Grupa Energa osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach br. zysk netto w wysokości 1,9 mld zł, czyli o 61 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z opublikowanego w czwartek komunikatu grupy.

Grupa Energa osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach br. zysk netto w wysokości 1,9 mld zł, czyli o 61 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z opublikowanego w czwartek komunikatu grupy.

Według informacji przekazanych przez Energę przychody grupy poprawiły się o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wyniosły 16,6 mld zł. Z kolei wynik EBITDA (zysk przed odliczeniem podatku dochodowego, amortyzacji i odsetek) osiągnął 3,9 mld zł, czyli o 25 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Zysk netto poprawił się o 61 proc. rok do roku

... zamykając się w kwocie 1,9 mld zł. Grupa odnotowała również wzrost zysku z działalności operacyjnej (EBIT) o 34 proc. rok do roku, do poziomu 2,8 mld zł.

"Te dobre wyniki tworzą solidną podstawę do dalszego rozwoju nowych obszarów działalności, takich jak magazynowanie energii, instalacje hybrydowe czy sterowalne źródła wspierające bezpieczeństwo polskiego systemu energetycznego. W kolejnych latach również te obszary będą coraz silniej wspierać wyniki Grupy Energa, pozwalając nam na dalsze umacnianie pozycji rynkowej" - zapowiedziała prezes Energi Magdalena Kamińska, cytowana w komunikacie.

Jak wynika z przekazanych przez Energę informacji, największa zmiana wolumenowa zaszła w obrocie detalicznym energią elektryczną - przez trzy pierwsze kwartały br. spółki grupy sprzedały o blisko 1,2 TWh więcej niż w tym samym okresie ub.r., co oznacza wzrost o 9 proc. rok do roku, do poziomu 13,7 TWh.

Procentowo najwyższy wzrost w produkcji energii elektrycznej

Zwiększyła się o 16 proc. rok do roku, osiągając 2,8 TWh. W przypadku dystrybucji wyniki operacyjne poprawiły się 3 proc. rok do roku. Energa przesłała w pierwszych trzech kwartałach br. 17,6 TWh energii. W raportowanym okresie wzrosła również produkcja ciepła - o 6 proc. rok do roku, do poziomu 2310 TJ.

Grupa Energa to jedna z czterech największych grup energetycznych działających w Polsce. Jej sieć dystrybucyjna liczy 200 tys. km i obejmuje zasięgiem ok. 1/4 kraju, zasilając ok. 3,4 mln klientów. Do linii dystrybucyjnych Energi Operatora podłączona jest 1/3 wszystkich OZE działających w Polsce o łącznej mocy przekraczającej 10 GW. Energa jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN.