Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Wiele osób, rozważających zakup ubezpieczenia na życie, zastanawia się nad jego ceną. Na pytanie postawione w tytule nie da się jednak odpowiedzieć jedną kwotą. Składkę ubezpieczeniową wylicza się indywidualnie, a niektóre elementy tej kalkulacji, można elastycznie dopasować tak, aby podstawową ochronę mieć już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Praktycznie jest to wydatek porównywalny z abonamentem za telefon albo kilkoma kawami na mieście, czyli znacznie mniej, niż mogłoby się wydawać.

Wiele osób, rozważających zakup ubezpieczenia na życie, zastanawia się nad jego ceną. Na pytanie postawione w tytule nie da się jednak odpowiedzieć jedną kwotą. Składkę ubezpieczeniową wylicza się indywidualnie, a niektóre elementy tej kalkulacji, można elastycznie dopasować tak, aby podstawową ochronę mieć już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Praktycznie jest to wydatek porównywalny z abonamentem za telefon albo kilkoma kawami na mieście, czyli znacznie mniej, niż mogłoby się wydawać.

Skąd więc przekonanie, że ubezpieczenie musi sporo kosztować? Może wynikać to z mitu, że produkty finansowe powinny być drogie, żeby „działały” gdy zajdzie potrzeba. Nic bardziej mylnego. Żeby oszacować wysokość składki ubezpieczeniowej, trzeba zrozumieć, co tak naprawdę składa się na cenę. Gdy poznasz ten mechanizm, przestaniesz porównywać oferty „na oko", a zaczniesz świadomie analizować najistotniejsze elementy. Poniżej rozkładamy koszt ubezpieczenia na życie na czynniki pierwsze, od najważniejszych zmiennych, przez przykładowe składki. Na końcu opisujemy sprawdzone sposoby, pozwalające uzyskać niższą cenę za ubezpieczenie na życie, przy zachowaniu ochrony adekwatnej do Twoich potrzeb.

Z tego artykułu dowiesz się:

• co składa się na cenę polisy na życie i które czynniki znaczą najwięcej,

• ile orientacyjnie kosztuje ochrona w zależności od wariantu,

• jak wykonać przykładowe kalkulacje składki,

• dlaczego dwie osoby płacą różne stawki za podobną polisę,

• jak obniżyć składkę bez rezygnacji z realnej ochrony,

• gdzie szybko sprawdzić orientacyjną cenę.

Co składa się na cenę polisy na życie?

Wysokość składki zależy od kilku zmiennych, które towarzystwo ubezpieczeń przekłada na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Logika jest prosta: im większe prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które pokrywa polisa, tym wyższa cena za ochronę. Przyjrzyjmy się tym czynnikom po kolei, zaczynając od tych, które mają największy wpływ na wysokość składki.

Suma ubezpieczenia

W podstawowym ubezpieczeniu na życie jest to kwota, którą otrzymają Twoi bliscy w razie Twojej śmierci, a zarazem jeden z głównych „regulatorów" ceny. Generalnie im wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższa jest również składka. Dlatego warto ustalić ją z głową, czyli na tyle wysoko, by realnie zabezpieczyć rodzinę oraz tak, aby bez problemu opłacać składkę przez cały okres umowy. Za punkt odniesienia można przyjąć np. równowartość kilkuletnich zarobków albo kilkukrotność rocznych wydatków związanych z codziennym życiem, powiększoną o wartość zobowiązań, np. kredytu hipotecznego czy pożyczki gotówkowej.

Wiek i stan zdrowia

To właśnie te dwa czynniki najmocniej różnicują składki między poszczególnymi osobami. Im starsza jest osoba ubezpieczana, tym co do zasady wyższe statystyczne ryzyko śmierci, a więc i wyższa stawka, która z każdym rokiem zwlekania z zakupem ubezpieczenia rośnie.

Towarzystwo ubezpieczeń ocenia stan zdrowia na podstawie ankiety medycznej. Historia chorobowa, utrzymujące się schorzenia przewlekłe czy nałogi mogą podnieść składkę albo zawęzić zakres ochrony.

Zakres ochrony

Indywidualne ubezpieczenie na życie z podstawową ochroną wyłącznie na wypadek śmierci z reguły jest najtańsze. Taką polisę można nabyć już od ok. 40 zł miesięcznie [i] . Każde rozszerzenie ochrony o dodatkowe zdarzenia, czy to poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, operacje, czy trwałe inwalidztwo, podnosi składkę. Polisa z indywidualnie dobraną ochroną jest jednak najlepszym „parasolem ochronnym”. Skuteczniej chroni przed różnymi sytuacjami, które się zdarzają i mogą zdestabilizować dotychczasowe życie.

Rodzaj polisy

Co do zasady ubezpieczenie na życie w wariancie czysto ochronnym, ma niższą składkę od ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego. To drugie kosztuje więcej, ponieważ część składki buduje kapitał, który jest wypłacany na koniec umowy.

