, podświetlane tarcze o średnicy około 5 m, zaś w 1937 roku w zakładzie dobudowano najwyższy, bo mierzący 120 m wysokości trzeci komin oraz ciąg taśmowych transporterów. Z kolei po II wojnie światowej, w latach 60. i 70. XX wieku, ze względu na dynamiczny wzrost liczby mieszkańców miasta, zakład przekształcono w elektrociepłownię, funkcjonującą do przełomu XX i XXI wieku, kiedy to zaczęto stopniowo wygaszać w niej produkcję, najpierw w 1998 roku – prądu, a w 2011 roku – ciepła.

Zespół zabudowy Elektrociepłowni Szombierki obejmujący: kotłownię, pompownię, maszynownię, rozdzielnię prądu, budynek zarządu, wieżę wodną zwaną zegarową, wieżę węglową, trzy kominy, wartownię oraz otoczenie wymienionych wyżej obiektów, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego w 2013 roku.