Harmony Link bliżej uruchomienia. Budimex rozbuduje stację Ełk Bis

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z Budimexem umowę o wartości 195,5 mln zł na rozbudowę stacji Ełk Bis oraz przebudowę stacji Ełk. Inwestycja jest istotnym elementem Harmony Link, czyli drugiego połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą - informują w PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z Budimexem umowę o wartości 195,5 mln zł na rozbudowę stacji Ełk Bis oraz przebudowę stacji Ełk. Inwestycja jest istotnym elementem Harmony Link, czyli drugiego połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą - informują w PSE.

Umowę zawarto 27 października 2026 r. Budimex opracuje dokumentację projektową, a następnie zrealizuje rozbudowę stacji 400/110 kV Ełk Bis. Zakres prac obejmuje także rozbiórkę części rozdzielni 220 kV na stacji Ełk oraz fragmentu linii 220 kV Ostrołęka–Ełk.

Prace rozpoczną się w 2027 roku

Roboty na stacji Ełk Bis mają ruszyć w 2027 r., a ich zakończenie jest planowane na drugą połowę 2029 r. Na przełomie 2027 i 2028 r. mają rozpocząć się prace budowlane związane z budową stacji Norki i Wigry.

Inwestycje mają umożliwić uruchomienie interkonektora Harmony Link pod koniec 2030 r. Nowe połączenie zwiększy możliwości wymiany energii elektrycznej między Polską a Litwą, wzmocni bezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych w regionie Morza Bałtyckiego i wesprze integrację europejskiego rynku energii.

Zakres projektu Harmony Link

Harmony Link obejmuje budowę około 100 km linii kablowej 220 kV do granicy z Litwą, dwóch nowych stacji elektroenergetycznych – Norki i Wigry – oraz modernizację linii 220 kV Ostrołęka–Ełk.

Za realizację polskiej części przedsięwzięcia odpowiadają PSE, a po stronie litewskiej inwestycję prowadzi operator systemu przesyłowego Litgrid. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

PSE: większe bezpieczeństwo i rozwój regionu

– Budowa połączenia Harmony Link to jeden z największych projektów realizowanych przez PSE. Inwestycja nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w naszej części Europy, ale stworzy również nowe możliwości rozwoju gospodarczego w północno-wschodniej Polsce – powiedział Grzegorz Onichimowski, prezes PSE.

Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym Polski i Litwy. Jego uruchomienie ma zwiększyć przepustowość między systemami obu krajów i poprawić stabilność pracy sieci w regionie.

Budimex rozwija segment energetyczny

Dla Budimeksu kontrakt z PSE jest kolejnym projektem w obszarze elektroenergetyki. Spółka wskazuje, że widzi w tym sektorze duży potencjał związany z modernizacją krajowej infrastruktury przesyłowej oraz rosnącym zapotrzebowaniem na energię.

– Energetyka jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Budimeksu. Widzimy w tym sektorze ogromny potencjał, związany zarówno z modernizacją krajowej infrastruktury przesyłowej, jak i rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Chcemy aktywnie uczestniczyć w tej transformacji, wykorzystując nasze doświadczenie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych oraz stale rozwijając kompetencje z obszaru budownictwa elektroenergetycznego. Kontrakt w Ełku to kolejny krok w umacnianiu naszej pozycji na tym rynku – powiedział Artur Popko, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex SA.

Realizacja umowy będzie wymagała koordynacji prac projektowych, rozbiórkowych i budowlanych przy istniejącej infrastrukturze przesyłowej. Zakończenie inwestycji w Ełku ma przygotować infrastrukturę do uruchomienia Harmony Link w 2030 r.