Czas trwania umowy, zawód i styl życia

Dłuższy okres ochrony to z reguły wyższy koszt, choć jedna długoterminowa umowa zwykle wypada korzystniej niż seria krótszych, bo przy każdym zawarciu nowej umowy stawka rośnie razem z wiekiem. Znaczenie ma też to, czym się zajmujesz zawodowo i jakie masz hobby. Praca obarczona podwyższonym ryzykiem oraz sporty ekstremalne, mogą podnieść składkę lub wyłączyć z ochrony określone zdarzenia.

Częstotliwość opłacania składki

To czynnik drugorzędny, ale warto o nim wiedzieć. Płatność miesięczna jest najwygodniejsza, lecz w skali roku zazwyczaj wychodzi drożej. Jeśli zdecydujesz się płacić raz na pół roku albo raz w roku, często możesz liczyć na atrakcyjniejszą składkę.

Przykładowe składki

Poniższe wyliczenia są wyłącznie orientacyjne i dotyczą podstawowej ochrony na wypadek śmierci, na przykładzie ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA z oferty Pru, przy umowie zawartej na 10 lat. Kalkulacje pokazują wysokość składki na standardowych warunkach ochrony i nie uwzględniają takich czynników jak np. indywidualny stan zdrowia czy wykonywany zawód. Pokazują, jak cena reaguje na zmianę dwóch kluczowych parametrów tj. sumy ubezpieczenia oraz wieku. Potraktuj je jako ilustrację mechanizmu, a nie gotową ofertę, bo ostateczna składka zależy też od innych czynników.

Cena rośnie z sumą ubezpieczenia (osoba 35 lat)

Suma ubezpieczenia Składka miesięczna 150 000 zł 41 zł 200 000 zł 47 zł 300 000 zł 61 zł 500 000 zł 88 zł

Tabela przedstawia wysokość składki za ubezpieczenie zawarte na 10 lat dla 35 osoby na standardowych warunkach.

Zwróć uwagę na proporcje. Podniesienie sumy ze 150 000 zł do 500 000 zł, a więc ponad trzykrotnie, zwiększa składkę z 41 do 88 zł, czyli zaledwie nieco ponad dwukrotnie. To dobrze pokazuje, że lepsze zabezpieczenie finansowe może kosztować znacznie mniej, niż mogłoby się wydawać.

Cena rośnie z wiekiem (suma ubezpieczenia 500 000 zł)

Wiek Składka miesięczna 20 lat 42 zł 30 lat 62 zł 40 lat 133 zł 50 lat 308 zł

Tabela przedstawia wysokość składki za ubezpieczenie na życie zawarte na 10 lat, na sumę ubezpieczenia 500 000 zł na standardowych warunkach.

Tutaj różnice są dużo wyraźniejsze. Ta sama ochrona kosztuje dwudziestolatka 42 zł miesięcznie, podczas gdy pięćdziesięciolatka już 308 zł miesięcznie, czyli ponad siedem razy więcej. Trudno o lepszy argument za tym, żeby nie zwlekać z decyzją o zakupie ubezpieczenia.

Dlaczego dwie osoby mają różne stawki?

Identyczna suma ubezpieczenia, więc czemu inna składka? To nic dziwnego, bo decyduje indywidualny profil ryzyka. Weźmy dwie osoby, które chcą ubezpieczyć się na 300 000 zł. Pierwsza to trzydziestoletni pracownik biurowy, niepalący, bez chorób przewlekłych. Druga to czterdziestoośmiolatek pracujący przy konstrukcjach na wysokości, po przebytym zawale, który w weekendy wspina się po skałkach. Mimo tej samej sumy ich składki mogą się znacząco różnić, bo prawdopodobieństwo wypłaty świadczenia jest w obu przypadkach zupełnie inne.

To również powód, dla którego żadna cena ubezpieczenia podana w reklamie nie jest dla wszystkich wiążąca. Towarzystwo ubezpieczeń ostateczną stawkę wylicza dopiero po wypełnieniu ankiety medycznej i indywidualnej ocenie ryzyka. Dopiero ta kwota mówi, ile naprawdę zapłacisz.

Ile kosztuje brak ubezpieczenia?

Pytając o cenę polisy, warto zadać też pytanie odwrotne: ile kosztuje jej brak? Często odpowiedź jest znacznie wyższa niż jakakolwiek składka. Kiedy zabraknie głównego żywiciela, rodzina traci znaczną część dochodu, ale nie traci zobowiązań. Raty kredytu, czynsz i codzienne wydatki zostają. W najgorszym scenariuszu bliscy muszą sprzedać dom lub mieszkanie, żeby spłacić dług. Z tej perspektywy kilkadziesiąt złotych miesięcznie to inwestycja w spokój, czyli cena za pewność, że w najtrudniejszym momencie finanse nie staną się dodatkowym ciężarem.

Jak obniżyć składkę bez utraty ochrony?

Na wysokość składki masz większy wpływ niż się wydaje. Oto sposoby, które realnie obniżają jej wysokość i nie wpływają na skuteczność zabezpieczenia finansowego:

• Ubezpiecz się wcześniej. Stawka z dnia podpisania umowy zwykle nie zmienia się przez cały okres ochrony (nie uwzględniając corocznej indeksacji za Twoją zgodą), więc im młodszy wiek, tym taniej i stabilniej.

