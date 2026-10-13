Kraj i Świat

Inflacja w górę? To prawdopodobne. Głównie przez ceny surowców energetycznych

W październiku Wskaźnik Przyszłej Inflacji prognozujący kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrósł o 1,4 pkt - podało BIEC. Zdaniem analityków biura, od trzech miesięcy nasila się presja inflacyjna.

Pap

13 października 2026, 10:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/Maciej Dorosiński

Węgla w energetyce ubywa

fot: ARC/Maciej Dorosiński

W październiku Wskaźnik Przyszłej Inflacji prognozujący kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrósł o 1,4 pkt - podało BIEC. Zdaniem analityków biura, od trzech miesięcy nasila się presja inflacyjna.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w październiku 2026 r. miał wartość 89,1 pkt, podczas gdy we wrześniu było to 87,7 pkt - czytamy w raporcie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.  

"Od trzech miesięcy presja inflacyjna sukcesywnie nasila się" - napisali ekonomiści BIEC. 

Ich zdaniem, największy wpływ na wzrost wskaźnika WPI miał znaczący skok indeksu cen surowców publikowanego przez IMF. Tylko we wrześniu wzrósł on o ponad 8 proc., zaś w porównaniu do sytuacji sprzed roku o blisko 33 proc.  

Zdrożały przede wszystkim surowce energetyczne

"Zdrożały przede wszystkim surowce energetyczne, w tym  ropa naftowa (wzrost o 16 proc. w skali miesiąca i blisko 52 proc. w skali roku); wyższe ceny osiągnęły również surowce szlachetne. W ostatnim czasie przyspieszeniu uległo również tempo wzrostu cen surowców żywnościowych, głównie za sprawą drożejących zbóż, olejów oraz cukru. Indeks cen FAO wzrósł w ostatnim miesiącu o 1,5 proc., zaś w ciągu ostatniego roku o blisko 6 proc." - napisali ekonomiści BIEC. 

Wskazali, że widoczne od miesięcy zawirowania związane z cenami surowców powodują znaczne wahania oczekiwań inflacyjnych "zarówno wśród konsumentów, jak i menadżerów firm kształtujących politykę cenową na oferowane przez siebie wyroby".  

"W przypadku konsumentów w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się o blisko 1 punkt procentowy przewaga odsetka menadżerów planujących podwyżki cen nad odsetkiem firm planujących ich obniżenie. Obecnie przewaga ta sięga 9 punktów proc. wobec około 2 przed rokiem.  Na planowane podwyżki najczęściej wskazują przedstawiciele przemysłu rafineryjnego oraz producenci żywności" - czytamy w raporcie.

 Dodano w nim, że wzrosły oczekiwania  inflacyjne polskich konsumentów.  

"We wrześniowych badaniach wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek respondentów spodziewających się przyspieszonego w stosunku do obecnego tempa wzrostu cen (wzrost o 3 punkty procentowe); o tę samą wartość zmniejszył się odsetek konsumentów oczekujących w najbliższym czasie wolniejszego tempa wzrostu cen niż dotychczasowe"- czytamy w raporcie BIEC.

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