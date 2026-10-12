Wiceminister prof. Krzysztof Galos: Dolny Śląsk, ze swoim bogactwem zasobów mineralnych, potencjałem naukowym i silnym zapleczem przemysłowym, ma wszelkie predyspozycje, aby stać się jednym z kluczowych ośrodków wypracowywania rozwiązań dla przyszłości polskiego górnictwa.

Wiceminister prof. Krzysztof Galos: Dolny Śląsk, ze swoim bogactwem zasobów mineralnych, potencjałem naukowym i silnym zapleczem przemysłowym, ma wszelkie predyspozycje, aby stać się jednym z kluczowych ośrodków wypracowywania rozwiązań dla przyszłości polskiego górnictwa.

Zapowiedź debaty o przyszłości dolnośląskiego górnictwa w Ratuszu, wystawa prezentująca bogactwo mineralne regionu, uroczysty pochód górniczy ulicami Wrocławia oraz inauguracja roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej – tak 9 października społeczność Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii rozpoczęła nowy rok akademicki 2026/2027. Wydarzenia, zorganizowane w ramach prologu 6. Edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Tradycje i Innowacje w Górnictwie”, zgromadziły przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz przemysłu wydobywczego.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej miała wyjątkową oprawę. Organizatorzy postanowili połączyć akademicką uroczystość

z wydarzeniami skierowanymi zarówno do przedstawicieli branży wydobywczej, jak i mieszkańców Wrocławia. Ich wspólnym przesłaniem było podkreślenie znaczenia surowców mineralnych dla rozwoju gospodarki, bezpieczeństwa państwa i nowoczesnych technologii, a także potrzeby budowania społecznego zrozumienia dla współczesnego górnictwa.

O przyszłości dolnośląskiego górnictwa

Jednym z najważniejszych punktów programu było spotkanie we wrocławskim Ratuszu, którego gospodarzem był prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Pan Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego, prof. Krzysztof Galos – Główny Geolog Kraju i podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prof. Arkadiusz Wójs - rektor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu Górniczego, a także liczne grono prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw górniczych, przedstawicieli instytucji branżowych oraz środowiska naukowego.

Spotkanie stanowiło symboliczne rozpoczęcie debaty o przyszłości górnictwa na Dolnym Śląsku, która będzie kontynuowana podczas listopadowej konferencji „Tradycje i Innowacje w Górnictwie”.

Jak podkreślił prof. Robert Król – kierownik Katedry Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, inicjator wydarzenia, wyzwania związane z transformacją energetyczną, bezpieczeństwem surowcowym oraz ochroną środowiska wymagają wypracowania wspólnej wizji rozwoju sektora wydobywczego.

– W obliczu transformacji energetycznej, rosnącego znaczenia bezpieczeństwa surowcowego i wyzwań środowiskowych potrzebujemy wspólnej wizji rozwoju górnictwa, opartej na nowoczesnych technologiach, wiedzy i dialogu społecznym – zaznaczył prof. Robert Król.

Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządem województwa, przedsiębiorstwami oraz środowiskiem naukowym.

– Wierzę, że wspólnie uda nam się wypracować konkretne inicjatywy na poziomie regionalnym, które staną się istotnym wsparciem dla polityki surowcowej państwa, a jednocześnie pozwolą w pełni wykorzystać potencjał surowcowy Dolnego Śląska – dodał, dziękując marszałkowi województwa za otwartość na współpracę i dostrzeganie strategicznego znaczenia zasobów mineralnych regionu.

Ważnym elementem wydarzeń była również plenerowa wystawa edukacyjno-popularyzatorska „Skarby Dolnego Śląska. Surowce mineralne, które budują naszą przyszłość”, przygotowana przez Politechnikę Wrocławską we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. Jej celem było przede wszystkim uświadomienie odbiorcom, że surowce mineralne są obecne niemal w każdej dziedzinie codziennego życia. Bez nich trudno wyobrazić sobie rozwój energetyki, infrastruktury, transportu, cyfryzacji czy technologii związanych z transformacją energetyczną.

Górniczy pochód ulicami miasta

Wyjątkowym akcentem obchodów był uroczysty pochód górniczy, który wyruszył spod pomnika Aleksandra Fredry na wrocławskim Rynku w kierunku Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej.

Uczestnicy, wśród których znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji górniczych, pracownicy naukowi, studenci oraz zaproszeni goście, wspólnie zamanifestowali przywiązanie do wielowiekowych tradycji górniczych.

Pochód był nie tylko elementem uroczystej oprawy inauguracji roku akademickiego, lecz także symbolicznym wyjściem środowiska górniczego poza mury uczelni i zakładów wydobywczych.

– Pokazaliśmy wspólnie, że środowisko górnicze potrafi być razem, jest dumne ze swojej tradycji, ale jednocześnie patrzy w przyszłość i chce mówić o współczesnym znaczeniu naszej branży – podkreśla dalej prof. Robert Król.

Jak zaznaczył, górnictwo potrzebuje dziś nie tylko nowoczesnych technologii i dobrze wykształconych kadr, ale również społecznego zrozumienia swojej roli.

– Musimy przypominać, że surowce mineralne są podstawą rozwoju gospodarki, nowych technologii i transformacji energetycznej, a odpowiedzialne górnictwo pozostaje niezbędnym elementem naszej przyszłości. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wychodzili z tym przekazem poza mury uczelni i zakładów górniczych – zaakcentował.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Zwieńczeniem wydarzeń była uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026/2027 Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, która odbyła się w Auli Gmachu Głównego uczelni. Uroczystość zgromadziła społeczność akademicką, przedstawicieli przemysłu wydobywczego, administracji publicznej oraz instytucji współpracujących z wydziałem. Jednym z jej najważniejszych momentów była immatrykulacja studentów pierwszego roku, symbolicznie rozpoczynających swoją akademicką drogę. Nie zabrakło również wyróżnień dla najlepszych absolwentów.

W przesłaniu inauguracji szczególne miejsce zajęła rola uczelni technicznych w przygotowaniu kadr| i rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesnej gospodarki.

– Górnictwo i szeroko rozumiana gospodarka surowcowa stoją dziś przed ogromnymi wyzwaniami, ale również nowymi możliwościami rozwoju. Naszą rolą jako wydziału jest nie tylko kształcenie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, lecz także rozwijanie badań i innowacyjnych technologii, które pozwolą efektywnie, bezpiecznie i odpowiedzialnie wykorzystywać zasoby mineralne. Chcemy, aby nasi absolwenci byli przygotowani do kreowania przyszłości tej branży, a nie tylko odpowiadania na jej bieżące potrzeby. Dlatego tak ważna jest dla nas bliska współpraca z przemysłem oraz instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój sektora surowcowego – podkreślił prof. Radosław Zimroz, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Szczególnym punktem programu był wykład inauguracyjny przygotowany przez prof. Krzysztofa Galosa, Głównego Geologa Kraju i podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jego wystąpienie nadało uroczystości szczególny wymiar, łącząc akademicką tradycję z aktualnymi wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa surowcowego Polski oraz kierunków rozwoju krajowej gospodarki surowcowej. W tym kontekście szczególne miejsce zajmuje Dolny Śląsk, którego potencjał może odegrać istotną rolę w kształtowaniu przyszłości branży.