Góry, które inspirują. Wydarzenie z widokiem na Beskidy w Hotelach NAT

Co sprzyja udanej konferencji, rodzinnej uroczystości, wyjazdowi integracyjnemu lub spotkaniu biznesowemu? Na pewno sprawna organizacja, obsługa gastronomiczna na wysokim poziomie i dobrze wyposażona przestrzeń. Jest jednak coś jeszcze. To otoczenie, które sprawia, że do tego miejsca chcemy wracać. Takie, które pozwala na komfort nawet w czasie służbowego wyjazdu, a jedno spojrzenie na góry sprawi, że poczujemy się lepiej. Takie warunki można znaleźć w Hotelach NAT w Ustroniu i Wiśle.

Powodów, dla których warto zorganizować wydarzenie w Hotelach NAT jest sporo. Wymieńmy jednak te najważniejsze:



Lokalizacja w samym sercu Beskidów.



Hotel*** NAT Wisła znajduje się w dobrze znanej dzielnicy Malinka. Znają ją nie tylko fani skoków narciarskich, którzy dobrze wiedzą, że znajduje się tam skocznia im. Adama Małysza. Jest ona też dobrze znana miłośnikom sportów zimowych, bo to właśnie tam można poszaleć nartach w ośrodkach „Cieńkow”. Jednak przede wszystkim dobrze znają Malinkę turyści. Ta część Wisły położona jest w dolinie, w sąsiedztwie głównych grzbietów Beskidu Śląskiego. Prowadzą stąd szlaki turystyczne i spacerowe w stronę Cieńkowa oraz dalej w kierunku Baraniej Góry i Schroniska PTTK Przysłop. Położenie Malinki powoduje, że ta część Wisły zachwyca o każdej porze roku. To doskonałe miejsce dla tych, którzy cenią kontakt z naturą i piękne widoki.



Hotel*** NAT Ustroń to miejsce, które zapewnia bliskość gór, ale też turystycznego centrum Ustronia. Położenie w ustrońskiej dzielnicy Zawodzie to bardzo dobra lokalizacja zarówno dla tych, którzy cenią klimat uzdrowiska, jak i tych, którzy szukają kontaktu z beskidzką przyrodą. Kilka minut spacerem dzieli nas od Parku Zdrojowego i Pijalni Wód, a wypoczynkowi sprzyjają też pobliskie bulwary nad Wisłą. Niedaleko stąd do łagodnych ścieżek spacerowych, ale też nieco bardziej wymagających górskich tras. Tuż obok hotelu rozpoczyna się słynny ustroński szlak sanatoryjny. W takich warunkach łatwo odciąć się od codzienności i nabrać sił do pracy. Chwili wytchnienia sprzyja również widok na zielony ogród i przede wszystkim na beskidzkie wzniesienia, które zachwycają przez cały rok.



Dobrze wyposażone sale konferencyjne



Sale konferencyjne w Hotelu*** NAT Ustroń sprzyjają organizacji spotkań biznesowych czy szkoleń. Sale Czantoria i Równica Hotelu NAT w Ustroniu pomieszczą odpowiednio do 80 i 40 osób. Każda z nich pozwala na organizację spotkania zarówno przy świetle dziennym, jak i w zaciemnieniu. Sale są w pełni klimatyzowane. Wyposażone są w nagłośnienie, flipchart, ekran, projektor, rzutnik slajdów, urządzenie TV/video oraz mikrofon. Sala Czantoria dysponuje powierzchnią 92 m², a sala Równica 62 m².



Sala konferencyjna w Hotelu*** NAT Wisła pozwala na zorganizowanie spotkania biznesowego lub szkolenia nawet dla 60 osób. Posiada dostęp do internetu i umożliwia przeprowadzenie spotkania zarówno przy świetle dziennym, jak i w zaciemnieniu. Wyposażona jest w projektor, flipchart, odtwarzacz DVD i mikrofon. Sala konferencyjna Hotelu NAT w Wiśle dysponuje sporą powierzchnią 120 m².





Organizacja wydarzeń



Hotele NAT w Ustroniu i Wiśle gwarantują indywidualne podejście do klienta. W czasie konferencji i spotkań mogą zorganizować zarówno przerwy kawowe, jak i eleganckie koktajle. Kolejnym atutem jest szeroka gama dodatkowych atrakcji, które sprawią, że uczestnicy wydarzenia z pewnością będą chcieli wracać w Beskidy. Hotele NAT chcą, by goście skorzystali z atrakcyjnego otoczenia, jakie zapewniają beskidzkie miejscowości. Proponują wycieczki do pobliskich atrakcji, kolacje grillowe, w czasie których można skosztować lokalnych specjałów, a w zimie zorganizują tradycyjny kulig. Wszystko po to, by uczestnicy mogli poczuć prawdziwy klimat Beskidów.



Kontakt:

Hotel*** NAT Ustroń Szpitalna 88, 43-450 Ustroń

tel. +48 33 854 34 86 , +48 572 663 272 ,

ustron@nat.pl



Hotel*** NAT Wisła ul. Malinka 8, 43-460 Wisła

tel. +48 33 855 36 07 , +48 33 855 36 32 , +48 572 663 273 ,

wisla@nat.pl