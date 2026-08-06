Hutniczy szlak w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną

Drugi etap projektu „Śladem Dwóch Hut – Hutniczy Szlak Spacerowy”, zrealizowanego przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, znalazł się wśród 30 realizacji zgłoszonych do XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Plebiscyt publiczności już się rozpoczął, a głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Drugi etap projektu „Śladem Dwóch Hut – Hutniczy Szlak Spacerowy”, zrealizowanego przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, znalazł się wśród 30 realizacji zgłoszonych do XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Plebiscyt publiczności już się rozpoczął, a głosowanie trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Trasa między Hutą Kościuszko a Hutą Batory

Hutniczy szlak spacerowy w Chorzowie powstał w 2023 r. Na jego trasie znalazło się osiem lokalizacji związanych z hutniczymi tradycjami miasta, a jego częścią były m.in. cztery murale. W 2025 r. hutnicza miejska trasa prowadząca między Hutą Kościuszko a Hutą Batory została rozbudowana.

– Najbardziej widocznym efektem działań są cztery nowe murale, które wzbogaciły przestrzeń Chorzowa i dopełniły hutniczą opowieść rozpoczętą w pierwszej edycji przedsięwzięcia – zaznaczają w chorzowskim Muzeum Hutnictwa.

Murale opowiadają hutniczą historię Chorzowa

Treści przedstawione na muralach są powiązane z lokalizacjami, w jakich się znajdują. Wizerunek Theodora Erdmana Kalide powstał w pobliżu huty Królewskiej (Kościuszko), przy ul. 3 Maja, niedaleko miejsca jego urodzenia. Ta – jedna z najstarszych i najdłuższych w mieście – ulica jest od schyłku XIX w. przecięta szynami tramwajowymi, do czego nawiązuje mural biegnącego obok tramwaju chłopca z psem.

Postać trębacza z orkiestry zakładowej Huty Batory zdobi ścianę na tyłach budynku przy ul. Stefana Batorego 8, gdzie ćwiczyli i spotykali się członkowie orkiestry zakładowej MDK Batory. Ostatni mural prezentuje ojca z dzieckiem i – jak podkreślają w chorzowskim muzeum – jest symbolem pamięci o społeczności, która budowała miasto. Znajduje się niemalże w oplocie rur prowadzących do Huty „Batory”, bezpośrednio graniczy z terenami huty i jest otoczony infrastrukturą okołohutniczą.

Nowoczesna forma przemysłowej opowieści

– Prace łączy spójna forma wizualna oraz przedstawienie hut w tle, podkreślające przemysłową tożsamość Chorzowa. Realizacje stanowią okazję dla mieszkańców miasta i województwa do odkrywania hutniczej historii Chorzowa w nowoczesny, angażujący sposób – podkreślają w Muzeum Hutnictwa.

Murale są widocznym elementem szlaku, ale równie ważną częścią projektu są materiały multimedialne: podkasty, ożywione pocztówki i odświeżona wirtualna mapa szlaku, dostępne na stronie muzeumhutnictwa.pl/sladem-dwoch-hut. Powstała również mapka obejmująca całą trasę szlaku, do pobrania w recepcji muzeum.

Głosowanie w konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną

„Śladem Dwóch Hut – Hutniczy Szlak Spacerowy. Etap 2” to jedna z 30 realizacji zgłoszonych do XXVII edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Coroczny konkurs organizowany jest przez samorząd województwa śląskiego, a jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie minionego roku kalendarzowego. Plebiscyt publiczności w tegorocznej edycji już ruszył, a głosowanie na stronie npp.slaskie.pl trwa do 31 sierpnia 2026 r.

Każdy uczestnik plebiscytu może wskazać trzy realizacje, przyznając wybranym obiektom odpowiednio 3, 2 i 1 punkt. Realizacja, która uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzyma Nagrodę Publiczności.

Równolegle zgłoszone realizacje oceni Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Rekomendacje Komisji zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Śląskiego, który przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.