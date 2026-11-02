Artykuł sponsorowany

Jak wybrać lokalizację magazynu dla e-commerce i logistyki

W logistyce lokalizacja magazynu decyduje o kosztach dostaw, czasie realizacji i dostępie do pracowników. Nieodpowiedni wybór potrafi przez lata generować koszty, których nie zrównoważy nawet niski czynsz. W tym artykule przedstawiamy kryteria wyboru lokalizacji dla e-commerce i logistyki oraz różnice między profilami operacji.

2 listopada 2026, 14:40
źródło: prezentacja

fot: pexels.com

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fot: pexels.com

W logistyce lokalizacja magazynu decyduje o kosztach dostaw, czasie realizacji i dostępie do pracowników. Nieodpowiedni wybór potrafi przez lata generować koszty, których nie zrównoważy nawet niski czynsz. W tym artykule przedstawiamy kryteria wyboru lokalizacji dla e-commerce i logistyki oraz różnice między profilami operacji.

Dlaczego lokalizacja jest ważniejsza niż stawka

Czynsz to koszt, który widać od razu. Koszty transportu, czas dostawy i dostępność ludzi widać dopiero w codziennej operacji, a w skali roku bywają wyższe niż różnica w czynszu. Dlatego magazyn wybiera się przede wszystkim pod procesy, a dopiero potem pod stawkę. Oszczędność 0,5 EUR na metrze łatwo znika, gdy każda dostawa jedzie kilkadziesiąt kilometrów dłużej.

Kryteria wyboru lokalizacji

  1. Bliskość rynku zbytu - dla e-commerce liczy się czas dostawy do klienta, czyli odległość od dużych miast.

  2. Dostęp do tras - autostrady, drogi ekspresowe i węzły skracają czas i koszt transportu.

  3. Dostępność pracowników - magazyn potrzebuje ludzi; okolice z dużym rynkiem pracy ograniczają ryzyko braków kadrowych.

  4. Infrastruktura obiektu - liczba doków, wysokość, nośność posadzki, moc przyłącza pod automatykę.

  5. Możliwość rozbudowy - rezerwa powierzchni na wzrost wolumenu.

  6. Koszty operacyjne regionu - stawki płac i dostępność mediów różnią się między lokalizacjami.

E-commerce a logistyka kontraktowa - różne priorytety

  • E-commerce stawia na logistykę miejską i bliskość klienta (dostawy last mile), często mniejsze obiekty blisko aglomeracji. Kluczowy jest czas dostawy, bo klienci oczekują szybkiej realizacji.

  • Logistyka kontraktowa i dystrybucja preferują duże obiekty przy głównych trasach, gdzie liczy się skala i przepustowość. Tu ważniejsze są koszt jednostkowy i centralne położenie względem odbiorców.

Główne regiony magazynowe w Polsce

Parametry techniczne, których nie wolno pominąć

Nawet idealna lokalizacja nie zadziała, jeśli obiekt nie pasuje do procesów. Warto sprawdzić:

  • wysokość składowania i nośność posadzki,

  • liczbę i typ doków przeładunkowych,

  • moc przyłącza pod automatykę i chłodnictwo,

  • układ dróg wewnętrznych i place manewrowe,

  • możliwość dostosowania (regały, strefy, technologie).

Jak podejść do wyboru

Decyzję warto oprzeć na analizie kosztu całkowitego: czynsz, transport, praca i ryzyko operacyjne w jednym modelu. Taki rachunek często zmienia intuicyjny ranking lokalizacji. Analizę i wybór obiektu dla firm logistycznych i e-commerce prowadzą doradcy rynku przemysłowego, na przykład walterherz.com.

Koszt całkowity lokalizacji - jak go policzyć

Sama stawka czynszu nie wystarczy do wyboru lokalizacji. Rzetelne porównanie obejmuje koszt całkowity w skali roku, na który składają się:

  • czynsz i opłaty eksploatacyjne - podstawa rachunku,

  • koszt transportu - liczony od odległości do odbiorców i tras dostaw,

  • koszt pracy - stawki i dostępność pracowników w regionie,

  • ryzyko operacyjne - braki kadrowe, przestoje, jakość infrastruktury.

Zdarza się, że lokalizacja z niższym czynszem wypada gorzej po uwzględnieniu transportu i pracy, bo każda dostawa jest dłuższa, a o pracowników trudniej. Dopiero pełny model kosztowy pokazuje, która lokalizacja jest naprawdę tańsza w skali roku.

Rezerwa na rozwój i elastyczność

Wybierając magazyn, warto myśleć nie tylko o dzisiejszym wolumenie, ale i o wzroście. Obiekt bez rezerwy powierzchni zmusza do kolejnej relokacji, gdy firma się rozwinie, a to kosztowny proces. Dlatego przy dłuższej perspektywie warto szukać lokalizacji z możliwością rozbudowy lub najmu dodatkowej powierzchni w tym samym parku. Elastyczność wpisana w umowę bywa równie ważna, co sama stawka.

FAQ

Co jest ważniejsze - czynsz czy lokalizacja magazynu?

Zwykle lokalizacja, bo koszty transportu i pracy w skali roku często przewyższają różnicę w czynszu.

Gdzie lokować magazyn dla e-commerce?

Blisko dużych miast i klientów, w modelu logistyki miejskiej, aby skrócić czas i koszt dostaw last mile.

Jakie parametry techniczne sprawdzić?

Wysokość, nośność posadzki, liczbę doków i moc przyłącza, zwłaszcza gdy planujesz automatyzację.

Czym różni się wybór lokalizacji dla e-commerce i dystrybucji?

E-commerce ceni bliskość klienta i szybkość dostaw, dystrybucja - centralne położenie, skalę i koszt jednostkowy.

Który region jest najlepszy?

To zależy od modelu: e-commerce ceni bliskość aglomeracji, dystrybucja i produkcja - dostęp do tras i pracowników.

Autor: zespół doradców ds. powierzchni magazynowych Walter Herz.

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