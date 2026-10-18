Energetyka

Grzegorz Lot, prezes spółki Tauron: Węgiel zostaje tak długo, jak będzie potrzebny

Grupa Tauron realizuje strategię transformacji regionów, w których dominuje dziś energetyka konwencjonalna. Chodzi o Łaziska Górne, Łagiszę, Sierszę i Jaworzno. Prezes spółki Grzegorz Lot podkreśla, że proces ten opiera się na trzech filarach: niezawodności dostaw energii, niskiej cenie oraz zeroemisyjności.

Monika Krezel

Monika Krężel

18 października 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Grzegorz Lot, prezes zarządu spółki Tauron Polska Energia

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Grupa Tauron realizuje strategię transformacji regionów, w których dominuje dziś energetyka konwencjonalna. Chodzi o Łaziska Górne, Łagiszę, Sierszę i Jaworzno. Prezes spółki Grzegorz Lot podkreśla, że proces ten opiera się na trzech filarach: niezawodności dostaw energii, niskiej cenie oraz zeroemisyjności.

– Dwa lata temu pokazaliśmy naszą strategię. W jej rdzeniu jest klient. Punkt pierwszy: mamy dostarczyć energię elektryczną zawsze – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Druga rzecz: ta energia musi być tania. To przewaga konkurencyjna regionu i jakość życia mieszkańców. I ta energia powinna być zeroemisyjna, bo mówimy o przyszłości – wskazał Grzegorz Lot.

Nowy miks: OZE, magazyny i ciepło jako magazyn rozproszony

Fundamentem „świata nowej energii” w modelu Tauronu jest miks oparty głównie na odnawialnych źródłach energii: wietrze na lądzie i wielkoskalowej fotowoltaice, wsparty istniejącymi zasobami wodnymi.

Do tego spółka buduje magazyny energii – w pierwszym kroku ok. 700 MW, w kolejnym nawet 1–4 GW mocy w instalacjach wielkoskalowych.

Równolegle Tauron prowadzi transformację ciepłownictwa. Nadwyżki energii słonecznej w okresie letnim mają służyć produkcji ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu ciepło staje się wielkim magazynem rozproszonym, a mieszkańcy mogą liczyć na niższe ceny ciepła.

Aby system działał stabilnie, potrzebne są moce sterowalne. Tauron buduje więc bloki OCGT (otwartego cyklu gazowego). Pierwszy – 600 MW – powstaje w Jaworznie. W pozostałych lokalizacjach spółka ma już przygotowane warunki przyłączeniowe i czeka na wyniki rynku mocy. Po wygraniu aukcji procesy inwestycyjne ruszą.

Prezes Lot jasno zastrzega: gaz nie zastępuje węgla.

– Gaz to jednostka szczytowa, która działa w określonych momentach, kiedy nie wieje, nie świeci. Absolutnie nie zastępuje węgla – podkreślił.

Jednostki węglowe będą pracować dopóty, dopóki będzie na nie popyt

Jednostki węglowe pozostają kluczowym elementem bezpieczeństwa w okresie transformacji. Po wygraniu rynku mocy na 2026 i 2027 rok oraz programie poprawy efektywności wszystkie bloki dwusetkowe nadal pracują. Tauron dostrzega dużą szansę na wygranie również aukcji na 2028 rok, co w praktyce zabezpieczyłoby cały okres derogacji. Istnieje też możliwość wydłużenia pracy nawet do 2030 r., jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie ze strony operatora systemu i na poziomie unijnym.

– Nie możemy wyłączyć jednostek węglowych, dopóki nie mamy pewności, że nowy system zapewnia 100-procentowe pokrycie zapotrzebowania na energię i moc – zaznaczył Grzegorz Lot.


W miejscach dzisiejszych elektrowni węglowych Tauron planuje nie tylko OCGT, magazyny i farmy fotowoltaiczne. Spółka wskazuje też potencjał pod centra danych oraz instalacje termicznego przetwarzania odpadów (wymagające partnerów i akceptacji społecznej). Równolegle rozwija sieci elektroenergetyczne i infrastrukturę światłowodową

– W każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność tu i teraz, będziemy jako firma Tauron prowadzili biznes przez wiele, wiele dziesiątek lat – nawet po wyłączeniu jednostek węglowych, które będą pracowały tak długo, jak będzie na nie popyt – zapewnił prezes.

Prezes Lot podkreśla, że transformacja musi być jednocześnie sprawiedliwa i zyskowna. Spółka odpowiada przed inwestorami (wyniki finansowe), pracownikami (miejsca pracy), samorządami (zatrudnienie, podatki, dynamika regionalna) oraz przed środowiskiem i przyszłymi pokoleniami.

Istotnym elementem jest też local content – rozwijanie lokalnej gospodarki, współpraca z polskimi firmami, samorządami i przedsiębiorcami z regionów, w których Tauron prowadzi działalność.

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