Ile się zarabia w województwie śląskim? Mamy najnowsze wyliczenia

Jak informuje Urząd Statystyczny w Katowicach, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu bieżącego roku wyniosło w województwie śląskim 9122, 17 złotych brutto. To wzrost w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. We wrześniu 2025 roku przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 8 707,52 złotych. To także niewielki wzrost w porównaniu do sierpnia tego roku (o 0,4 proc).



Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie śląskim wyniosło we wrześniu 2026 roku 744 tys. osób. To spadek w porównaniu o 2,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. We wrześniu 2025 przeciętne zatrudnienie w tym sektorze wynosiło ok. 766,2 tys. osób.

W urzędach pracy województwa śląskiego jako bezrobotni zarejestrowanych było we wrześniu 83,6 tys. osób. Oznacza to wzrost w porównaniu do września ubiegłego roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie śląskim wynosiła wtedy 74,7 tys. osób.