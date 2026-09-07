Inwestycje w rozwój wielickiej kopalni

Kopalnia Soli „Wieliczka” konsekwentnie inwestuje w ochronę zabytkowego dziedzictwa. Dbałość o bezcenny skarb UNESCO wymaga troski o wielickie podziemia i tworzenia przestrzeni odpowiadających współczesnym potrzebom turystów i mieszkańców. Obecnie prowadzone przez kopalnię inwestycje mają zatem różnorodny charakter, obejmują m.in. remonty szybów górniczych, modernizację zabytkowej warzelni, specjalistyczne prace zabezpieczające w podziemnych komorach, budowę nowoczesnego Centrum Obsługi Turystów czy rewitalizację terenów zielonych wokół kopalni.

Kopalnia Soli „Wieliczka” konsekwentnie inwestuje w ochronę zabytkowego dziedzictwa. Dbałość o bezcenny skarb UNESCO wymaga troski o wielickie podziemia i tworzenia przestrzeni odpowiadających współczesnym potrzebom turystów i mieszkańców. Obecnie prowadzone przez kopalnię inwestycje mają zatem różnorodny charakter, obejmują m.in. remonty szybów górniczych, modernizację zabytkowej warzelni, specjalistyczne prace zabezpieczające w podziemnych komorach, budowę nowoczesnego Centrum Obsługi Turystów czy rewitalizację terenów zielonych wokół kopalni.

Szyb Kościuszko w remoncie

Obecnie trwa remont szybu Kościuszko, jednego z kluczowych elementów infrastruktury wielickiej kopalni. Prace prowadzone są w bardzo wymagających warunkach – szyb ma 297,5 m głębokości, zmienny przekrój, a jego wnętrze zajmują m.in. rurociągi technologiczne i przedział drabinowy. Wysoka wilgotność oraz obecność chlorku sodu w powietrzu przyspieszają korozję metalowych elementów.

Prowadzony zakres robót obejmuje m.in. wymianę skorodowanych wzmocnień, podpór rurociągów i ław kablowych oraz naprawę obudowy szybu. Uszkodzone elementy zastępowane są nowymi konstrukcjami z odpowiednio zabezpieczonej stali. Inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury. Jej ważnym celem jest również ponowne udostępnienie Kościuszki do komunikacji oraz transportu materiałów i ludzi nowoczesnym wyciągiem szybowym – od zrębu aż do poziomu VIII. Tym samym szyb będzie mógł ponownie pełnić funkcję komunikacyjną, którą utracił w latach 50. XX wieku.

Warzelnia – remont zabytkowego obiektu i modernizacja infrastruktury

Kolejną ważną inwestycją jest remont warzelni. Prace obejmują zarówno zabezpieczenie zabytkowego budynku, jak i modernizację elementów związanych z jego funkcjonowaniem.

Dotychczas wzmocniono budynek oraz wypełniono iniektem pustki znajdujące się pod nim. Nośne ściany murowane zabezpieczono stalowymi wieńcami i profilami. Trwa również wymiana stropów we wschodniej części budynku.

W lipcu rozpoczął się drugi etap prac. Obejmuje on remont tarasu, wymianę stropów żelbetowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne wielopoziomowej, stalowej konstrukcji.

Plan obejmuje również oczyszczenie, uzupełnienie i zabezpieczenie antykorozyjne betonowych stóp fundamentowych, m.in. z wykorzystaniem powłok żywicznych. Nowe stropy żelbetowe zostaną wykonane w sposób zwiększający ich odporność na działanie soli i wapnia. Warzelnia zyska również nowy dach.

Komora Warszawa – bezpieczeństwo i funkcjonalność

Zabezpieczanie zabytkowych podziemi jest procesem ciągłym. Górotwór nie pozostaje nieruchomy, a wcześniejsze zabezpieczenia z czasem mogą wymagać wzmocnienia lub wymiany. Przykładem takich działań jest remont komory Warszawa.

Zakres robót objął m.in. wzmocnienie konstrukcji komory, wymianę i uzupełnienie kasztów oraz zabezpieczenie stropu i ociosów przed spękaniami. Wzmocniono również filar między sąsiadującymi komorami.

Ze względu na stan techniczny konieczny był demontaż starej antresoli i galerii obchodowych. W ich miejsce wykonano nową, większą antresolę oraz galerie wyposażone w dwa ewakuacyjne ciągi schodowe. Przygotowano również rozwiązania ułatwiające logistykę oraz montaż oświetlenia i nagłośnienia, dzięki czemu komora będzie mogła nadal pełnić funkcję reprezentacyjnej przestrzeni koncertowej, bankietowej i konferencyjnej.

Zakończenie remontu zaplanowano na połowę września. Tempo prac wynika m.in. z dużego znaczenia komory Warszawa jako jednej z najważniejszych podziemnych przestrzeni eventowych kopalni. W przyszłorocznych planach uwzględniono także remont komory Wisła.

Nowoczesna obsługa turystów

Główny budynek o powierzchni użytkowej 3,3 tys. m² oraz drugi, mniejszy – o powierzchni 170 m² – już niedługo stworzą przy wielickiej kopalni Centrum Obsługi Turystów. Nowa przestrzeń ma przypominać nowoczesny port lotniczy i skupić w jednym miejscu kompleksową obsługę gości.

Turysta znajdzie tu wszystko, czego potrzebuje przed rozpoczęciem zwiedzania – od szczegółowych informacji po możliwość przechowania bagażu. O komfort i bezpieczeństwo zadbają m.in. nowoczesne systemy bezpieczeństwa, podobne do stosowanych na lotniskach, oraz systemy zarządzania kolejkami.

Umowę o wartości 52 mln zł brutto Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. podpisała 15 kwietnia z firmą Ters Sp. z o. o., działającą w konsorcjum z firmą Instbud. Pierwsi turyści mają skorzystać z Centrum Obsługi Turystów za trzy lata.

Bezcenna zieleń

Ważną częścią otoczenia kopalni są tereny zielone, w tym zabytkowy Park św. Kingi. Założony w XIX wieku park, utrzymany w swobodnym stylu ogrodu angielskiego, od początku łączył funkcje rekreacyjne i użytkowe. Dziś pozostaje miejscem odpoczynku zarówno dla mieszkańców Wieliczki, jak i turystów. Zieleń rozciągająca się między szybami św. Kingi i Daniłowicza, mimo starannej pielęgnacji, zachowała naturalny charakter.

Wkrótce efekty przyniesie rewitalizacja terenu wokół stawu oraz nasypu kolejowego. Do spacerów zachęcać będzie nowa oświetlona ścieżka ozdobiona pergolami, a także drewniana kładka i pomost pływający na stawie.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Powstanie wieża widokowa wyposażona w dwie długie zjeżdżalnie, nawiązująca kształtem do górniczego szybu. Teren wzbogacą nowe gatunki roślin ozdobnych, nadbrzeżnych i wodnych.

Inwestycje dla przyszłości kopalni

Remonty szybów górniczych, warzelni, proces zabezpieczania zabytkowych komór, budowa Centrum Obsługi Turystów czy rewitalizacja Parku św. Kingi pokazują, jak różnorodne są współczesne inwestycje w Kopalni Soli „Wieliczka”. Każda z nich odpowiada na inne potrzeby, ale wszystkie wpisują się w jeden długofalowy cel – rozwój kopalni przy jednoczesnym zachowaniu jej wyjątkowego charakteru i dziedzictwa. Nadrzędnym celem wszystkich prowadzonych działań niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo.