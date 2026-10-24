Ile wydamy na Wszystkich Świętych?

Od 201 zł do nawet 1000 zł na Wszystkich Świętych wyda 55 proc. Polaków - wynika z badania Santander Consumer Banku. Koszty zakupu m.in. zniczy i kwiatów czy sprzątania grobów dla 25 proc. osób nie przekroczą 200 zł.

Nawet 1000 zł zamierzają wydać Polacy na Wszystkich Świętych

Od 201 zł do nawet 1000 zł na Wszystkich Świętych wyda 55 proc. Polaków - wynika z badania Santander Consumer Banku. Koszty zakupu m.in. zniczy i kwiatów czy sprzątania grobów dla 25 proc. osób nie przekroczą 200 zł.

Znicze, kwiaty i porządkowanie grobów najdroższe

Zgodnie z wynikami badania największe koszty związane z tym świętem oznaczają wydatki np. na znicze, wiązanki czy sprzątanie grobów – wskazuje tak 35 proc. ankietowanych.

Widoczne jest to szczególnie u osób powyżej 50. roku życia - odsetek takich odpowiedzi to 43 proc. dla uczestników badania w wieku 50-59 lat i 44 proc. dla starszych, powyżej 60. roku życia.

Na drugim miejscu wśród największych kosztów tegorocznego święta wskazano wydatki na paliwo i dojazdy - wymieniło je 22 proc. badanych. Na przyjmowanie w domu gości, zakupy spożywcze i przygotowanie posiłków wskazało 12 proc.

Większość planuje umiarkowane wydatki

„Dla większości Polaków łączne wydatki na Wszystkich Świętych i Zaduszki będą w tym roku umiarkowane. Najwięcej badanych (41 proc.) planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do 500 zł, a co czwarty respondent (25 proc.) chce zmieścić się w kwocie poniżej 200 zł” - przekazali autorzy badania.

Koszty w przedziale od 501 do 1000 zł deklaruje co siódmy ankietowany (14 proc.). Budżet między 1001 a 1500 zł i powyżej 1500 zł planuje po 3 proc. uczestników badania. Całkowity brak wydatków z tej okazji dotyczy 5 proc. ankietowanych, a 9 proc. nie potrafi jednoznacznie ich oszacować.

Jak Polacy chcą oszczędzać?

Badani zamierzają ograniczyć te koszty m.in. poprzez korzystanie z promocji w supermarketach (41 proc). Z kolei 22 proc. osób chce kupić jedynie wkłady bądź skorzystać ze „zniczodzielni”, a 21 proc. planuje kupić mniej niż w poprzednich latach (21 proc.).

Ponadto, 16 proc. Polaków złoży się na wiązanki i świece z innymi członkami rodziny, a 13 proc. samodzielnie przygotuje stroiki i dekoracje. Co czwarty respondent (25 proc.) nie planuje żadnych zmian w związku ze swoimi dotychczasowymi zwyczajami i zamierza kupować produkty tak samo jak w ubiegłych latach.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 17-29 września br. wśród 1000 dorosłych Polaków. (PAP)