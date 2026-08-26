Gwałtowny spadek stężenia złotej algi w Porcie Gliwice

W VI sekcji Kanału Gliwickiego - Porcie Gliwice odnotowano gwałtowny spadek stężenia złotej algi, z 764 mln do 5 mln komórek w litrze wody w ciągu kilku dni - poinformował we wtorek Międzyresortowy zespół ds. Odry.

W VI sekcji Kanału Gliwickiego - Porcie Gliwice odnotowano gwałtowny spadek stężenia złotej algi, z 764 mln do 5 mln komórek w litrze wody w ciągu kilku dni - poinformował we wtorek Międzyresortowy zespół ds. Odry.

W komunikacie wydanym po wtorkowym posiedzeniu Międzyresortowy zespół ds. Odry wskazał, że w ostatnim badaniu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykrył złotą algę w V i VI sekcji Kanału Gliwickiego oraz w zbiorniku Dzierżno Duże.

"Złotą algę stwierdzono w sekcjach V i VI. W sekcji V odnotowano wzrost jej liczebności do 208 mln komórek w litrze wody, natomiast w sekcji VI gwałtowny spadek w stosunku do wcześniejszych pomiarów do 5 mln komórek w litrze wody" - poinformował Międzyresortowy zespół ds. Odry.

Poprzednie badanie wykazało 39 mln komórek złotej algi w V sekcji oraz 764 mln komórek w VI sekcji.

Międzyresortowy zespół ds. Odry zaznaczył, że stężenie złotej algi w zbiorniku Dzierżno Duże jest niewielkie, a poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w normie.

Od 15 do 23 sierpnia z VI sekcji wyłowiono ponad 4,1 tony śniętych ryb. Wojewoda śląski Marek Wójcik wskazał, że do śnięcia ryb doprowadziła toksyna wydzielana przez złotą algę. Jej obecność w VI sekcji potwierdzili specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego.

Złota alga (Prymnesium parvum) to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 r., kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadziła ona również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 r.

Od 24 sierpnia w VI sekcji nie odnotowano śnięcia ryb

Działania służb prowadzone w związku z rozwojem i zakwitem złotej algi zmierzają do tego, aby ograniczyć śnięcie ryb tylko i wyłącznie do VI sekcji oraz zabezpieczyć przed złotą algą pozostałe sekcje, Dzierżno Duże oraz rzeki - Kłodnicę i Odrę.

Dotychczas w ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. zatrzymano przepływ wód w dół z V i VI sekcji. Wojewoda wprowadził zakaz korzystania z VI sekcji. Wody Polskie w Gliwicach wprowadziły zakaz żeglugi w V sekcji. Podwyższyły także zastawki jazu, który łączy V sekcję z Dzierżnem Dużym, aby zapobiec przedostawaniu się do niego wody ze złotą algą.