• Dobierz sumę ubezpieczenia do realnych potrzeb. Zbyt wysoka to zbędny koszt, zbyt niska to brak odpowiedniego zabezpieczenia. Najlepiej oprzeć ją na dochodach, wydatkach i wysokości zobowiązań.

• Wybierz dłuższy cykl płatności. Składka opłacana raz na pół roku lub raz w roku często bywa atrakcyjniejsza od miesięcznej.

• Postaw na jedną długoterminową umowę zamiast odnawiać kolejne krótkie. Unikniesz w ten sposób wzrostu stawki z powodu wieku lub ewentualnego pogorszenia stanu zdrowia przy każdym wznowieniu.

• Świadomie dobieraj umowy dodatkowe. Rozszerzaj ochronę o to, co naprawdę jest potrzebne Tobie i Twoim bliskim.

Uważaj przy tym na pułapkę pozornej oszczędności. Najtańsza polisa potrafi kusić ceną i może jedynie tworzyć wrażenie dobrego zabezpieczenia. Niska suma ubezpieczenia, wąski zakres ochrony lub wykluczenia, mogą powodować, że polisa w krytycznym momencie okaże się niewystarczająca.

Kalkulator i indywidualna wycena

Orientacyjną stawkę możesz obliczyć w kalkulatorze ubezpieczeń na życie . Wystarczy podać podstawowe dane, takie jak wiek, oczekiwaną sumę ubezpieczenia, okres umowy i zakres ochrony, żeby zobaczyć przybliżoną składkę dla różnych wariantów. To dobry pierwszy krok, który pozwala lepiej poznać temat i porównać scenariusze.

Pamiętaj jednak, że kalkulator podaje szacunkową składkę wyliczoną na standardowych warunkach. Nie uwzględnia na przykład Twojego stanu zdrowia czy specyfiki zawodu. Docelową cenę poznasz dopiero po rozmowie z konsultantem i wypełnieniu ankiety medycznej. Pomoże Ci on też dobrać sumę ubezpieczenia i zakres ochrony tak, żeby polisa naprawdę odpowiadała Twojej sytuacji.

Najczęstsze pytania o koszt ubezpieczenia

Czy składka może wzrosnąć w trakcie trwania umowy?

Wysokość składki ustalona przy zawarciu umowy zwykle pozostaje stała. Ubezpieczyciel może zaproponować podwyższenie sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie i składki w ramach corocznej indeksacji, która chroni wartość świadczenia przed inflacją, ale to od Ciebie zależy, czy się zgodzisz na zaproponowane warunki. Możesz odmówić w określonym czasie, jeśli uznasz, że wolisz zachować sumę ubezpieczenia na niezmienionym poziomie.

Czy da się ubezpieczyć bez badań lekarskich?

Zazwyczaj do zawarcia umowy ubezpieczenia wystarczy sama ankieta medyczna, bez badań. Przy wyższych sumach lub w razie wskazań zdrowotnych towarzystwo ubezpieczeń może jednak poprosić o dodatkową dokumentację lub skierować Cię na badanie.

Czy lepiej zacząć od krótszego ubezpieczenia z niższą składką?

Niska składka na start kusi, ale z wiekiem każda kolejna umowa będzie droższa. Zwykle korzystniej od razu wybrać odpowiednią sumę ubezpieczenia i dłuższy okres ochrony, dzięki czemu „zamrażasz" stawkę na czas umowy, nawet w sytuacji, gdy Twój stan zdrowia w trakcie jej trwania ulegnie zmianie.

Czy palenie albo nadwaga wpływają na wysokość składki?

Tak. Czynniki związane ze stylem życia i stanem zdrowia mogą podnieść składkę, bo zwiększają statystyczne ryzyko ubezpieczeniowe.

Czy mogę zmienić sumę ubezpieczenia po podpisaniu umowy?

Zazwyczaj tak. Wiele polis pozwala też podnieść sumę przy ważnych wydarzeniach życiowych, takich jak np. narodziny dziecka czy zaciągnięcie kredytu, co wpływa jednak również na wysokość składki.

Warto zapamiętać

• Cena polisy to kwota obliczana m.in. w oparciu o sumę ubezpieczenia, wiek, stan zdrowia i zakres ochrony.

• Czysta ochrona na wypadek śmierci zaczyna się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a warianty pozwalające jednocześnie budować kapitał wypłacany na koniec umowy są droższe, bo wymagają zakumulowania odpowiednich środków w ramach umowy.

• Wiek jest istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość składki, dlatego im wcześniej się ubezpieczysz, tym powinno być taniej.

• Dwie osoby mogą mieć różne stawki za taką samą ochronę, bo liczy się indywidualny profil ryzyka.

• Najtańsza polisa nie zawsze jest najlepsza. Najważniejsze jest dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

• Orientacyjna składkę szybko obliczysz w kalkulatorze, a ostateczną cenę poznasz po rozmowie z konsultantem.

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential, tj. Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Materiał ma charakter marketingowy.