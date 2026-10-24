Ile wydamy na Wszystkich Świętych?
Od 201 zł do nawet 1000 zł na Wszystkich Świętych wyda 55 proc. Polaków - wynika z badania Santander Consumer Banku. Koszty zakupu m.in. zniczy i kwiatów czy sprzątania grobów dla 25 proc. osób nie przekroczą 200 zł.
fot: Pexels
Nawet 1000 zł zamierzają wydać Polacy na Wszystkich Świętych
fot: Pexels
Od 201 zł do nawet 1000 zł na Wszystkich Świętych wyda 55 proc. Polaków - wynika z badania Santander Consumer Banku. Koszty zakupu m.in. zniczy i kwiatów czy sprzątania grobów dla 25 proc. osób nie przekroczą 200 zł.
Znicze, kwiaty i porządkowanie grobów najdroższe
Zgodnie z wynikami badania największe koszty związane z tym świętem oznaczają wydatki np. na znicze, wiązanki czy sprzątanie grobów – wskazuje tak 35 proc. ankietowanych.
Widoczne jest to szczególnie u osób powyżej 50. roku życia - odsetek takich odpowiedzi to 43 proc. dla uczestników badania w wieku 50-59 lat i 44 proc. dla starszych, powyżej 60. roku życia.
Na drugim miejscu wśród największych kosztów tegorocznego święta wskazano wydatki na paliwo i dojazdy - wymieniło je 22 proc. badanych. Na przyjmowanie w domu gości, zakupy spożywcze i przygotowanie posiłków wskazało 12 proc.
Większość planuje umiarkowane wydatki
„Dla większości Polaków łączne wydatki na Wszystkich Świętych i Zaduszki będą w tym roku umiarkowane. Najwięcej badanych (41 proc.) planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do 500 zł, a co czwarty respondent (25 proc.) chce zmieścić się w kwocie poniżej 200 zł” - przekazali autorzy badania.
Koszty w przedziale od 501 do 1000 zł deklaruje co siódmy ankietowany (14 proc.). Budżet między 1001 a 1500 zł i powyżej 1500 zł planuje po 3 proc. uczestników badania. Całkowity brak wydatków z tej okazji dotyczy 5 proc. ankietowanych, a 9 proc. nie potrafi jednoznacznie ich oszacować.
Jak Polacy chcą oszczędzać?
Badani zamierzają ograniczyć te koszty m.in. poprzez korzystanie z promocji w supermarketach (41 proc). Z kolei 22 proc. osób chce kupić jedynie wkłady bądź skorzystać ze „zniczodzielni”, a 21 proc. planuje kupić mniej niż w poprzednich latach (21 proc.).
Ponadto, 16 proc. Polaków złoży się na wiązanki i świece z innymi członkami rodziny, a 13 proc. samodzielnie przygotuje stroiki i dekoracje. Co czwarty respondent (25 proc.) nie planuje żadnych zmian w związku ze swoimi dotychczasowymi zwyczajami i zamierza kupować produkty tak samo jak w ubiegłych latach.
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 17-29 września br. wśród 1000 dorosłych Polaków. (PAP)