Energetyka

Iran i Oman podążają ku porozumieniu w sprawie cieśniny Ormuz? Ceny gazu w dół

Ceny gazu w Europie kontynuują spadki, a na rynku nasila się optymizm w związku z rozmowami dyplomatycznymi między Iranem a Omanem w sprawie wznowienia transportu nośników energii i innych towarów przez cieśninę Ormuz - informują maklerzy.

Pap

26 sierpnia 2026, 09:01
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gaz-System

Ceny gazu ostatnio gwałtownie rosły

fot: Gaz-System

Ceny gazu w Europie kontynuują spadki, a na rynku nasila się optymizm w związku z rozmowami dyplomatycznymi między Iranem a Omanem w sprawie wznowienia transportu nośników energii i innych towarów przez cieśninę Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 4,9 proc. do 63,34 euro za MWh, po spadku wcześniej o 6,8 proc., najmocniejszym od 3 tygodni. We wtorek gaz staniał o 2,5 proc.

Na rynkach optymistyczne nastroje

Na rynkach panują optymistyczne nastroje po tym, jak Iran i Oman omawiały "tymczasowe ramy" mające na celu wznowienie żeglugi w cieśninie Ormuz.

Szef dyplomacji Omanu Badr al-Busaidi wyraził we wtorek nadzieję na rychłe ogłoszenie wraz z Iranem wspólnego, tymczasowego korytarza morskiego przez cieśninę Ormuz.

Busaidi spotkał się we wtorek w Teheranie ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim, by rozmawiać o odblokowaniu cieśniny.

"Mam nadzieję, że wkrótce ogłosimy utworzenie tymczasowego korytarza i uzgodnimy środki potrzebne do bezpiecznego wznowienia żeglugi" - poinformował w serwisie X Busaidi.

Plan bezpiecznej żeglugi

Oman i Iran uzgodniły wstępny ramowy plan wznowienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz, w tym utworzenia wspólnego, tymczasowego korytarza morskiego i planowanego rozminowania cieśniny - przekazano we wspólnym komunikacie po rozmowach obu ministrów.

Agencja prasowa Oman News Agency podała, że rozmowy techniczne pomiędzy Omanem a Iranem będą kontynuowane w celu uzgodnienia stałego korytarza morskiego w cieśninie Ormuz, a także przyszłego zarządzania cieśniną, mechanizmu wymiany informacji, zarządzania ruchem i świadczenia odpowiednich usług morskich i bezpieczeństwa.

Cieśnina leży na wodach terytorialnych Iranu i Omanu i łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim - jest jednym z najważniejszych na świecie szlaków transportu surowców energetycznych.

Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem przepływało nią około 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

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