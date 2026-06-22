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ING spodziewa się wzrostu PKB Polski w 2026 r. o 3,4 proc.

Ekonomiści ING spodziewają się wzrostu polskiego PKB w 2026 r. na poziomie 3,4 proc. - poinformował w komentarzu do danych GUS Adam Antoniak. Dodał, że w drugim kwartale br. dynamika konsumpcji prywatnej powinna być nieco niższa niż kwartał wcześniej.

Pap

22 czerwca 2026, 13:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay

PKB w górę

fot: pixabay

Ekonomiści ING spodziewają się wzrostu polskiego PKB w 2026 r. na poziomie 3,4 proc. - poinformował w komentarzu do danych GUS Adam Antoniak. Dodał, że w drugim kwartale br. dynamika konsumpcji prywatnej powinna być nieco niższa niż kwartał wcześniej.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2026 r. wzrosła o 3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,7 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,4 proc. rdr.

Antoniak zwrócił uwagę, że skłonność zakupową konsumentów zmniejszył spadkowy trend wzrostu wynagrodzeń, wyższa niż na początku roku inflacja (głównie droższe paliwa) oraz niepewność związana z wpływem przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wchodzie.

"W 2kw26 spodziewamy się nieco niższej dynamiki konsumpcji prywatnej niż 3,3 proc. r/r odnotowane w 1kw26. Konsumpcja pozostaje solidną bazą wzrostu gospodarczego, ale liczymy na bardziej zdecydowane przyspieszenie aktywności inwestycyjnej. Po lokalnym dołku w kwietniu nastroje konsumentów stopniowo poprawiają się. W całym 2026 nadal liczymy na wzrost PKB o 3,4 proc." - wskazał ekonomista.

Zauważył również, że dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych wskazują na wzrost sprzedaży detalicznej w maju o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym. 

Po słabszej dynamice sprzedaży w kwietniu (co związane było z przesunięciem części wydatków wielkanocnych na koniec marca), maj przyniósł poprawę, ale sprzedaż rosła mniej dynamicznie niż na początku 2026 - wskazał Antoniak.

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