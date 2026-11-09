Kraj i Świat

Ile się zarabia w województwie śląskim? Mamy najnowsze wyliczenia

Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w województwie śląskim we wrześniu 2026 roku.

Robert Passia

Robert Passia

9 listopada 2026, 11:21
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ile zarabiało się na Śląsku we wrześniu 2026?

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w województwie śląskim we wrześniu 2026 roku.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Katowicach, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu bieżącego roku wyniosło w województwie śląskim 9122, 17 złotych brutto. To wzrost w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. We wrześniu 2025 roku przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 8 707,52 złotych. To także niewielki wzrost w porównaniu do sierpnia tego roku (o 0,4 proc).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie śląskim wyniosło we wrześniu 2026 roku 744 tys. osób. To spadek w porównaniu o 2,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. We wrześniu 2025 przeciętne zatrudnienie w tym sektorze wynosiło ok. 766,2 tys. osób. 

W urzędach pracy województwa śląskiego jako bezrobotni zarejestrowanych było we wrześniu 83,6 tys. osób. Oznacza to wzrost w porównaniu do września ubiegłego roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie śląskim wynosiła wtedy 74,7 tys. osób.

Powiązane tematy:

zarobki przeciętne wynagrodzenie ile się zarabia Główny Urząd Statystyczny

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Hutnictwo

Wysokie odprawy dla pracowników CMC Poland. Jest Program Dobrowolnych Odejść

W CMC Poland, której huta znajduje się w Zawierciu, ruszył Program Dobrowolnych Odejść.

Artykuł sponsorowany

EN 361, EN 355, EN 795: jak czytać normy sprzętu do pracy na wysokości?

Szelki, amortyzator i punkt kotwiczenia tworzą jeden system chroniący przed upadkiem z wysokości, a każdy z tych elementów ma własną normę: EN 361, EN 355 i EN 795. Numer normy na etykiecie mówi, jakie badania przeszedł wyrób i do czego wolno go użyć. Błąd w odczytaniu oznaczeń, np. wpięcie amortyzatora w boczne kółko pasa do pozycjonowania, odbiera ochronę, nawet jeśli każdy element osobno ma certyfikat.

Historia

Masz pamiątki związane z Hutą Pokój? Mogą trafić na wystawę w Wielkim Piecu

W sobotę, 14 listopada, odbędzie się zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.

Samorząd i region

Bez poprawek do specustawy dla poszkodowanych właścicieli domów w Czystym Powietrzu

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy, która umożliwi zawieszenie spłaty należności, ich umarzanie i dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Nowe prawo ma pomóc właścicielom domów poszkodowanym przez nieuczciwych wykonawców prac termomodernizacyjnych w "Czystym Powietrzu".